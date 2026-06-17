Sejm bierze na celownik nadzwyczajne zyski

W Sejmie ruszyły prace nad ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw. Rząd przekonuje, że to sposób na bardziej sprawiedliwe rozłożenie kosztów kryzysu paliwowego i wsparcie budżetu państwa.

Nowa danina miałaby obowiązywać firmy działające na rynku paliw od marca do grudnia tego roku. Podatek wyniósłby 60 proc. od zysków przekraczających ustalony poziom.

Według projektu za standardowy zysk zostanie uznany wynik osiągnięty w 2025 roku, powiększony o 20 proc. Wszystko ponad ten poziom zostanie uznane za nadzwyczajny zysk i objęte nową daniną.

Rząd podkreśla, że nie chodzi o zwykłe dochody przedsiębiorstw, lecz o dodatkowe korzyści osiągnięte w czasie kryzysu paliwowego.

– Państwo finansowało działania osłonowe dla obywateli, a część firm osiągała dodatkowe korzyści. Ta ustawa ma skorygować tę sytuację – przekonywał w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman.

Rząd: Polacy nie zapłacą ani złotówki

Ministerstwo Finansów zapewnia, że nowy podatek nie będzie obciążeniem dla zwykłych obywateli.

Według resortu pieniądze mają pochodzić wyłącznie od przedsiębiorstw, które w czasie kryzysu osiągnęły ponadprzeciętne zyski. Część wpływów ma pomóc pokryć koszty programu „Ceny Paliw Niżej”, który znacząco obciążył budżet państwa.

Z danych szacunkowych wynika, że wydatki sięgnęły już około 5 miliardów złotych.

Prawo i Sprawiedliwośc bije na alarm

Projekt wywołał jednak gorącą dyskusję na sali sejmowej. Politycy PiS krytykują zarówno tempo prac, jak i samą konstrukcję podatku.

Poseł Zbigniew Kuźmiuk zwrócił uwagę, że ustawa może budzić wątpliwości konstytucyjne, ponieważ dotyczy zysków osiągniętych wcześniej.

Zdaniem PiS nowa danina może przede wszystkim uderzyć w Orlen.

– Podczas kryzysu paliwowego w 2022 roku obniżaliśmy VAT i akcyzę, ale nie sięgaliśmy po podatek od nadzwyczajnych zysków – argumentowali posłowie opozycji.

Większość klubów popiera projekt

Mimo krytyki większość ugrupowań parlamentarnych opowiedziała się za dalszym procedowaniem ustawy.

Poparcie dla projektu zadeklarowali przedstawiciele KO, Lewicy, PSL, Polski 2050 oraz klubu Centrum. Posłowie argumentowali, że nie można dopuścić do sytuacji, w której społeczeństwo ponosi koszty kryzysu, a część firm notuje rekordowe zyski.

Jednocześnie politycy PSL zwracali uwagę, że trzeba sprawdzić, czy nowy podatek nie odbije się na inwestycjach i nie zostanie pośrednio przerzucony na klientów.

Decydujące głosowanie już w czwartek

Konfederacja próbowała zablokować projekt już na pierwszym etapie prac, składając wniosek o jego odrzucenie. Sejm nie przychylił się jednak do tej propozycji.

Za odrzuceniem ustawy zagłosowało 169 posłów, przeciw było 217 parlamentarzystów. Projekt trafił więc do Komisji Finansów Publicznych.

Jeśli komisja zakończy prace zgodnie z planem, już w czwartek 18 czerwca odbędzie się kluczowe głosowanie. Wiele wskazuje na to, że rządowy pomysł ma realne szanse na wejście w życie, a paliwowi giganci mogą wkrótce dostać nowy rachunek do zapłacenia.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]