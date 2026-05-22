Uruchomienie Portu Polska zaplanowano dopiero na 2032 rok, mimo to jego potężny wpływ na rynek nieruchomości zachodniego Mazowsza jest już odczuwalny.

Ceny mieszkań w regionie, zwłaszcza w Grodzisku Mazowieckim, zanotowały spektakularny, ponad dwukrotny wzrost, przyciągając masowo deweloperów i inwestorów.

Jak podaje „Rzeczpospolita”, Port Polska, czyli dawne CPK budowane między Warszawą a Łodzią, ma być nie tylko ogromnym lotniskiem. W planach znajdują się również Airport City i Cargo City, czyli wielkie centra biznesowe oraz logistyczne. To właśnie perspektywa nowych miejsc pracy i rozwoju infrastruktury napędza dziś rynek mieszkań w okolicy.

Ceny mieszkań wystrzeliły. Największy boom w Grodzisku Mazowieckim

Najbardziej spektakularne zmiany widać w Grodzisku Mazowieckim. Jeszcze w połowie 2022 roku średnie ceny mieszkań wynosiły tam mniej niż 5 tys. zł za metr kwadratowy. Dziś przekraczają już 12 tys. zł za mkw.

To oznacza ponad dwukrotny wzrost w zaledwie kilka lat. Równocześnie gwałtownie wzrosła liczba nowych inwestycji deweloperskich. Oferta mieszkań zwiększyła się z około 200 do ponad 300 lokali.

Eksperci rynku nieruchomości podkreślają, że Port Polska już teraz wpływa na geografię rynku mieszkaniowego. Korzystają przede wszystkim miasta dobrze skomunikowane z Warszawą i terenami przyszłego lotniska.

Deweloperzy i inwestorzy ruszyli na zachodnie Mazowsze

Na boomie korzystają nie tylko właściciele mieszkań. Coraz większe zainteresowanie widać również na rynku gruntów inwestycyjnych. Firmy szukają terenów pod magazyny, centra logistyczne, hotele i biura. Stabilny rozwój notuje między innymi Błonie, które korzysta z bliskości autostrady A2 i rozwijającego się zaplecza logistycznego.

Nie wszędzie jednak sytuacja wygląda idealnie. W Żyrardowie początkowy boom inwestycyjny doprowadził do nadpodaży mieszkań. Rynek zaczyna tam wracać do spokojniejszego tempa wzrostu, choć zainteresowanie nieruchomościami nadal pozostaje wysokie.

Port Polska może zmienić cały region

Eksperci podkreślają, że wpływ inwestycji będzie jeszcze większy w kolejnych latach. Rozbudowa infrastruktury drogowej i kolejowej może sprawić, że zachodnie Mazowsze stanie się jednym z najważniejszych centrów biznesowych w kraju. Dla wielu osób oznacza to jednak również problem z dostępnością mieszkań. Rosnące ceny nieruchomości coraz mocniej uderzają w mieszkańców regionu, którzy jeszcze kilka lat temu mogli kupić lokal znacznie taniej.

Rynek już teraz pokazuje, że Port Polska nie jest wyłącznie projektem transportowym. Inwestycja zaczyna wpływać na ceny mieszkań, decyzje deweloperów i kierunek rozwoju całych miast. A to dopiero początek zmian.

