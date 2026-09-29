Huawei wprowadza na polski rynek nową serię smartfonów Pura 90s i zegarków WATCH 6, których premiera odbędzie się 9 października 2026 roku.

Zapisując się na newsletter do 8 października 2026 r., możesz otrzymać kupon zniżkowy: 500 zł na smartfony Pura 90s lub 100 zł na zegarki WATCH 6.

Smartfony Pura 90s Pro/Pro Max zaoferują zaawansowane możliwości fotograficzne, w tym teleobiektyw 200 MP i makro 5 cm, wspierane przez AI.

Zegarki HUAWEI WATCH 6 wyróżnią się niezależnymi połączeniami eSIM, nawigacją, płatnościami zbliżeniowymi oraz nową technologią monitorowania samopoczucia X-TAP.

Nowe smartfony i zegarki Huawei w Polsce. Premiera już w październiku

Huawei szykuje mocne uderzenie na polskim rynku. Już 9 października 2026 roku zadebiutują tu dwie gorące nowości: seria fotograficznych smartfonów HUAWEI Pura 90s oraz nowa generacja smartwatchy HUAWEI WATCH 6. To dobra wiadomość dla osób, które czekały na następców popularnych urządzeń tej marki. Co więcej, na start przygotowano specjalną ofertę, dzięki której cenę premierowych produktów będzie można obniżyć nawet o kilkaset złotych. To prosty sposób, żeby zaoszczędzić na sprzęcie, który dopiero co pojawia się w sklepach.

Jak zaoszczędzić 500 zł na HUAWEI Pura 90s?

Producent postanowił nagrodzić tych, którzy najmocniej czekają na nowe urządzenia. Zasady są bardzo proste. Aby dostać zniżkę, trzeba zapisać się na newsletter na oficjalnej stronie huawei.pl. Czasu jest niewiele – należy to zrobić do 8 października 2026 roku.

W zależności od tego, który produkt nas interesuje, wysokość rabatu będzie inna:

500 zł zniżki na smartfony z serii HUAWEI Pura 90s.

100 zł zniżki na smartwatche z serii HUAWEI WATCH 6.

Aby otrzymać kupon o wartości 500 zł na smartfony z serii HUAWEI Pura 90s, wystarczy do 8 października 2026 r. zapisać się na listę mailingową na stronie producenta. Kody rabatowe zostaną wysłane mailowo w dniu premiery, czyli 9 października. Będzie można je wykorzystać w oficjalnym sklepie internetowym marki. Na realizację kuponu na zegarek będzie czas do 8 listopada, a w przypadku smartfona – do 15 listopada 2026 roku. Warto też wiedzieć, że podobne akcje promocyjne mogą pojawić się u partnerów handlowych, takich jak Euro RTV AGD, Media Expert czy X-kom, choć ich zasady mogą się różnić.

Czym wyróżniają się nowe urządzenia Huawei?

Nowe produkty celują w konkretne potrzeby użytkowników. Smartfony mają być narzędziem dla miłośników mobilnej fotografii, a zegarki – dla osób aktywnych i ceniących sobie niezależność.

Seria HUAWEI Pura 90s to przede wszystkim aparaty. W jej skład wchodzą dwa modele: Pura 90s Pro i Pura 90s Pro Max. Ten drugi ma robić wrażenie teleobiektywem z ogromną matrycą 200 MP, co w teorii powinno dać niezwykle szczegółowe zdjęcia robione z dużym przybliżeniem. Z kolei wersja Pro skupia się na fotografii makro, pozwalając robić ostre zdjęcia z odległości zaledwie 5 cm. Całość wspierać ma sztuczna inteligencja, która podpowie, jak najlepiej skadrować ujęcie.

Smartwatche z serii HUAWEI WATCH 6 oferują niezależne połączenia telefoniczne dzięki technologii eSIM, co oznacza, że można z nich dzwonić bez konieczności posiadania przy sobie telefonu. To duża wygoda, bo zegarek staje się w pełni samodzielnym urządzeniem. Oprócz tego oferuje nawigację i płatności zbliżeniowe. Dostępne będą wersje podstawowe (lżejsze i smuklejsze) oraz Pro, wykonane z bardziej szlachetnych materiałów. Nowością jest też technologia X-TAP, która ma w prosty sposób pomagać w monitorowaniu samopoczucia i budowaniu zdrowszych nawyków na co dzień.

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