Czy Polska jest gotowa na kryzys? O dual-use podczas III Forum Bezpieczeństwa Polski

III Forum Bezpieczeństwa Polski
2026-09-30 9:43 Materiał sponsorowany

Czy polskie drogi i mosty wytrzymają transport ciężkiego sprzętu? Czy kolej ma wystarczająco dużo odpowiednich wagonów? Jak utrzymać krajowe zdolności produkcyjne i serwisowe na wypadek zagrożenia? O tym rozmawiali uczestnicy III Forum Bezpieczeństwa Polski 2026, które odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim.

III Forum Bezpieczeństwa Polski
Autor: III Forum Bezpieczeństwa Polski/ Materiały prasowe

Organizatorem wydarzenia była Fundacja FAPA, a współorganizatorami Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Europejskiego oraz Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego. Partnerem instytucjonalnym był Uniwersytet Warszawski, zaś partnerami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska, PKP Cargo Connect, Elewarr oraz STRABAG. Partnerami medialnymi były „Super Express”, „Super Biznes” i kanał WhatsApp „Barometr – Dzień w Liczbach”.

W debacie wzięli udział prof. Jerzy Małachowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Arkadiusz Bąk, wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej; Piotr Sadza, prezes PKP Cargo Connect; Wojciech Trojanowski, członek zarządu STRABAG oraz Stanisław Wojtera, członek Rady ds. Strategicznych Projektów Rozwojowych przy Prezydencie RP. Rozmowę prowadził Hubert Biskupski, zastępca redaktora naczelnego „Super Expressu”.

Wśród tematów znalazły się technologie dual-use, możliwości polskiego przemysłu, transport wojskowy i przygotowanie infrastruktury na sytuacje kryzysowe. Paneliści rozmawiali także o tym, jak szybko zmieniają się technologie wykorzystywane na współczesnym polu walki, jak łączyć naukę z przemysłem oraz dlaczego w sytuacji kryzysowej znaczenie ma dostęp do krajowego serwisu, części i specjalistów.

Całą debatę o technologiach dual-use, polskim przemyśle i przygotowaniu infrastruktury na sytuacje kryzysowe można obejrzeć na kanale YouTube Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego:

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