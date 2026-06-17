Lewica proponuje radykalne zmiany w ochronie zdrowia, w tym wprowadzenie maksymalnego limitu wynagrodzeń dla lekarzy oraz zakaz łączenia praktyki prywatnej z publiczną.

Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie szczegółowych danych o zarobkach medyków, by zwiększyć transparentność i kontrolę nad płacami.

Premier Tusk zlecił Najwyższej Izbie Kontroli całościową kontrolę wydawania publicznych środków na ochronę zdrowia, zapowiadając wnioski prokuratorskie w przypadku nadużyć.

Dyskusję o "zwyrodniałym" systemie wywołały m.in. rekordowe zarobki niektórych lekarzy, np. 1,6 mln zł.

Jakie zmiany w służbie zdrowia planuje rząd Donalda Tuska?

Koniec z ukrywaniem milionowych pensji i cichym przyzwoleniem na patologie – tak w skrócie można podsumować ostatnie zapowiedzi rządu premiera Donalda Tuska i Lewicy. Obie strony mówią jednym głosem: system ochrony zdrowia, który premier Tusk nazwał wprost "zwyrodniałym", wymaga natychmiastowej i głębokiej reformy. Włodzimierz Czarzasty podkreśla, że czas na poważne i radykalne rozmowy o przyszłości publicznej medycyny właśnie nadszedł.

Dyskusja o zarobkach lekarzy i patologiach w systemie nabrała tempa po doniesieniach o rekordowych pensjach i nieprawidłowościach w jednym z warszawskich szpitali. W planach są konkretne ustawy, kontrole i propozycje, które mogą całkowicie zmienić zasady pracy i wynagradzania medyków w Polsce.

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Limit wynagrodzeń lekarzy i zakaz łączenia praktyk. Co proponuje Lewica?

Lewica idzie o krok dalej niż reszta koalicji i kładzie na stół cztery bardzo konkretne, a zarazem radykalne propozycje. Jak zapowiedział wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty, jego ugrupowanie jest gotowe poprzeć fundamentalne zmiany. Podkreślił przy tym, że nie jest to "nagonka na lekarzy", a próba systemowego uzdrowienia sytuacji.

Oto cztery punkty, które Lewica chce przedyskutować w trybie natychmiastowym:

Określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy. Wprowadzenie zakazu łączenia praktyki prywatnej z pracą w publicznych placówkach. Analiza wykorzystania drogiego sprzętu medycznego, który często stoi bezużyteczny po godzinie 16:00 z powodu braku pieniędzy. Skuteczne egzekwowanie ewidencji czasu pracy lekarzy.

Premier zapowiedział, że "klimat dyskrecji, żeby nie powiedzieć tajności" wokół zarobków lekarzy musi się skończyć. Pierwszym krokiem jest projekt ustawy, który Rada Ministrów już przyjęła. Nowe przepisy mają dać Ministerstwu Zdrowia i NFZ narzędzia do zbierania dokładnych danych o pensjach medyków w powiązaniu z ich numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Wicemarszałek Czarzasty zapowiedział, że Sejm zajmie się ustawą w ekspresowym tempie, być może jeszcze na trwającym posiedzeniu.

To jednak nie wszystko. Premier Donald Tusk zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie całościowej kontroli wydawania publicznych pieniędzy na ochronę zdrowia. Rząd przyjął już projekt ustawy, który ma umożliwić dokładne monitorowanie pensji medyków, a premier zwrócił się do NIK o kontrolę wydatków w całej ochronie zdrowia.

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