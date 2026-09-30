Włoski sąd nakazał firmie wypłatę ponad 52 000 euro odszkodowania pracownikowi zwolnionemu z powodu lęku przed lataniem samolotem.

Pracownik został zwolniony, gdy odmówił odnowienia paszportu, niezbędnego do zagranicznych podróży służbowych, powołując się na swoją aerofobię.

Sąd apelacyjny uznał zwolnienie za nieuzasadnione, ponieważ firma przez 12 lat akceptowała lęk pracownika i nie wysyłała go w podróże samolotem.

Wyrok podkreśla, że wcześniejsze ustalenia z pracodawcą dotyczące ograniczeń pracownika mogą mieć kluczowe znaczenie przy ocenie zasadności zwolnienia.

Przez 13 lat tolerowali jego fobię. Nagle stracił pracę za lęk przed lataniem

Jak donoszą włoskie media, cała historia zaczęła się jeszcze w 2011 roku. Wtedy to pracownik miał po raz pierwszy polecieć w delegację do USA. Przedstawił jednak pracodawcy zaświadczenie lekarskie, które jednoznacznie stwierdzało, że cierpi na awiofobię, czyli paniczny lęk przed lataniem. Kierownictwo firmy przyjęło to do wiadomości i przez następne trzynaście lat nie wysyłało go w podróże służbowe wymagające transportu lotniczego. Sytuacja zmieniła się diametralnie w 2024 roku, gdy mężczyzna został poproszony o odnowienie nieważnego paszportu. Jego odmowa została potraktowana jako niesubordynacja i stała się podstawą do zwolnienia z pracy.

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński | Karpacz 2026

Zaskakujący wyrok sądu i gigantyczne pieniądze. Firma zapłaci fortunę

Sprawa trafiła na wokandę, a sąd pierwszej instancji przyznał rację pracodawcy. Mężczyzna nie poddał się i złożył apelację. Sąd apelacyjny w Bolonii dokonał całkowitego zwrotu akcji. Sędziowie uznali, że zwolnienie było bezprawne, a kluczowy okazał się kontekst całej sytuacji. Według sądu drugiej instancji, fakt, że przez ponad 12 lat firma nie wymagała od pracownika podróży lotniczych, sprawił, że mógł on „racjonalnie” ufać, iż pracodawca nie zamierza go wysyłać w takie delegacje. Na tej podstawie uznano, że zwolnienie nie było uzasadnione. Finalnie firma została zobowiązana do wypłaty odprawy w wysokości 20-miesięcznego wynagrodzenia, co dało kwotę ponad 52 tys. euro. Do tego doliczono ekwiwalent za okres wypowiedzenia oraz odsetki.

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