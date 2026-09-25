New Balance otwiera "Run House" w Pałacu Kultury i Nauki w dniach 25-27 września 2026, integrując społeczność biegową podczas 48. Maratonu Warszawskiego.

Przestrzeń łączy sport ze sztuką, prezentując prace znanych twórców i promując filozofię "Run Your Way", podkreślającą indywidualne podejście do biegania.

W programie zaplanowano m.in. wspólny Shake Out Run (26.09, 10:45), strefę testów sprzętu na EXPO oraz specjalną strefę kibicowania na 41. kilometrze maratonu.

"Run House" ma być miejscem inspiracji, spotkań i celebracji biegania jako stylu życia, pokazując jego związek z kulturą miejską.

New Balance Run House: nowa przestrzeń dla biegaczy w Pałacu Kultury

Maraton Warszawski to coś więcej niż tylko bieg. To prawdziwe święto sportu, które co roku ożywia stolicę i przyciąga tysiące zawodników oraz kibiców. Marka New Balance postanowiła wykorzystać tę wyjątkową energię i stworzyć miejsce, które połączy całą społeczność skupioną wokół biegania.

W dniach 25-27 września 2026 roku, w Sali Kisielewskiego w Pałacu Kultury i Nauki, marka otworzy New Balance Run House – miejsce spotkań dla biegaczy, ich bliskich i wszystkich, którzy chcą poczuć maratońskie emocje. Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy. Pałac Kultury to symbol Warszawy, a umieszczenie w nim biegowej przestrzeni ma pokazać, jak bardzo sport wrósł w tkankę miejską. To centralny punkt, z którego blisko będzie do wszystkich kluczowych miejsc maratońskiego weekendu.

Sztuka i bieganie w jednym miejscu. Co kryje wnętrze Run House?

New Balance Run House ma być czymś więcej niż tylko techniczną bazą dla biegaczy. Twórcy chcą, aby to miejsce żyło i inspirowało, dlatego postawili na niecodzienne połączenie sportu ze sztuką. Wnętrze Sali Kisielewskiego zostanie zaaranżowane z wykorzystaniem prac cenionych polskich twórców: rzeźbiarza i projektanta Oskara Zięty oraz artysty Michała „Żyto” Żytniaka.

Wszystkie działania połączy hasło „Run Your Way”. To filozofia marki, która podkreśla, że nie ma jednego słusznego sposobu na bieganie. Każdy ma własne tempo, motywację i cel – nieważne, czy walczy o życiówkę, czy po prostu chce aktywnie spędzić czas. Cała aranżacja ma pokazywać, jak świat biegania przenika się z kulturą miejską, a za wszystkim stoi idea Run Your Way, która mówi, że każdy biegnie po swojemu. To podejście będzie widoczne we wszystkich aktywnościach zaplanowanych na maratoński weekend.

Jakie atrakcje czekają na uczestników 48. Maratonu Warszawskiego?

Program New Balance Run House jest wypełniony konkretnymi wydarzeniami, z których większość jest otwarta dla wszystkich chętnych. Organizatorzy przygotowali kilka kluczowych punktów, które mają zintegrować biegową społeczność.

Co dokładnie zaplanowano?

Shake Out Run – jedną z głównych atrakcji będzie sobotni Shake Out Run, czyli wspólny, spokojny bieg na dystansie około 5 km, który wystartuje 26 września o 10:45 spod Pałacu Kultury. To idealna okazja na ostatni, lekki trening przed niedzielnym startem w 48. Maratonie Warszawskim, ale też szansa na spotkanie i rozmowę z innymi pasjonatami biegania.

Strefa na Running & Lifestyle EXPO – równolegle do działań w Run House, przed Pałacem Kultury stanie strefa New Balance. Będzie można tam przetestować najnowsze modele butów, skorzystać z profesjonalnej analizy techniki biegu czy spotkać się z ekspertami marki. Przewidziano też możliwość personalizacji sprzętu.

New Balance Cheer Zone – w niedzielę, w dniu maratonu, marka przeniesie swoje działania na trasę biegu. Na 41. kilometrze, czyli w kluczowym momencie, gdy zawodnicy potrzebują największego wsparcia, powstanie specjalna strefa kibicowania. Na miejscu będą dostępne materiały do dopingu, a także możliwość przygotowania własnych transparentów.

Wszystkie te działania składają się na spójną całość. New Balance pokazuje, że bieganie to nie tylko wysiłek, ale też wspólnota, emocje i styl życia, który można przeżywać na wiele różnych sposobów – dokładnie tak, jak mówi hasło „Run Your Way”. Szczegółowy harmonogram i zapisy na poszczególne wydarzenia dostępne są na oficjalnej stronie marki.

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