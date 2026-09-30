Ostatnie dni na wniosek, a system padł. Co się dzieje z e-Doręczeniami?

Zostało już naprawdę niewiele czasu. Przedsiębiorcy, którzy założyli działalność gospodarczą przed 2025 rokiem, muszą do 30 września 2026 roku złożyć wniosek o adres do e-Doręczeń. Problem w tym, że rządowy serwis biznes.gov.pl, przez który większość osób próbuje to zrobić, odmawia posłuszeństwa. Wielu właścicieli firm, próbując zalogować się na portal, widzi jedynie komunikaty o błędach i niedostępności strony. Zainteresowanie jest tak ogromne, że system nie wytrzymuje obciążenia.

To poważny kłopot, bo mówimy o obowiązku, a nie możliwości. Przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali swoje firmy w CEIDG przed 2025 rokiem, mają czas tylko do 30 września 2026 roku, by uzyskać obowiązkowy adres do e-Doręczeń. Chodzi tu głównie o właścicieli starszych działalności, którzy od końca 2024 roku nie aktualizowali swoich danych w rejestrze. Większość z nich chce skorzystać z darmowej, publicznej skrzynki, ale przez awarię systemu jest to w tej chwili bardzo trudne, a czasem niemożliwe.

Czym jest adres do e-Doręczeń i dlaczego trzeba go mieć?

List polecony, ale w wersji w pełni cyfrowej – właśnie tym jest skrzynka i adres do e-Doręczeń. To oficjalny kanał komunikacji między twoją firmą a urzędami, takimi jak ZUS czy urząd skarbowy. Ma dokładnie taką samą moc prawną jak tradycyjna korespondencja za potwierdzeniem odbioru. Oznacza to, że pismo wysłane przez urząd na twoją skrzynkę, jest uznawane za skutecznie doręczone. Twój unikalny adres (w skrócie ADE) trafia do publicznej Bazy Adresów Elektronicznych (BAE), z której korzystają urzędnicy.

O tym, jak poważnie należy traktować ten obowiązek, mówi w rozmowie z Business Insider Joanna Łuksza, kierownik Zespołu Ekspertów Księgowych w IFIRMA.PL:

Do firmowej skrzynki może trafić wezwanie do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia dokumentów albo decyzja podatkowa. Przy takim e-doręczeniu przedsiębiorca otrzymuje pismo w systemie, bez dodatkowego listu i papierowego awiza. Warto więc traktować tę skrzynkę jako stały element obsługi spraw firmy.

Jak założyć skrzynkę do e-Doręczeń – instrukcja krok po kroku

Główna ścieżka do założenia skrzynki prowadzi przez portal Biznes.gov.pl. Jak wyjaśnia Łuksza, w przypadku nowo zakładanych firm jest to bardzo proste – wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole we wniosku o rejestrację działalności.

Sytuacja wygląda nieco inaczej dla osób, które już prowadzą firmę. Oto co trzeba zrobić, gdy tylko rządowy system wstanie:

Zaloguj się na Konto Przedsiębiorcy w serwisie biznes.gov.pl, np. za pomocą Profilu Zaufanego,

w serwisie biznes.gov.pl, np. za pomocą Profilu Zaufanego, Wybierz opcję "chcę założyć skrzynkę do e-Doręczeń",

Wypełnij krótki wniosek, korzystając z dostępnego kreatora,

Podpisz wniosek elektronicznie i wyślij go,

Sprawdź adres e-mail podany we wniosku. W ciągu kilku dni powinieneś otrzymać wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Kliknij w niego, aby aktywować swoją skrzynkę.

Po złożeniu wniosku i aktywacji skrzynki, na twój nowy adres do e-Doręczeń będzie trafiała oficjalna korespondencja z urzędów. To właśnie tam znajdziesz pisma, które do tej pory przychodziły pocztą.

Co zrobić, gdy Biznes.gov.pl nie działa? Istnieją alternatywy

Pierwsza metoda to zmiana danych w rejestrze firmy. Skrzynkę do e-Doręczeń można też założyć poprzez aktualizację danych we wpisie CEIDG. W tym celu należy zalogować się na swoje konto, wybrać opcję aktualizacji wpisu, a następnie zaznaczyć chęć założenia skrzynki. Podobnie jak w standardowej ścieżce, trzeba wskazać publicznego dostawcę (Pocztę Polską) i podać adres e-mail do aktywacji. Po wysłaniu wniosku, link aktywacyjny powinien przyjść w ciągu kilku dni.

Drugą opcją są prywatni, kwalifikowani dostawcy usług doręczeń. Oferują oni płatne rozwiązania z dodatkowymi funkcjami, ale co ważne, umożliwiają też założenie darmowej skrzynki do kontaktów z administracją publiczną.

Na koniec warto pamiętać, że e-Doręczenia nie zastępują od razu wszystkich innych kanałów. Jak wyjaśnia Łuksza:

Nadal działają odrębne systemy, takie jak e-Urząd Skarbowy i PUESC, z których przedsiębiorcy korzystają na zasadach właściwych dla danej sprawy.

Ministerstwo Finansów również potwierdza, że w wielu przypadkach wciąż będzie można składać pisma osobiście lub wysyłać je tradycyjną pocztą. Mimo wszystko, regularne sprawdzanie skrzynki do e-Doręczeń staje się od teraz kluczowym elementem prowadzenia firmy.

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