Serwery Biznes.gov.pl są przeciążone od trzech dni, uniemożliwiając sprawne założenie i aktywację obowiązkowego adresu do e-Doręczeń oraz korzystanie z CEIDG.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii potwierdziło problemy, a we wtorek wieczorem serwery całkowicie przestały działać, co rano nadal skutkuje utrudnieniami.

Ważna informacja: nie ma kar za brak e-Doręczeń po 1 października, a obowiązek posiadania adresu dla przedsiębiorców dotyczy dopiero 2026 roku.

Nie ponawiaj wielokrotnie prób zakładania e-Doręczeń – to może pogłębiać problemy; resort prosi o cierpliwość i zapowiada informację o przywróceniu pełnej dostępności.

Gigantyczna awaria systemu e-Doręczenia. Przedsiębiorcy w panice, serwery nie działają!

To prawdziwy koszmar dla tysięcy przedsiębiorców. Na kilka dni przed ostatecznym terminem założenia adresu do e-Doręczeń, rządowy system uległ potężnej awarii. Już we wtorek, 29 września, w mediach społecznościowych wrzało od skarg na problemy z logowaniem i składaniem wniosków. Wieczorem portal Biznes.gov.pl całkowicie przestał działać. Ministerstwo Rozwoju i Technologii w oficjalnym komunikacie potwierdziło „czasowe utrudnienia” spowodowane „zwiększonym obciążeniem”.

KARPACZ 2026 Jarosław Dąbrowski

Nie zdążysz z wnioskiem o e-Doręczenia? Jest oficjalny komunikat ministerstwa w sprawie kar

Najważniejsza informacja dla wszystkich, którzy obawiają się konsekwencji, płynie wprost z resortu. Ministerstwo apeluje, by nie ponawiać wielokrotnie prób logowania, gdyż może to powodować kolejne błędy. Najważniejsze jest jednak to, że urzędnicy przekazali kluczową deklarację. Przepisy nie przewidują kary za brak założenia adresu w terminie. Jak zapewnia resort, „jeżeli z powodu obecnych utrudnień nie możesz założyć lub aktywować adresu do e-Doręczeń, nie musisz wielokrotnie ponawiać próby. Po przywróceniu pełnej dostępności usług będzie można dokończyć proces”.