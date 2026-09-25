Wprowadzenie elektronicznej karty e-DiLO od 1 października 2026 r.

Objęcie zmianą blisko 450 tys. pacjentów onkologicznych.

Cel: skrócenie i usprawnienie tzw. szybkiej ścieżki onkologicznej.

Dostęp do systemu dla wszystkich placówek w Krajowej Sieci Onkologicznej, w tym lekarzy POZ.

Całkowite zastąpienie papierowej dokumentacji do końca 2026 roku.

Od 1 października 2026 roku leczenie pacjentów onkologicznych w Polsce ma wejść na nowy, cyfrowy poziom za sprawą karty e-DiLO. To elektroniczna wersja Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, która do tej pory krążyła między gabinetami głównie w formie papierowej. Zmiana jest jednym z kluczowych elementów nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, którą Sejm przyjął jeszcze w lipcu 2026 roku.

Kto i od kiedy będzie mógł korzystać z e-DiLO?

Wprowadzanie elektronicznej karty zostało podzielone na etapy. Pierwszy ruszył już 11 sierpnia 2026 roku i objął najbardziej wyspecjalizowane ośrodki onkologiczne w kraju (tzw. SOLO III stopnia). To był jednak tylko test przed głównym wdrożeniem.

Najważniejsza zmiana nastąpi 1 października, kiedy to dostęp do systemu zyskają wszystkie pozostałe placówki tworzące Krajową Sieć Onkologiczną. Oznacza to, że z e-DiLO będą mogły korzystać nie tylko duże szpitale, ale też mniejsze ośrodki (SOLO I i II) oraz, co kluczowe, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). To właśnie lekarz rodzinny, podejrzewający nowotwór, będzie mógł od ręki założyć pacjentowi elektroniczną kartę i uruchomić całą procedurę.

Do końca 2026 roku papierowa wersja dokumentu ma całkowicie zniknąć z obiegu.

Koniec z papierem i czekaniem. Jak e-DiLO przyspieszy leczenie raka?

Do tej pory największym problemem w leczeniu onkologicznym był chaos komunikacyjny. Informacje o pacjencie były rozproszone w systemach różnych placówek, a część dokumentacji wciąż funkcjonowała na papierze. Pacjent często sam musiał pilnować dokumentów i przekazywać je między jednym a drugim specjalistą. To generowało opóźnienia, pomyłki i niepotrzebny stres.

Wprowadzenie jednego, wspólnego systemu ma wreszcie ukrócić ten problem, zapewniając płynny przepływ informacji i monitorowanie leczenia w czasie rzeczywistym. Karta e-DiLO będzie zawierać całą historię pacjenta w jednym miejscu: od pierwszej diagnozy, przez decyzje konsylium lekarskiego i plan leczenia, aż po jego realizację. Lekarze z różnych ośrodków zyskają natychmiastowy wgląd w dokumentację, co pozwoli im szybciej podejmować kluczowe decyzje.

Skala zmiany jest ogromna. Tylko w 2025 roku w Polsce wystawiono ponad 440 tysięcy kart DiLO. To o blisko 40 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Cyfryzacja obejmie więc setki tysięcy osób, dla których każdy dzień oczekiwania na diagnozę czy rozpoczęcie terapii jest na wagę złota.

Prof. Piotr Rutkowski o celach Narodowej Strategii Onkologicznej. "Mamy 5 grup tematycznych"