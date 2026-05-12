Wysokie ceny truskawek, sięgające nawet 35 zł/kg na początku sezonu 2026, to efekt wiosennych przymrozków, ale na przełomie maja i czerwca spodziewany jest spadek cen.

Główny Inspektorat Sanitarny stanowczo ostrzega przed kupowaniem i jedzeniem truskawek z pleśnią, nawet po odcięciu jej fragmentu, gdyż grzybnia szybko przenika cały owoc.

Pleśń na truskawkach wytwarza groźne mykotoksyny, które mogą prowadzić do zatruć pokarmowych, uszkodzeń wątroby i nerek, a nawet zwiększać ryzyko rozwoju nowotworów.

Oprócz pleśni, truskawki mogą zawierać szkodliwe pestycydy (często są na liście "brudnej dwunastki") i bakterie (np. Salmonella), dlatego kluczowe jest dokładne mycie i uważna selekcja owoców.

Ile kosztują truskawki na początku sezonu 2026?

Początek sezonu na polskie truskawki to dla wielu osób wyczekiwany moment. Niestety, w tym roku radość miesza się z koniecznością głębszego sięgnięcia do portfela. Wiosenne przymrozki mocno dały się we znaki plantatorom, opóźniając zbiory i ograniczając dostępność owoców na rynku. To, co trafia na stragany w maju, pochodzi głównie z nowoczesnych upraw tunelowych i szklarniowych, których utrzymanie jest po prostu drogie. Efekt widać na targowiskach. Wysokie ceny truskawek 2026 to efekt chłodnej wiosny, która opóźniła zbiory i ograniczyła podaż, windując stawki na targowiskach nawet do 35 złotych za kilogram.

Sytuacja powinna się poprawić na przełomie maja i czerwca. Wtedy na rynek trafią owoce z tradycyjnych upraw gruntowych, co zazwyczaj prowadzi do obniżki cen nawet o połowę. Zanim to jednak nastąpi, krajowy rynek zalewany jest importem, głównie z Hiszpanii i Grecji. Choć te owoce często kuszą niższą ceną, smakiem i aromatem zwykle ustępują polskim odmianom. Klienci, płacąc więcej za krajowy produkt, oczekują najwyższej jakości. Niestety, nawet lokalne pochodzenie nie daje pełnej gwarancji bezpieczeństwa.

GIS ostrzega. Jaki błąd z truskawkami jest najgroźniejszy?

Wysoka cena sprawia, że chcemy wykorzystać każdy kupiony owoc. To prowadzi do niezwykle ryzykownego zachowania, przed którym regularnie ostrzegają eksperci. Chodzi o odcinanie fragmentu truskawki z widoczną plamką pleśni i zjadanie reszty, która wydaje się zdrowa. To fundamentalny błąd.

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega, by pod żadnym pozorem nie kupować owoców, które mają nawet najmniejsze ślady pleśni. Marek Waszczewski, pełniący funkcję rzecznika Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS), w rozmowie z portalem Fakt jednoznacznie wskazuje na to zagrożenie. - "To wysoce ryzykowna praktyka, ponieważ mikroskopijna grzybnia błyskawicznie przenika w całą strukturę miękkiego miąższu, uwalniając wysoce szkodliwe mykotoksyny".

Spożywanie takich owoców, nawet w niewielkich ilościach, może prowadzić nie tylko do ostrych zatruć pokarmowych. Regularne narażanie się na działanie mykotoksyn poważnie obciąża wątrobę i nerki, a w skrajnych przypadkach naukowcy wiążą je ze zwiększonym ryzykiem rozwoju nowotworów. Dlatego jeśli w łubiance znajdziesz choćby jedną nadpsutą truskawkę, lepiej zrezygnuj z zakupu całej partii.

Pestycydy i bakterie w truskawkach. Jakie są niewidoczne zagrożenia?

Pleśń to nie jedyne zagrożenie. Truskawki od lat znajdują się na szczycie niechlubnej listy „brudnej dwunastki”, publikowanej przez amerykańską organizację Environmental Working Group (EWG). To zestawienie owoców i warzyw o najwyższym stężeniu pozostałości pestycydów. Delikatna i porowata skórka truskawki sprawia, że środki ochrony roślin łatwo wnikają do jej wnętrza i są trudne do usunięcia.

Chociaż w Unii Europejskiej obowiązują rygorystyczne normy dotyczące dopuszczalnych stężeń pestycydów, sanepid zwraca uwagę na jeszcze jedno ryzyko – drobnoustroje chorobotwórcze. Bakterie takie jak Listeria monocytogenes czy Salmonella mogą pojawić się na owocach, zwłaszcza tych z importu, gdzie łańcuch chłodniczy bywa narażony na przerwanie. Dlatego tak ważna jest nie tylko uważna selekcja owoców przy zakupie, ale również ich dokładna higiena w domu przed podaniem na stół.

EKG 2026 - Arkadiusz Krupicz, dyrektor zarządzający Pyszne.pl