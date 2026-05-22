Państwowa Inspekcja Pracy skontroluje ZUS. Minister reaguje na konflikt ze związkowcami

Grażyna Czekalińska
Grażyna Czekalińska
2026-05-22 9:03

W ZUS trwa ostry konflikt między zarządem a związkowcami. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk skierowała wniosek o kontrolę do Państwowej Inspekcji Pracy. W tle są zarzuty utrudniania działalności związkowej oraz spór o podwyżki dla pracowników Zakładu.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, siedzi przy biurku, na którym leży dokument i telefon. W tle logo ZUS oraz symboliczne kolumny Temidy. Kontrola PIP w ZUS to gorący temat na Super Biznes.

i

Autor: Shutterstock; Hojny Artur / Super Express Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, siedzi przy biurku, na którym leży dokument i telefon. W tle logo ZUS oraz symboliczne kolumny Temidy. Kontrola PIP w ZUS to gorący temat na Super Biznes.
  • Ministerstwo Rodziny interweniuje w narastającym konflikcie między ZUS a Związkową Alternatywą, kierując sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy.
  • ZUS zaprzestał potrącania składek, twierdząc, że związek działa niezgodnie z prawem, podczas gdy związkowcy wskazują na próbę odcięcia ich od finansowania.
  • Dowiedz się, jakie mogą być konsekwencje tej eskalacji dla pracowników i klientów ZUS oraz czy spór wpłynie na obsługę Twoich świadczeń.

Ministerstwo Rodziny poinformowało, że bezpośrednim powodem interwencji były informacje dotyczące działań wobec Związkowej Alternatywy działającej w ZUS. Według związku Zakład miał zaprzestać potrącania składek członkowskich z wynagrodzeń pracowników, co organizacja uznała za próbę odcięcia jej od finansowania.

Państwowa Inspekcja Pracy sprawdzi działania ZUS

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zdecydowała się skierować sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy. Resort pracy podkreśla, że działania zarządu ZUS mogą nosić znamiona utrudniania działalności związkowej.

Minister zaznaczyła, że wielokrotnie interweniowała już wcześniej w obronie pracowników i organizacji związkowych w prywatnych firmach. Jak podkreśliła, takie same prawa przysługują także pracownikom administracji publicznej.

Oczekuję, że zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie prowadzić dialog społeczny ze związkami zawodowymi w dobrej wierze i z poszanowaniem wolności związkowych — podkreśliła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

W tle wyrok sądu i spór o legalność związku

ZUS odpiera zarzuty i powołuje się na prawomocny wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z kwietnia 2026 roku. Według Zakładu sąd miał stwierdzić, że Związkowa Alternatywa została utworzona z istotnymi uchybieniami i nie działa zgodnie z prawem jako organizacja związkowa.

Związkowcy odpowiadają jednak, że wyrok dotyczył indywidualnej sprawy pracowniczej, a nie legalności całej organizacji. Podkreślają również, że istnieją inne orzeczenia sądowe, które pośrednio lub bezpośrednio potwierdzają legalność działania związku.

Konflikt coraz bardziej się zaostrza, a sprawa zaczyna mieć poważny wymiar polityczny i pracowniczy. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy może przesądzić, czy działania ZUS były zgodne z prawem pracy.

Spór o pieniądze w ZUS trwa od tygodni

Cała sytuacja rozgrywa się w czasie trudnych negocjacji płacowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Związki zawodowe domagają się podwyżek wynagrodzeń o 1200 zł brutto na pracownika oraz zwiększenia zatrudnienia.

Zarząd ZUS proponuje znacznie mniejsze podwyżki — 200 zł na etat miesięcznie. Zakład zaproponował także jednorazową nagrodę w wysokości średnio 3400 zł brutto. Łączny koszt propozycji oszacowano na ponad 145 mln zł.

Związkowcy uważają jednak, że to zdecydowanie za mało w obliczu rosnących kosztów życia i przeciążenia pracowników.

Klienci ZUS mogą być spokojni?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że mimo napiętej sytuacji, obsługa klientów odbywa się normalnie i nie ma zakłóceń w pracy placówek.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że konflikt w jednej z najważniejszych instytucji państwowych może jeszcze eskalować. Zwłaszcza jeśli Państwowa Inspekcja Pracy potwierdzi nieprawidłowości wskazywane przez związki zawodowe. Spór pokazuje też, jak duże napięcia narastają dziś wokół płac w administracji publicznej.

Polecany artykuł:

Przynieśli trumnę pod ZUS. Dramat pracowników dużej firmy z Podkarpacia
EKG 2026 - Aleksandra Gajewska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
QUIZ PRL. Czy się stoi, czy się leży, trzy tysiące się należy? Tak pracowano w PRL-u
Pytanie 1 z 15
Jak brzmiało słynne powiedzenie o pracy w PRL z końca lat 60. XX wieku?
QUIZ PRL. Czy się stoi, czy się leży, trzy tysiące się należy. Tak pracowano w PRL-u
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZUS
MINISTERSTWO RODZINY
AGNIESZKA DZIEMIANOWICZ-BĄK
PIP