Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Czy jesteśmy gotowi na kryzys?

Organizatorem wydarzenia była Fundacja FAPA, a współorganizatorami Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Europejskiego oraz Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego. Partnerem instytucjonalnym był Uniwersytet Warszawski, zaś partnerami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska, PKP Cargo Connect, Elewarr oraz STRABAG. Partnerami medialnymi były „Super Express”, „Super Biznes” i kanał WhatsApp „Barometr – Dzień w Liczbach”.

Debatę poprzedziło wystąpienie Miłosza Motyki, ministra energii. W dyskusji uczestniczyli m.in. Urszula Pasławska, przewodnicząca sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, oraz Józef Matysiak, zastępca prezesa NFOŚiGW.

Wśród tematów znalazły się bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej, cyberzagrożenia, rozwój odnawialnych źródeł energii, magazynowanie energii oraz rola biogazu. Uczestnicy rozmawiali również o społecznej akceptacji dla inwestycji, spółdzielniach energetycznych, dezinformacji oraz o tym, jak prowadzić transformację, aby wzmacniała bezpieczeństwo i konkurencyjność polskiej gospodarki.