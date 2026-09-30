Huawei i szpital Nanfang stworzyły model "inteligentnego szpitala" (Nanfang Hospital Global Showcase), integrujący AI i dane, który ma być wzorcem dla cyfrowej transformacji opieki zdrowotnej na świecie.

Kluczowe rozwiązanie Healthcare AI Copilot (HAIC) to "medyczny asystent AI", który zbiera wiedzę ekspertów i wspiera lekarzy w diagnostyce, upowszechniając specjalistyczne kompetencje.

Projekt ma globalne ambicje, czego dowodzi podłączenie 4200 wiejskich placówek medycznych w Meksyku w zaledwie 4 miesiące, znacząco zwiększając dostępność opieki zdrowotnej.

Celem AI w medycynie jest wzmocnienie możliwości lekarzy i zapewnienie im narzędzi do lepszej diagnostyki i leczenia, a nie ich zastąpienie.

Huawei i szpital Nanfang łączą siły. Co to oznacza dla medycyny?

W połowie września 2026 roku w Szanghaju oczy całego technologicznego świata zwrócone były na konferencję HUAWEI CONNECT. To właśnie tam, podczas specjalnego szczytu poświęconego medycynie, zaprezentowano efekty współpracy, która może realnie zmienić sposób, w jaki jesteśmy leczeni. Huawei oficjalnie zainaugurował projekt Nanfang Hospital Global Showcase. To w zasadzie wzorcowy model inteligentnego szpitala, który pokazuje, jak można zintegrować zasoby obliczeniowe, dane i zaawansowane modele AI w jednym, sprawnie działającym organizmie. Projekt skupia się na czterech kluczowych obszarach: opiece zdrowotnej, edukacji, badaniach naukowych i zarządzaniu placówką.

Jak podkreślił wiceprezes Huawei i CEO Global Public Sector BU, Junfeng Li (Wind), inteligentna opieka zdrowotna to nie tylko dokładanie nowych technologii do starych systemów. To konieczność zbudowania spójnego modelu, który łączy technologię, konkretne scenariusze jej użycia oraz cały ekosystem partnerów. Współpraca Huawei i szpitala Nanfang ma na celu stworzenie gotowego, możliwego do powielenia wzorca dla cyfrowej transformacji placówek medycznych na całym świecie. Celem jest, aby odkrycia naukowe szybciej trafiały do praktyki klinicznej, a lekarze otrzymywali wsparcie AI w codziennej pracy.

Jak działa „medyczny asystent AI” od Huawei?

Kluczowym elementem tej rewolucji jest rozwiązanie o nazwie Healthcare AI Copilot (HAIC), oficjalnie zaprezentowane przez przedstawicieli Huawei, w tym Roberta Yanga, dyrektora działu rozwoju partnerów Huawei Global Public Sector BU, oraz partnerów technologicznych. W praktyce HAIC to narzędzie, które zbiera wiedzę i doświadczenie najlepszych specjalistów z wiodących szpitali i „tłumaczy” je na cyfrowego, inteligentnego asystenta. Dzięki temu lekarz w małej przychodni zyskuje dostęp do wsparcia na poziomie, który do tej pory był zarezerwowany dla czołowych ośrodków.

Rozwiązanie to już teraz jest wdrażane w chińskich szpitalach i regionalnych sieciach opieki zdrowotnej. Głównym zadaniem asystenta jest wspieranie AI w ochronie zdrowia, m.in. w diagnostyce obrazowej i patomorfologicznej, co ma bezpośrednio przełożyć się na jakość leczenia pacjentów. To nie tylko integracja technologii, ale przede wszystkim sposób na upowszechnienie specjalistycznych kompetencji i zapewnienie lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej wsparcia w czasie rzeczywistym.

To nie tylko Chiny. Technologia trafia też do wiejskich przychodni

Choć projekt powstał w Chinach, jego ambicje są globalne. Najlepszym dowodem na to, że model ten jest skalowalny i można go wdrożyć w zupełnie innych warunkach, jest przykład z Meksyku. Joan Christian Carmona Barón, CEO firmy Farmacéutica Medikamenta, przedstawił wyniki współpracy z Huawei. W ciągu zaledwie czterech miesięcy udało się podłączyć do sieci 4200 placówek medycznych na terenach wiejskich w Meksyku. To pokazuje, jak technologia może realnie zwiększać dostępność opieki zdrowotnej, niwelując różnice między dużymi miastami a odległymi regionami.

AI nie zastąpi lekarza, ale ma go wzmocnić

W dyskusji o sztucznej inteligencji w medycynie zawsze pojawia się jedno, kluczowe pytanie: czy maszyny zastąpią lekarzy? William Zhang, prezes Huawei Healthcare BU, stanowczo temu zaprzecza. Jak podkreślił, technologia „nie zastępuje lekarzy, lecz wzmacnia możliwości pracowników ochrony zdrowia”.

Celem Huawei i jego partnerów jest stworzenie otwartej platformy opartej na współpracy, która zwiększy dostępność wysokiej jakości usług medycznych. Na końcu i tak najważniejszy jest człowiek – zarówno pacjent, jak i lekarz. Technologia ma być tylko i aż potężnym narzędziem w jego rękach, które pozwoli lepiej diagnozować, skuteczniej leczyć i prowadzić przełomowe badania. Wygląda na to, że nowy rozdział w historii inteligentnej opieki zdrowotnej właśnie się rozpoczął.

Poradnik Zdrowie – Sztuczna inteligencja w zdrowiu: szanse i zagrożenia