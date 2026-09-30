Bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Czy pełne magazyny wystarczą na czas kryzysu?

Organizatorem wydarzenia była Fundacja FAPA, a współorganizatorami Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Europejskiego oraz Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego. Partnerem instytucjonalnym był Uniwersytet Warszawski, zaś partnerami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska, PKP Cargo Connect, Elewarr oraz STRABAG. Partnerami medialnymi były „Super Express”, „Super Biznes” i kanał WhatsApp „Barometr – Dzień w Liczbach”.

W debacie wzięli udział dr Jacek Janiszewski, były minister rolnictwa; prof. Konrad Marciniuk z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Marcin Roszczyk, prezes zarządu Elewarr. Rozmowę prowadził Hubert Biskupski, zastępca redaktora naczelnego „Super Expressu”.

Wśród tematów znalazły się bezpieczeństwo żywnościowe i samowystarczalność Polski, uzależnienie od importu pasz wysokobiałkowych, strategiczne rezerwy żywności oraz rola magazynów i kolei w sytuacji kryzysowej. Uczestnicy rozmawiali również o gospodarce wodnej, potrzebie długofalowego planowania oraz o tym, dlaczego krajowa produkcja rolna powinna być traktowana jako jeden z elementów bezpieczeństwa państwa.