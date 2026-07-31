Od 1 sierpnia w Bielsku-Białej rusza mobilna zbiórka odzieży i tekstyliów w 36 punktach.

Pojazd zatrzyma się w każdym punkcie tylko na godzinę, a odpady będą odbierane wyłącznie bezpośrednio od mieszkańców, bez zabierania pozostawionych worków.

Możesz oddać zniszczoną odzież, obuwie, koce, firany czy zabawki, ale mocno zabrudzone tekstylia (np. ścierki) należy wyrzucić do odpadów zmieszanych.

Akcja ma na celu dać tekstyliom drugie życie, co pokazuje przykład Gdyni, gdzie dzięki podobnym inicjatywom zebrano już blisko 500 ton.

Mobilne zbiórki tekstyliów od 1 sierpnia

Od 1 sierpnia w Bielsku-Białej rozpoczyna się kolejna edycja mobilnych zbiórek odzieży i tekstyliów. Akcja organizowana przez Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego, przy współpracy ze spółką PreZero, ma ułatwić mieszkańcom pozbycie się zużytych rzeczy, których nie można wrzucać do pojemników na odpady segregowane. Pierwsze zbiórki obejmą m.in. osiedla Wojska Polskiego, Beskidzkie, Mieszka I, Złote Łany, Hałcnów, Straconkę, Białą Wschód oraz Mikuszowice Krakowskie.

Najważniejsza zasada jest jedna – pojazd zatrzyma się w każdym punkcie tylko na jedną godzinę, a odpady będą odbierane wyłącznie bezpośrednio od mieszkańców. Worki pozostawione przy posesjach nie zostaną zabrane.

Jakie tekstylia można oddać?

Do mobilnych punktów można przynieść zniszczoną odzież, bieliznę, obuwie, koce, ręczniki, firany, zasłony, obrusy, torebki, inne dodatki tekstylne oraz pluszowe zabawki. Rzeczy można dostarczyć luzem lub w workach, co ma ułatwić oddanie większej ilości tekstyliów osobom, które nie mogą samodzielnie dojechać do PSZOK-u. Miasto przypomina jednocześnie, że pojedyncze, mocno zabrudzone lub zniszczone tekstylia, takie jak zużyte ścierki czy dziurawe skarpetki, nadal można wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Drugie życie tekstyliów i kolejne terminy zbiórek

Magistrat zachęca, by ubrania i tekstylia w dobrym stanie przekazywać do miejsc, gdzie będą mogły zostać ponownie wykorzystane. Służą temu m.in. Przystań Drugiej Szansy, organizacje społeczne, punkty zbiórek, lokalne inicjatywy czy bezpłatne odbiory przez paczkomaty.

Sierpniowa akcja obejmie 36 punktów, a ten sam harmonogram zostanie powtórzony również w październiku. Podobne rozwiązania funkcjonują już w wielu miastach. W Oleśnie tekstylia odbierane są bezpośrednio sprzed posesji, w Bydgoszczy mobilne punkty pojawiają się przy szkołach i obiektach publicznych, natomiast w Gdyni ustawiono 300 kontenerów na odzież i tekstylia nadające się do ponownego wykorzystania. Do 30 czerwca 2026 roku mieszkańcy tego miasta przekazali do nich ponad 495 ton rzeczy, które mogły otrzymać drugie życie.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]