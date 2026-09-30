Inflacja CPI we wrześniu wyniosła 4,0% rok do roku, nieznacznie poniżej prognoz analityków, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,7%.

Ceny paliw do transportu prywatnego zanotowały drastyczny wzrost o 36,1% r/r i 9,2% m/m, będąc głównym motorem inflacji.

Mimo ogólnego wzrostu, ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,5% r/r, podczas gdy energia podrożała o 4,9% r/r.

Wrześniowy odczyt inflacji (4,0% r/r) oznacza jej przyspieszenie w porównaniu z sierpniem (3,4% r/r).

Najnowsze dane GUS-u. Gwałtowny wzrost inflacji, znamy najnowsze dane

Główny Urząd Statystyczny przedstawił szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za wrzesień 2026 roku. Zgodnie z opublikowanymi danymi, inflacja wyniosła 4,0 proc. w ujęciu rocznym (rdr) oraz 0,7 proc. w porównaniu do sierpnia (mdm). Odczyt okazał się minimalnie lepszy od rynkowego konsensusu.

Choć ogólny wskaźnik jest niższy od prognoz, to analiza poszczególnych jego składników nie pozostawia złudzeń – Polaków czeka trudny okres, zwłaszcza jeśli chodzi o koszty transportu.

Raport prof KOŁODKO

Ceny paliw wystrzeliły. To one napędzają inflację we wrześniu

Najbardziej niepokojące dane płyną prosto z dystrybutorów na stacjach benzynowych. Jak podaje GUS, ceny paliw i smarów do prywatnych środków transportu wzrosły we wrześniu aż o 36,1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. To potężny skok, który pokazuje ogromną presję cenową w tym segmencie.

Co więcej, dynamika wzrostu jest zatrważająca również w ujęciu miesięcznym – zaledwie w ciągu 30 dni paliwa podrożały średnio o 9,2 proc. Dla porównania, jeszcze w sierpniu roczny wzrost cen w tej kategorii wynosił 24,2 proc., a miesięczny 5,2 proc.

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Drugim istotnym elementem, który winduje wskaźnik inflacji, są nośniki energii. Ceny w kategorii „Energia elektryczna, gaz i inne paliwa” wzrosły o 4,9 proc. rok do roku oraz o 0,9 proc. w skali miesiąca. Oznacza to, że Polacy muszą przygotować się na wyższe rachunki za prąd i ogrzewanie, co będzie szczególnie odczuwalne w nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym.

We wrześniu płaciliśmy za jedzenie średnio o 0,5 proc. mniej niż rok wcześniej. To kontynuacja trendu z sierpnia, kiedy spadek wynosił 0,9 proc. rdr. Należy jednak zachować ostrożność w interpretacji tych danych, ponieważ w ujęciu miesięcznym żywność nieznacznie podrożała – o 0,1 proc.

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