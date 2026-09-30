Minister energii Miłosz Motyka apelował podczas otwarcia konferencji Energy Days w Katowicach o odbudowę przemysłu technologicznego w Europie.

Wskazywał na konieczność uniezależnienia się od dostaw surowców i technologii z zagranicy.

Motyka zapowiedział gigantyczne inwestycje w polską sieć energetyczną – 180 mld zł do 2035 roku.

Omówiono też wzrost znaczenia "local content" i polskich firm w transformacji energetycznej.

Dlaczego Europa musi postawić na własne technologie?

Szef resortu energii w rządzie Donalda Tuska nie ma wątpliwości, że jedyną drogą do zapewnienia Unii Europejskiej bezpieczeństwa jest uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców – nie tylko surowców, ale i technologii. Jego zdaniem ten zwrot już się rozpoczął, a Polska odgrywa w nim kluczową rolę.

Według ministra Miłosza Motyki skończył się czas, w którym Europa mogła bez obaw polegać na partnerach z innych części świata. Kryzysy geopolityczne ostatnich lat pokazały, jak kruche potrafią być łańcuchy dostaw. Dlatego, jak przekonywał minister, Unia Europejska musi odzyskać siłę technologiczną i przemysłową.

Jeżeli wracamy do polityki przemysłowej, to Europa powinna właśnie w zakresie technologicznym odbudować swój przemysł, żeby nie uzależnić się nie tylko surowcowo, ale i technologicznie od innych państw, innych gospodarek, tych dominujących na świecie – mówił w Katowicach minister Motyka.

Dodał, nie chodzi tylko o gonienie światowych liderów, ale o wyznaczanie nowych trendów.

Jako Polska i Europa przede wszystkim musimy stawiać na przemysł, na własne rodzime technologie i na naszą innowacyjność. Jeśli trzeba, musimy dogonić i wyprzedzić tych, którzy są przed nami, ale przede wszystkim to Europa jest od tego, żeby dzisiaj wyznaczać trendy – stwierdził.

Jak Polska planuje osiągnąć niezależność energetyczną?

Minister Miłosz Motyka przyznał, że odzyskanie pełnej suwerenności to proces, który potrwa lata. Jednak konkretne działania są już planowane. Kluczowym elementem tej strategii jest osiągnięcie przez Polskę pełnej niezależności energetycznej, co ma zostać wsparte gigantycznymi inwestycjami w modernizację i rozwój sieci przesyłowych.

Rząd polski zamierza przeznaczyć na ten cel aż 180 miliardów złotych do 2035 roku. To pieniądze, które mają zapewnić stabilność systemu i przygotować go na rosnący udział odnawialnych źródeł energii. Ważnym elementem układanki mają być też magazyny energii, których moc do 2030 roku ma osiągnąć 6 GW.

Punktem wyjścia jest bezpieczeństwo, czyli suwerenność. Bo to nie mogą być tylko hasła, to musi mieć takie przełożenie na praktykę. Będziemy silni tym, co wyprodukujemy albo będziemy narażeni na jeszcze większe efekty kryzysów geopolitycznych – podsumował polityk PSL.

Dlaczego local content jest tak ważny?

Odbudowa przemysłu to nie tylko wielkie hasła, ale też konkretne wsparcie dla lokalnych firm. Minister Motyka podkreślił rosnące znaczenie tzw. local content, czyli wkładu krajowych przedsiębiorstw w realizowane inwestycje. Chodzi o to, by jak największa część pieniędzy wydawanych na transformację energetyczną zostawała w Polsce, napędzając gospodarkę i tworząc miejsca pracy.

Minister energii wskazał, że wkład lokalnego przemysłu już teraz rośnie, a przykładem są inwestycje w lądową energetykę wiatrową, gdzie udział polskich firm sięga 60 procent. To dowód na to, że polskie przedsiębiorstwa mają potencjał, by stać się fundamentem niezależności technologicznej nie tylko kraju, ale i całej Europy. Inwestycje w atom, OZE i modernizację sieci mają, według niego, ten trend tylko wzmocnić.

Grabowski PGZ, współpraca rząd-przemysł