PPL zostanie strategicznym inwestorem projektu Port Polska, angażując do 2032 r. około 4,6 mld zł i z opcją przejęcia do 100% udziałów.

Inwestycja ma stworzyć nowoczesny węzeł komunikacyjny, który zrewolucjonizuje polski sektor lotniczy, zapewniając polski kapitał i rozwój gospodarczy.

Polskie lotniska już teraz generują 57,9 mld zł wartości dodanej brutto, a Port Polska ma skalować ten sukces, tworząc tysiące miejsc pracy i zatrzymując zyski w kraju.

Nowe lotnisko w Baranowie, otwarte w 2032 r. z początkową przepustowością 34 mln pasażerów rocznie, będzie częścią kompleksowego projektu obejmującego KDP i Airport City.

PPL inwestuje miliardy w Port Polska

Spółka Polskie Porty Lotnicze (PPL) ogłosiła, że do 2032 r. zaangażuje się kapitałowo na kwotę około 4,6 mld zł w projekt lotniska Port Polska. Jak poinformowały w poniedziałek PPL, spółka staje się inwestorem strategicznym spółki Port Polska. Lotnisko. To kluczowy krok w realizacji ambitnego planu budowy nowoczesnego węzła komunikacyjnego, który ma zrewolucjonizować polski sektor lotniczy.

Zgodnie z podpisaną 11 grudnia umową między PPL a spółką CPK, Polskie Porty Lotnicze obejmą udziały w spółce operacyjnej Port Polska. Lotnisko, stając się jej inwestorem strategicznym. Umowa przewiduje, że do 2032 roku PPL zaangażuje się kapitałowo w projekt na poziomie ok 4,6 mld zł i na bazie opcji, w przyszłości będzie mogła objąć do 100 proc. udziałów i uzyskać kontrolę nad spółką zarządzającą lotniskiem budowanym w ramach realizacji programu Port Polska.

Jak poinformowały PPL, zgodnie z szacunkami udziałowcy sfinansują proporcjonalnie około 30 proc. kosztów budowy lotniska, a pozostała część zostanie pokryta finansowaniem dłużnym.

Wizja rozwoju polskiego lotnictwa

„Podpisanie umowy inwestycyjnej z PPL to najlepsza z możliwych decyzji dla powodzenia projektu, ale przede wszystkim dla polskiej gospodarki i samych Polaków. To naturalna synergia i najlepsze możliwe rozwiązanie dla rozwoju sektora lotniczego w Polsce. Łączymy inwestycyjny potencjał projektu z operacyjnym doświadczeniem Polskich Portów Lotniczych. Zyskujemy gwarancję, że ten hub powstaje w oparciu o bezpieczny, polski kapitał, a cała wartość dodana zostanie w kraju, służąc rozwojowi Polski przez kolejne dekady” - oświadczył pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek, cytowany w komunikacie PPL.

Prezes spółki Centralny Port Komunikacyjny Filip Czernicki podkreślił, że „tylko silny, polski inwestor branżowy może zapewnić bezpieczeństwo strategiczne tak kluczowej infrastruktury, a jednocześnie zagwarantować, że miliardowe zyski, które ten port wygeneruje w przyszłości, zostaną w kraju i będą pracować na rzecz polskiej gospodarki”. „Nowe lotnisko – Port Polska jest skrojone na miarę globalnych wyzwań, z gwarancją polskiej suwerenności i polskim DNA” – dodał.

Wpływ lotnisk na polską gospodarkę

Jak podkreśliły PPL, w 2024 r. polskie lotniska obsłużyły prawie 60 mln pasażerów i wygenerowały 57,9 mld zł wartości dodanej brutto dla polskiej gospodarki. Każdy milion pasażerów generuje tysiące miejsc pracy – nie tylko bezpośrednio na lotnisku, ale także w sektorach powiązanych, takich jak turystyka, logistyka czy usługi. Inwestycja w Port Polska, realizowana przez polskie podmioty, gwarantuje, że dywidenda z tego wzrostu nie wypłynie za granicę - zapewniły Polskie Porty Lotnicze.

Prezes PPL Łukasz Chaberski zwrócił uwagę, że już dziś spółka modernizuje Lotnisko Chopina, aby zapewnić odpowiednią przepustowość do czasu otwarcia nowego portu lotniczego. Proces modernizacji stołecznego lotniska o wartości 940,3 mln zł ma zwiększyć jego przepustowość do ponad 30 mln pasażerów rocznie. „Wypracowany system operacyjny, siatka połączeń i nasze know-how zostaną przeniesione w sposób naturalny do Baranowa. Tam, w nowej lokalizacji wolnej od ograniczeń środowiskowych i przestrzennych, będziemy mogli ten model dalej skalować, tworząc jeden z najnowocześniejszych systemów transportowych na świecie” – zaznaczył Chaberski.

Port Polska – Nowa era w polskim transporcie

Port Polska to projekt budowy międzynarodowego lotniska, sieci Kolei Dużych Prędkości, dróg wokół lotniska, centrum logistyki i Airport City. Jest realizowany przez powołaną ustawą spółkę CPK. Nowe lotnisko w Baranowie pod Warszawą ma być otwarte w 2032 r. i mieć początkową przepustowość na poziomie 34 mln pasażerów rocznie. W tym samym roku ma zostać uruchomione połączenie KDP Warszawa-Łódź.

