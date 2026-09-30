Huawei WATCH D3 jest dostępny w cenie premierowej 1599 zł do 1 listopada 2026 r., po czym jego regularna cena wyniesie 1799 zł.

Jako pierwszy smartwatch z certyfikatem medycznym CE MDR, HUAWEI WATCH D3 oferuje precyzyjny pomiar ciśnienia tętniczego za pomocą miniaturowego, pompowanego mankietu.

Urządzenie oferuje także EKG, monitorowanie tętna i SpO2, a przy tym jest o 15% cieńsze i lżejsze od poprzednika, co zwiększa komfort noszenia.

Jest to idealne rozwiązanie dla osób potrzebujących regularnej kontroli ciśnienia i innych parametrów zdrowotnych, a także do opieki nad bliskimi dzięki funkcji „Społeczność Zdrowie”.

Ile kosztuje Huawei WATCH D3 i gdzie go kupić?

Huawei wprowadza do Polski swój najbardziej zaawansowany zegarek do monitorowania zdrowia. Nowy model, HUAWEI WATCH D3, trafił do sklepów 23 września 2026 roku i od razu przyciąga uwagę swoją główną funkcją – pomiarem ciśnienia tętniczego. Producent przygotował specjalną ofertę na start. W okresie od 23 września do 1 listopada 2026 r. HUAWEI WATCH D3 jest dostępny w specjalnej ofercie premierowej w cenie 1599 zł. Po zakończeniu promocji jego regularna cena wzrośnie do 1799 zł.

Zegarek można kupić w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl, na platformie Allegro, a także u operatorów komórkowych Orange, Plus i T-Mobile. Dostępny jest również w popularnych sieciach z elektroniką, takich jak Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik.

Jak działa smartwatch z pomiarem ciśnienia?

Najważniejszą cechą nowego zegarka jest funkcja, która do tej pory była zarezerwowana dla urządzeń medycznych. Chodzi o całodobowy, automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego. To nie jest szacowanie, jak w wielu innych opaskach. W pasku zegarka ukryty jest miniaturowy, pompowany mankiet, który w połączeniu z precyzyjnym czujnikiem mierzy ciśnienie w taki sam sposób, jak tradycyjny ciśnieniomierz. To pierwszy tak zaawansowany smartwatch z pomiarem ciśnienia, który wykorzystuje miniaturowy, pompowany mankiet i posiada certyfikat wyrobu medycznego CE MDR.

Dzięki temu zegarek może automatycznie mierzyć ciśnienie przez całą dobę, również w nocy, co daje pełny obraz pracy układu krążenia. Taka funkcja pozwala szybciej zauważyć niepokojące wahania i daje poczucie większej kontroli nad zdrowiem. Nowością jest też opcja pomiaru ciśnienia przed i po treningu, która pomaga ocenić, czy wysiłek fizyczny jest bezpieczny dla organizmu.

Jakie funkcje ma Huawei WATCH D3?

Oprócz pomiaru ciśnienia, zegarek oferuje szereg innych, zaawansowanych funkcji zdrowotnych. Przede wszystkim, jest to zegarek z EKG – wystarczy przytrzymać boczny przycisk przez 30 sekund, by wykonać jednokanałowy pomiar i sprawdzić, czy nie występują objawy arytmii, takie jak migotanie przedsionków. Urządzenie stale monitoruje też tętno i natlenienie krwi (SpO2), analizuje poziom stresu i jakość snu za pomocą nowego algorytmu HUAWEI TruSleep™ 5.0.

Huawei WATCH D3 został też mocno odchudzony w stosunku do poprzednika. Jest o 15% cieńszy (ma tylko 11,3 mm grubości) i lżejszy, co sprawia, że wygodnie nosi się go przez całą dobę. Wyposażono go w duży i bardzo jasny wyświetlacz AMOLED (1,92 cala), który jest czytelny nawet w pełnym słońcu. Bateria wystarcza na około 6 dni normalnego użytkowania lub na jeden pełny dzień przy włączonym ciągłym pomiarze ciśnienia. Zegarek pozwala też prowadzić rozmowy przez Bluetooth, płacić zbliżeniowo (Curve Pay) i obsługuje prawie 100 trybów sportowych.

Czy warto kupić Huawei WATCH D3?

Nowy smartwatch Huawei to urządzenie skierowane do konkretnej grupy odbiorców. Będzie idealnym wyborem dla osób, które z powodów zdrowotnych muszą regularnie kontrolować ciśnienie krwi. Daje im to wygodne i dyskretne narzędzie, które mają zawsze na nadgarstku.

To także świetne rozwiązanie dla osób, które chcą opiekować się swoimi bliskimi, na przykład starszymi rodzicami. Dzięki funkcji „Społeczność Zdrowie” w aplikacji można na bieżąco śledzić wyniki pomiarów członków rodziny i otrzymywać powiadomienia o niepokojących odczytach. Jeśli więc szukasz czegoś więcej niż tylko licznika kroków i powiadomień z telefonu, a certyfikowane funkcje medyczne są dla Ciebie priorytetem, HUAWEI WATCH D3 jest z pewnością propozycją wartą rozważenia.

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