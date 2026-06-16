Koniec swobodnego korzystania z ulgi mieszkaniowej

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy popularnej ulgi mieszkaniowej. Obecnie osoba, która sprzeda nieruchomość przed upływem pięciu lat od zakupu, może uniknąć podatku, jeśli przeznaczy uzyskane pieniądze na własne cele mieszkaniowe.

Ministerstwo Finansów uważa jednak, że część podatników wykorzystuje ten mechanizm do celów inwestycyjnych i regularnie unika płacenia podatku przy kolejnych transakcjach.

Dlatego rząd chce wprowadzić ograniczenie. Z ulgi będzie można skorzystać tylko wtedy, gdy w ciągu poprzednich trzech lat podatnik nie korzystał już z tego rozwiązania.

Jeszcze większe emocje budzą propozycje dotyczące osób rozliczających się ryczałtem.

Według planów przedsiębiorcy świadczący usługi i korzystający obecnie z preferencyjnej stawki 8,5 proc. mogą zapłacić znacznie więcej. Jeśli nie zatrudniają przynajmniej jednego pracownika na pełen etat przez cały rok, przychody przekraczające 100 tys. zł zostaną objęte nową, 15-procentową stawką podatku.

Dla wielu jednoosobowych działalności gospodarczych oznaczałoby to zauważalny wzrost obciążeń.

Właściciele mieszkań też mogą odczuć zmiany

Nowe przepisy mają objąć również osoby zarabiające na wynajmie mieszkań i lokali.

Plan zakłada, że podobne zasady będą obowiązywać zarówno przy najmie prywatnym, jak i prowadzonym w ramach działalności gospodarczej. To oznacza, że część właścicieli nieruchomości może zapłacić wyższy podatek niż obecnie.

Fiskus bierze się za prawa własności intelektualnej

Zmiany mają dotknąć także podatników czerpiących dochody z udostępniania praw własności intelektualnej podmiotom powiązanym.

W takich przypadkach planowane jest zastosowanie 17-procentowej stawki podatku. Wyjątkiem mają pozostać utwory chronione prawem autorskim.

Trudniej będzie skorzystać z IP Box

Rząd zamierza również zaostrzyć zasady korzystania z popularnej ulgi IP Box, która pozwala innowacyjnym firmom płacić jedynie 5 proc. podatku od kwalifikowanych dochodów.

Po zmianach samo prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej może już nie wystarczyć. Przedsiębiorcy będą musieli dodatkowo zatrudniać co najmniej trzech pracowników przez większość roku lub współpracować z osobami osiągającymi określony poziom dochodów.

Zmiany będą obowiązywały już od nowego roku

Na razie nowe przepisy są na etapie przygotowań, ale rząd nie ukrywa, że chce uszczelnić system podatkowy i ograniczyć korzystanie z niektórych preferencji.

Jeśli projekt przejdzie całą ścieżkę legislacyjną, nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Dla wielu przedsiębiorców, właścicieli mieszkań i osób inwestujących w nieruchomości może to oznaczać konieczność dokładnego przeliczenia przyszłych kosztów i podatków.

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