Nowy podatek coraz bliżej. Właściciele mieszkań i przedsiębiorcy zapłacą więcej

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-06-16 11:25

Sprzedajesz mieszkanie, wynajmujesz lokal albo prowadzisz jednoosobową działalność? W takim razie warto przygotować się na zmiany. Rząd pracuje nad nowymi przepisami podatkowymi, które mogą oznaczać wyższe daniny dla wielu Polaków. Na celowniku znalazły się ulga mieszkaniowa, najemcy oraz przedsiębiorcy korzystający z ryczałtu.

Budynek Ministerstwa Finansów i nowoczesny apartamentowiec z pieniędzmi w kółku symbolizujące nowe podatki od nieruchomości i działalności gospodarczej. Szczegóły o zmianach przeczytasz na portalu Super Biznes.
Autor: Shutterstock Budynek Ministerstwa Finansów i nowoczesny apartamentowiec z pieniędzmi w kółku symbolizujące nowe podatki od nieruchomości i działalności gospodarczej. Szczegóły o zmianach przeczytasz na portalu Super Biznes.

Koniec swobodnego korzystania z ulgi mieszkaniowej

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy popularnej ulgi mieszkaniowej. Obecnie osoba, która sprzeda nieruchomość przed upływem pięciu lat od zakupu, może uniknąć podatku, jeśli przeznaczy uzyskane pieniądze na własne cele mieszkaniowe.

Ministerstwo Finansów uważa jednak, że część podatników wykorzystuje ten mechanizm do celów inwestycyjnych i regularnie unika płacenia podatku przy kolejnych transakcjach.

Dlatego rząd chce wprowadzić ograniczenie. Z ulgi będzie można skorzystać tylko wtedy, gdy w ciągu poprzednich trzech lat podatnik nie korzystał już z tego rozwiązania.

Nowy podatek 15 proc. dla przedsiębiorców

Jeszcze większe emocje budzą propozycje dotyczące osób rozliczających się ryczałtem.

Według planów przedsiębiorcy świadczący usługi i korzystający obecnie z preferencyjnej stawki 8,5 proc. mogą zapłacić znacznie więcej. Jeśli nie zatrudniają przynajmniej jednego pracownika na pełen etat przez cały rok, przychody przekraczające 100 tys. zł zostaną objęte nową, 15-procentową stawką podatku.

Dla wielu jednoosobowych działalności gospodarczych oznaczałoby to zauważalny wzrost obciążeń.

Właściciele mieszkań też mogą odczuć zmiany

Nowe przepisy mają objąć również osoby zarabiające na wynajmie mieszkań i lokali.

Plan zakłada, że podobne zasady będą obowiązywać zarówno przy najmie prywatnym, jak i prowadzonym w ramach działalności gospodarczej. To oznacza, że część właścicieli nieruchomości może zapłacić wyższy podatek niż obecnie.

Fiskus bierze się za prawa własności intelektualnej

Zmiany mają dotknąć także podatników czerpiących dochody z udostępniania praw własności intelektualnej podmiotom powiązanym.

W takich przypadkach planowane jest zastosowanie 17-procentowej stawki podatku. Wyjątkiem mają pozostać utwory chronione prawem autorskim.

Trudniej będzie skorzystać z IP Box

Rząd zamierza również zaostrzyć zasady korzystania z popularnej ulgi IP Box, która pozwala innowacyjnym firmom płacić jedynie 5 proc. podatku od kwalifikowanych dochodów.

Po zmianach samo prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej może już nie wystarczyć. Przedsiębiorcy będą musieli dodatkowo zatrudniać co najmniej trzech pracowników przez większość roku lub współpracować z osobami osiągającymi określony poziom dochodów.

Zmiany będą obowiązywały już od nowego roku 

Na razie nowe przepisy są na etapie przygotowań, ale rząd nie ukrywa, że chce uszczelnić system podatkowy i ograniczyć korzystanie z niektórych preferencji.

Jeśli projekt przejdzie całą ścieżkę legislacyjną, nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Dla wielu przedsiębiorców, właścicieli mieszkań i osób inwestujących w nieruchomości może to oznaczać konieczność dokładnego przeliczenia przyszłych kosztów i podatków.

Polecany artykuł:

Mieszkania w Polsce jak z dwóch światów. W Bytomiu pięć razy taniej niż w Sopoc…
Młodzi Polacy SFRUSTROWANI! Mamy mieszkać z MAMĄ? Nigdy nie będzie nas stać na mieszkanie!|Komentery
QUIZ. Wielcy pisarze XX wieku. Znasz ich dzieła, ale czy poznałbyś ich na ulicy?
Pytanie 1 z 16
Którego amerykański pisarz jest na tym zdjęciu?
QUIZ. Wielcy pisarze XX wieku. Znasz ich dzieła, ale czy poznałbyś ich na ulicy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MIESZKANIE
URZĄD SKARBOWY
Andrzej Domański
MINISTERSTWO FINANSÓW