Huawei rozpoczął w Polsce szeroko zakrojoną kampanię smartwatcha WATCH GT 7, angażując telewizję, internet, influencerów i specjalne oferty premierowe.

Nowy HUAWEI WATCH GT 7 oferuje do 21 dni pracy na baterii, ulepszony GPS oraz innowacyjną funkcję oceny gotowości organizmu do treningu.

W promocję zegarka zaangażowano znane osobistości, takie jak aktor Mikołaj Roznerski, influencerka Maria Jeleniewska i sportowiec Dawid Godziek.

Marka została Partnerem Technologicznym 48. Maratonu Warszawskiego, gdzie na starcie z nowym smartwatchem pojawią się zaproszone gwiazdy, m.in. Joanna Jóźwik.

Jak Huawei promuje nowy smartwatch w Polsce?

Zaraz po światowej premierze w Monachium, która odbyła się 2 września, polski oddział Huawei CBG (Consumer Business Group) ruszył z dużą kampanią promującą najnowsze smartwatche z serii HUAWEI WATCH GT 7. To zmasowane działania, które mają dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Komunikacja skupia się na dwóch kluczowych aspektach: rozbudowanych funkcjach sportowych i zdrowotnych oraz bardzo długim czasie pracy na baterii. Kampania Huawei obejmuje spoty telewizyjne, szeroką obecność w internecie, reklamy na nośnikach OOH (np. billboardach), a także współpracę z czołowymi influencerami i działania PR. Producent przygotował też specjalną ofertę premierową we współpracy z największymi sieciami handlowymi w kraju.

Co nowego w HUAWEI WATCH GT 7?

Zegarki z serii WATCH GT od lat cieszą się w Polsce dużą popularnością, głównie dzięki dobremu stosunkowi ceny do możliwości. Najnowsza, siódma generacja idzie o krok dalej, zwłaszcza jeśli chodzi o funkcje dla osób aktywnych. Producent postawił na jeszcze dokładniejszy system pozycjonowania GPS, co docenią biegacze i rowerzyści. Rozbudowano także tryby sportowe, dodając nowe opcje m.in. dla narciarzy. Najnowsza generacja smartwatcha oferuje baterię działającą nawet do 21 dni na jednym ładowaniu, co jest jednym z najlepszych wyników na rynku. Ciekawą nowością jest funkcja oceny aktualnej sprawności. W praktyce zegarek sam analizuje dane o naszym ciele i podpowiada, czy jesteśmy gotowi na intensywny trening, czy może lepiej postawić na regenerację.

Jakie gwiazdy promują HUAWEI WATCH GT 7?

Huawei wie, że dobry produkt to jedno, ale żeby o nim usłyszano, potrzebne są znane twarze. Dlatego do kampanii zaproszono liderów opinii z różnych światów. Dzięki temu marka chce trafić zarówno do osób szukających po prostu ładnego i niezawodnego zegarka na co dzień, jak i do prawdziwych entuzjastów sportu. Do kampanii promującej serię HUAWEI WATCH GT 7 zaproszono znanych influencerów, aktorów i sportowców, w tym aktora Mikołaja Roznerskiego, influencerkę Marię Jeleniewską i sportowca Dawida Godźka. W mediach społecznościowych zegarki pokazują także influencerki Vanessa Rojewska i Weronika Sączawa (znana jako Komunikatywnie), miłośnik sportu Kamil Szymczak oraz Dawid Godziek, jeden z najbardziej utytułowanych polskich zawodników w sportach ekstremalnych.

Huawei na 48. Maratonie Warszawskim. Kto pobiegnie?

Sportowy charakter kampanii najmocniej podkreśla zaangażowanie marki w 48. Maraton Warszawski, który odbędzie się 27 września 2026 roku. Huawei po raz kolejny został Partnerem Technologicznym tego wydarzenia. To jednak nie wszystko – na starcie biegu pojawią się gwiazdy zaproszone przez firmę. Na zaproszenie Huawei w maratonie pobiegnie była lekkoatletka Joanna Jóźwik, a w biegu na 10 km wystartują m.in. aktor Mikołaj Roznerski i prawnik Marcin Kruszewski (Prawo Marcina). Na krótszym dystansie zobaczymy także Vanessę Rojewską i Kamila Szymczaka, a towarzyszyć im będzie kilkunastu innych twórców internetowych. Podczas imprezy promowane będą nie tylko smartwatche z serii HUAWEI WATCH GT 7, ale również model HUAWEI WATCH GT Runner 2, stworzony specjalnie z myślą o maratończykach.

Całość działań marketingowych uzupełnia kampania telewizyjna prowadzona wspólnie z siecią Media Expert, która potrwa do 1 października 2026 r. Za strategię medialną odpowiada agencja Wavemaker, a za działania z influencerami i PR agencja Ogilvy. Premierę wspierają aktywnie partnerzy biznesowi: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik, gdzie do 18 października 2026 r. obowiązuje specjalna oferta na start.

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