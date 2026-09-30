Hurtowe ceny paliw 30.09.2026. Zaskakujące, wyraźne obniżki na koniec miesiąca

Ceny hurtowe paliw na 30.09.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Ostatni dzień września przynosi bardzo dobre informacje z rynku hurtowego. Wszyscy główni gracze zaktualizowali swoje cenniki, decydując się na ostre cięcia. Różnice między dostawcami uległy jeszcze mocniejszemu spłaszczeniu, a stawki zeszły do poziomów nienotowanych w ubiegłym tygodniu.

Orlen: Pb95 - 6141 zł/m³, Pb98 - 6936 zł/m³, ON - 7255 zł/m³

Pb95 - 6141 zł/m³, Pb98 - 6936 zł/m³, ON - 7255 zł/m³ Aramco: Pb95 - 6140 zł/m³, Pb98 - 6936 zł/m³, ON - 7255 zł/m³

Pb95 - 6140 zł/m³, Pb98 - 6936 zł/m³, ON - 7255 zł/m³ BP Europa: Pb95 - 6141 zł/m³, Pb98 - 6936 zł/m³, ON - 7255 zł/m³

Analizując dzisiejsze oferty, różnice pomiędzy poszczególnymi podmiotami są wręcz symboliczne. Tytuł dostawcy oferującego najtańszą benzynę Pb95 w hurcie ląduje u Aramco, u którego paliwo to wyceniono o zaledwie 1 złoty taniej na metrze sześciennym względem konkurencji. W przypadku benzyny premium Pb98 oraz oleju napędowego (ON) cała trójka głównych graczy zaoferowała dokładnie taką samą, najniższą stawkę.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Dzisiejsza sesja z impetem potwierdza powrót do trendu spadkowego, który został zapoczątkowany po drastycznych wzrostach z 25 września. Wszyscy dostawcy solidarnie i w podobnej skali ścięli dzisiaj wyceny hurtowe. W przypadku państwowego Orlenu oraz BP Europa, popularna benzyna Pb95 potaniała w stosunku do wczoraj aż o 119 zł/m³, Pb98 o 117 zł/m³, a olej napędowy o 108 zł/m³.

Z kolei koncern Aramco, obok identycznej jak u konkurencji obniżki benzyny Pb95 (o 119 zł/m³), dokonał minimalnie głębszego cięcia na oleju napędowym, obniżając jego cenę o 109 zł/m³. Benzyna Pb98 potaniała w arabskim koncernie o 116 zł/m³. Z perspektywy całego ostatniego tygodnia rynek hurtowy błyskawicznie koryguje szczyty z zeszłego czwartku, oddając rynkowi to, co zostało tak gwałtownie doliczone kilka dni temu, kiedy cena za metr sześcienny benzyny Pb95 niebezpiecznie zbliżała się do progu 6500 zł.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Spadki w polskich rafineriach są mocnym zaskoczeniem, gdy przeanalizujemy rygorystyczne warunki panujące na rynku globalnym. Notowania ropy naftowej Brent utrzymują się na niepokojąco wysokich poziomach, a dziś rano wyceniano ją na 96,28 USD za baryłkę. Szerszy trend pozostaje silnie wzrostowy – surowiec ten w miesiąc podrożał o ponad 9 proc., a w kwartał o blisko 31 proc. Analitycy nie mają złudzeń, że pompuje to potężna premia za ryzyko geopolityczne na Bliskim Wschodzie (konflikt USA-Iran, zagrożenie dla Cieśniny Ormuz) oraz utrzymana polityka cięć w wydobyciu ze strony OPEC+.

Sytuację rynkową mocno komplikuje także słaba pozycja polskiego złotego. Przy kursie USD/PLN rzędu 3,8463 (co daje 7 proc. osłabienia od początku roku), polskie rafinerie mierzą się z bezprecedensową presją kosztową przy zakupie zagranicznego surowca. Mimo tej kombinacji, widoczne obniżki to prawdopodobnie efekt presji politycznej i uwarunkowań wewnętrznych. Z końcem sierpnia zniknęła z rynku tarcza antyinflacyjna na paliwa, a powrót 23-procentowej stawki VAT wyrzucił ceny detaliczne w kosmos (nawet 8 zł za litr Pb95 i 9 zł za ON). Aktualnie w Sejmie trwają nerwowe prace nad podatkiem od nadzwyczajnych zysków (windfall tax) i limitowaniem marż rafineryjnych. Rafinerie zdają się tym samym ścinać marże we własnym zakresie, balansując na krawędzi opłacalności, o czym zresztą ostrzega samo Ministerstwo Finansów, obawiające się deficytów spowodowanych rynkowym eksportem przecenionego polskiego paliwa.

Musimy pamiętać, że hurtowe korekty przenoszą się na stacje detaliczne z opóźnieniem wynikającym z czasu rotacji zapasów. Jednak tak solidne tąpnięcie rynkowe to powód do optymizmu. Dzisiejsze wyraźne obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie benzyny i diesla jeszcze w tym tygodniu, dając kierowcom mały bufor od wciąż rosnących cen światowych.

Treść stworzona przy użyciu AI.