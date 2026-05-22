Ministerstwo Rodziny interweniuje w narastającym konflikcie między ZUS a Związkową Alternatywą, kierując sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy.

ZUS zaprzestał potrącania składek, twierdząc, że związek działa niezgodnie z prawem, podczas gdy związkowcy wskazują na próbę odcięcia ich od finansowania.

Dowiedz się, jakie mogą być konsekwencje tej eskalacji dla pracowników i klientów ZUS oraz czy spór wpłynie na obsługę Twoich świadczeń.

Ministerstwo Rodziny poinformowało, że bezpośrednim powodem interwencji były informacje dotyczące działań wobec Związkowej Alternatywy działającej w ZUS. Według związku Zakład miał zaprzestać potrącania składek członkowskich z wynagrodzeń pracowników, co organizacja uznała za próbę odcięcia jej od finansowania.

Państwowa Inspekcja Pracy sprawdzi działania ZUS

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zdecydowała się skierować sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy. Resort pracy podkreśla, że działania zarządu ZUS mogą nosić znamiona utrudniania działalności związkowej.

Minister zaznaczyła, że wielokrotnie interweniowała już wcześniej w obronie pracowników i organizacji związkowych w prywatnych firmach. Jak podkreśliła, takie same prawa przysługują także pracownikom administracji publicznej.

Oczekuję, że zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie prowadzić dialog społeczny ze związkami zawodowymi w dobrej wierze i z poszanowaniem wolności związkowych — podkreśliła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

W tle wyrok sądu i spór o legalność związku

ZUS odpiera zarzuty i powołuje się na prawomocny wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z kwietnia 2026 roku. Według Zakładu sąd miał stwierdzić, że Związkowa Alternatywa została utworzona z istotnymi uchybieniami i nie działa zgodnie z prawem jako organizacja związkowa.

Związkowcy odpowiadają jednak, że wyrok dotyczył indywidualnej sprawy pracowniczej, a nie legalności całej organizacji. Podkreślają również, że istnieją inne orzeczenia sądowe, które pośrednio lub bezpośrednio potwierdzają legalność działania związku.

Konflikt coraz bardziej się zaostrza, a sprawa zaczyna mieć poważny wymiar polityczny i pracowniczy. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy może przesądzić, czy działania ZUS były zgodne z prawem pracy.

Spór o pieniądze w ZUS trwa od tygodni

Cała sytuacja rozgrywa się w czasie trudnych negocjacji płacowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Związki zawodowe domagają się podwyżek wynagrodzeń o 1200 zł brutto na pracownika oraz zwiększenia zatrudnienia.

Zarząd ZUS proponuje znacznie mniejsze podwyżki — 200 zł na etat miesięcznie. Zakład zaproponował także jednorazową nagrodę w wysokości średnio 3400 zł brutto. Łączny koszt propozycji oszacowano na ponad 145 mln zł.

Związkowcy uważają jednak, że to zdecydowanie za mało w obliczu rosnących kosztów życia i przeciążenia pracowników.

Klienci ZUS mogą być spokojni?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że mimo napiętej sytuacji, obsługa klientów odbywa się normalnie i nie ma zakłóceń w pracy placówek.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że konflikt w jednej z najważniejszych instytucji państwowych może jeszcze eskalować. Zwłaszcza jeśli Państwowa Inspekcja Pracy potwierdzi nieprawidłowości wskazywane przez związki zawodowe. Spór pokazuje też, jak duże napięcia narastają dziś wokół płac w administracji publicznej.

EKG 2026 - Aleksandra Gajewska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej