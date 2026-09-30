Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Czy jesteśmy gotowi na kryzys?

III Forum Bezpieczeństwa Polski
2026-09-30 9:48 Materiał sponsorowany

Czy polska infrastruktura energetyczna jest przygotowana na cyberataki i próby sabotażu? Jak pogodzić bezpieczeństwo dostaw energii z transformacją i ochroną środowiska? I jak przekonać lokalne społeczności do nowych inwestycji? O tym rozmawiali uczestnicy III Forum Bezpieczeństwa Polski 2026, które odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim.

Trzy osoby podczas dyskusji na Forum Bezpieczeństwa Polski. O szczegółach debaty przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: III Forum Bezpieczeństwa Polski/ Materiały prasowe

Organizatorem wydarzenia była Fundacja FAPA, a współorganizatorami Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Europejskiego oraz Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego. Partnerem instytucjonalnym był Uniwersytet Warszawski, zaś partnerami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska, PKP Cargo Connect, Elewarr oraz STRABAG. Partnerami medialnymi były „Super Express”, „Super Biznes” i kanał WhatsApp „Barometr – Dzień w Liczbach”.

Debatę poprzedziło wystąpienie Miłosza Motyki, ministra energii. W dyskusji uczestniczyli m.in. Urszula Pasławska, przewodnicząca sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, oraz Józef Matysiak, zastępca prezesa NFOŚiGW.

Wśród tematów znalazły się bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej, cyberzagrożenia, rozwój odnawialnych źródeł energii, magazynowanie energii oraz rola biogazu. Uczestnicy rozmawiali również o społecznej akceptacji dla inwestycji, spółdzielniach energetycznych, dezinformacji oraz o tym, jak prowadzić transformację, aby wzmacniała bezpieczeństwo i konkurencyjność polskiej gospodarki.

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