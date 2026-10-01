Huawei rusza z kampanią WATCH GT 7. Gwiazdy na starcie maratonu

Łukasz Trybulski
Łukasz Trybulski
2026-10-01 15:23

Ruszyła polska kampania smartwatcha HUAWEI WATCH GT 7. Polski oddział Huawei CBG promuje nowy zegarek z pomocą znanych twarzy, m.in. aktora Mikołaja Roznerskiego. Marka została też partnerem 48. Maratonu Warszawskiego, w którym wystartują zaproszone przez nią gwiazdy.

Mężczyzna w sportowych okularach obsługujący smartwatch Huawei z żółtym paskiem. O nowej kampanii przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Huawei Watch GT7
  • Huawei rozpoczął w Polsce szeroko zakrojoną kampanię smartwatcha WATCH GT 7, angażując telewizję, internet, influencerów i specjalne oferty premierowe.
  • Nowy HUAWEI WATCH GT 7 oferuje do 21 dni pracy na baterii, ulepszony GPS oraz innowacyjną funkcję oceny gotowości organizmu do treningu.
  • W promocję zegarka zaangażowano znane osobistości, takie jak aktor Mikołaj Roznerski, influencerka Maria Jeleniewska i sportowiec Dawid Godziek.
  • Marka została Partnerem Technologicznym 48. Maratonu Warszawskiego, gdzie na starcie z nowym smartwatchem pojawią się zaproszone gwiazdy, m.in. Joanna Jóźwik.

Jak Huawei promuje nowy smartwatch w Polsce?

Zaraz po światowej premierze w Monachium, która odbyła się 2 września, polski oddział Huawei CBG (Consumer Business Group) ruszył z dużą kampanią promującą najnowsze smartwatche z serii HUAWEI WATCH GT 7. To zmasowane działania, które mają dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Komunikacja skupia się na dwóch kluczowych aspektach: rozbudowanych funkcjach sportowych i zdrowotnych oraz bardzo długim czasie pracy na baterii. Kampania Huawei obejmuje spoty telewizyjne, szeroką obecność w internecie, reklamy na nośnikach OOH (np. billboardach), a także współpracę z czołowymi influencerami i działania PR. Producent przygotował też specjalną ofertę premierową we współpracy z największymi sieciami handlowymi w kraju.

Co nowego w HUAWEI WATCH GT 7?

Zegarki z serii WATCH GT od lat cieszą się w Polsce dużą popularnością, głównie dzięki dobremu stosunkowi ceny do możliwości. Najnowsza, siódma generacja idzie o krok dalej, zwłaszcza jeśli chodzi o funkcje dla osób aktywnych. Producent postawił na jeszcze dokładniejszy system pozycjonowania GPS, co docenią biegacze i rowerzyści. Rozbudowano także tryby sportowe, dodając nowe opcje m.in. dla narciarzy. Najnowsza generacja smartwatcha oferuje baterię działającą nawet do 21 dni na jednym ładowaniu, co jest jednym z najlepszych wyników na rynku. Ciekawą nowością jest funkcja oceny aktualnej sprawności. W praktyce zegarek sam analizuje dane o naszym ciele i podpowiada, czy jesteśmy gotowi na intensywny trening, czy może lepiej postawić na regenerację.

Jakie gwiazdy promują HUAWEI WATCH GT 7?

Huawei wie, że dobry produkt to jedno, ale żeby o nim usłyszano, potrzebne są znane twarze. Dlatego do kampanii zaproszono liderów opinii z różnych światów. Dzięki temu marka chce trafić zarówno do osób szukających po prostu ładnego i niezawodnego zegarka na co dzień, jak i do prawdziwych entuzjastów sportu. Do kampanii promującej serię HUAWEI WATCH GT 7 zaproszono znanych influencerów, aktorów i sportowców, w tym aktora Mikołaja Roznerskiego, influencerkę Marię Jeleniewską i sportowca Dawida Godźka. W mediach społecznościowych zegarki pokazują także influencerki Vanessa Rojewska i Weronika Sączawa (znana jako Komunikatywnie), miłośnik sportu Kamil Szymczak oraz Dawid Godziek, jeden z najbardziej utytułowanych polskich zawodników w sportach ekstremalnych.

Huawei na 48. Maratonie Warszawskim. Kto pobiegnie?

Sportowy charakter kampanii najmocniej podkreśla zaangażowanie marki w 48. Maraton Warszawski, który odbędzie się 27 września 2026 roku. Huawei po raz kolejny został Partnerem Technologicznym tego wydarzenia. To jednak nie wszystko – na starcie biegu pojawią się gwiazdy zaproszone przez firmę. Na zaproszenie Huawei w maratonie pobiegnie była lekkoatletka Joanna Jóźwik, a w biegu na 10 km wystartują m.in. aktor Mikołaj Roznerski i prawnik Marcin Kruszewski (Prawo Marcina). Na krótszym dystansie zobaczymy także Vanessę Rojewską i Kamila Szymczaka, a towarzyszyć im będzie kilkunastu innych twórców internetowych. Podczas imprezy promowane będą nie tylko smartwatche z serii HUAWEI WATCH GT 7, ale również model HUAWEI WATCH GT Runner 2, stworzony specjalnie z myślą o maratończykach.

Całość działań marketingowych uzupełnia kampania telewizyjna prowadzona wspólnie z siecią Media Expert, która potrwa do 1 października 2026 r. Za strategię medialną odpowiada agencja Wavemaker, a za działania z influencerami i PR agencja Ogilvy. Premierę wspierają aktywnie partnerzy biznesowi: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik, gdzie do 18 października 2026 r. obowiązuje specjalna oferta na start.

Tysiące kroków w jednym celu. 10. PKO Bieg Charytatywny już za nami!
Słynni Polscy sportowcy z PRL. Rozpoznasz ich po zdjęciu?
Pytanie 1 z 12
Kogo widzimy na zdjęciu?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki