Rekordowy staż i imponująca wypłata w powiecie jasielskim

W powiecie jasielskim odnotowano rekordową emeryturę, która wzbudza podziw nie tylko wśród lokalnych mieszkańców, ale i ekspertów od ubezpieczeń społecznych. Świadczenie w wysokości około 21,8 tys. zł brutto trafia do mężczyzny, którego ścieżka zawodowa była wyjątkowo długa. Emeryt z powiatu jasielskiego przepracował łącznie 53 lata, a na przejście na emeryturę zdecydował się dopiero w wieku 72 lat.

Jak informuje regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim, Wojciech Dyląg, przypadek ten jest wynikiem nie tylko długiego okresu opłacania składek, ale również późnego momentu zakończenia aktywności zawodowej. Mechanizm wyliczania świadczenia jest w tym przypadku nieubłagany, ale i korzystny: im dłużej pracujemy i im później przechodzimy na emeryturę, tym wyższa staje się podstawa obliczenia, którą ZUS dzieli przez mniejszą liczbę miesięcy prognozowanego dalszego trwania życia.

Rekordziści z Podkarpacia: Ponad 31 tysięcy złotych emerytury

Choć kwota blisko 22 tys. zł robi wrażenie, nie jest to jedyny taki przypadek w regionie. Dane z września 2026 roku pokazują, że na Podkarpaciu mieszka 39 osób, których miesięczne świadczenia przekraczają 20 tys. zł. Prawdziwą rekordzistką województwa jest mieszkanka Łańcuta. Kobieta ta pracowała ponad 50 lat i zakończyła karierę zawodową w wieku 75 lat. Obecnie jej emerytura wynosi dokładnie 31 552,88 zł brutto miesięcznie.

W tej samej miejscowości rekordy bije również mężczyzna, który otrzymuje świadczenie w wysokości ponad 27 tys. zł. Te liczby wyraźnie kontrastują z przeciętną emeryturą w regionie, która oscyluje wokół 4100 zł. Pokazują one jednak, jak bardzo indywidualna historia ubezpieczeniowa każdego Polaka wpływa na jego sytuację finansową na jesieni życia.

Wśród osób pobierających najwyższe świadczenia przeważają właśnie seniorzy z bardzo długim stażem pracy, wysokimi zarobkami i przejściem na świadczenie zdecydowanie później niż obowiązujący w Polsce wiek powszechny - informuje Wojciech Dyląg, rzecznik ZUS w Rzeszowie.

Groszowe emerytury jako przestroga

Dla pełnego obrazu systemu emerytalnego warto zestawić te wysokie kwoty z drugim biegunem – emeryturami groszowymi. Oddział ZUS w Jaśle wypłaca świadczenie kobiecie z powiatu krośnieńskiego, która otrzymuje zaledwie 65 groszy miesięcznie. Powodem tak niskiej kwoty jest bardzo krótki staż pracy, który w tym przypadku wyniósł zaledwie 22 dni.

Jeszcze niższe świadczenie odnotowano w oddziale rzeszowskim, gdzie anonimowa emerytka po dwóch dniach pracy otrzymuje miesięcznie 8 groszy. Wojciech Dyląg wyjaśnia, że w polskim systemie prawo do emerytury na nowych zasadach nabywa się już po opłaceniu choćby jednej składki, jednak to od ich sumy i czasu pracy zależy, czy świadczenie pozwoli na godne życie.

Waloryzacja emerytur 4,52%

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Jak sprawdzić swoją przyszłą emeryturę?

Wysokość emerytury zależy od zgromadzonego kapitału, składek oraz wieku przejścia na spoczynek. Aby otrzymać gwarancję najniższego świadczenia, które od marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto, należy wykazać się odpowiednim stażem: 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Dla osób, które chcą świadomie planować swoją finansową przyszłość, ZUS udostępnia nowoczesne narzędzia. Symulację przyszłych zarobków można przeprowadzić za pomocą kalkulatora emerytalnego dostępnego w portalu PUE ZUS oraz w aplikacji mobilnej mZUS. Choć są to jedynie prognozy, pozwalają one ocenić, o ile może wzrosnąć nasze świadczenie, jeśli zdecydujemy się popracować rok lub dwa lata dłużej niż przewiduje wiek emerytalny.

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