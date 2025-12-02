Badania archeologiczne na terenie przyszłego CPK odkryły ślady osadnictwa od neolitu (ok. 5200 p.n.e.) po nowożytność, w tym obiekty kultur łużyckiej i przeworskiej.

Znaleziono pozostałości ziemianek, palenisk, pieców, jam zasobowych, studni oraz setki fragmentów ceramiki, świadczące o ciągłym zamieszkaniu terenu.

Odkrycia te są częścią przygotowań do budowy lotniska CPK, które ma ruszyć w 2026 r. i zostać otwarte w 2032 r. wraz z pierwszym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości.

Inwestycja CPK, której szacunkowy koszt do 2032 r. to 131,7 mld zł, ma zapewnić przepustowość 34 mln pasażerów rocznie.

Badania archeologiczne na terenie CPK

Zanim ruszą roboty ziemne pod nowe lotnisko, inwestor prowadzi kompleksowe rozpoznanie historyczne obszaru. Jak podkreśla spółka CPK, w wykopach pojawiły się obiekty wskazujące na dawne osady należące do różnych kultur pradziejowych, m.in. łużyckiej i przeworskiej. Archeolodzy natrafili na pozostałości ziemianek, palenisk, pieców oraz jam zasobowych, a także dawne śmietniska.

Z kolejnych warstw pochodzą znaleziska związane z wczesnym i późnym średniowieczem oraz okresem nowożytnym. To m.in. studnie i inne elementy infrastruktury świadczące o stałym zamieszkaniu tych terenów przez stulecia.

„Badania archeologiczne (...) wydobyły na światło dzienne ślady ludzkiej egzystencji pochodzące z wielu okresów historycznych: począwszy od neolitu (ok. 5200–1900 p.n.e.), przez epokę brązu (ok. 2300–700 p.n.e), okres wpływów rzymskich (od początku naszej ery do połowy V wieku), aż po wczesne i późne średniowiecze (od około V do XV wieku) oraz nowożytność (od XVI do XVIII wieku). Najczęstszymi i najliczniej występującymi znaleziskami są fragmenty ceramiki naczyniowej” - podano.

Najstarsze odkrycia sięgają więc około 5200–1900 p.n.e., co oznacza, że teren przyszłej inwestycji był atrakcyjny dla ludzi już kilka tysięcy lat temu.

Harmonogram budowy lotniska CPK

Program CPK obejmuje nie tylko centralny port lotniczy między Warszawą i Łodzią, ale też system Kolei Dużych Prędkości (KDP). Lotnisko ma wystartować z przepustowością 34 mln pasażerów rocznie, z możliwością rozbudowy wraz ze wzrostem rynku.

Zgodnie z aktualnym planem prace budowlane w trzech gminach mają ruszyć w 2026 r.. W 2031 r. port ma uzyskać wymagane certyfikacje, a w 2032 r. zostać otwarty razem z pierwszym odcinkiem KDP: Warszawa – CPK – Łódź. Szacunkowy koszt całego etapu do 2032 r. to 131,7 mld zł.

Badania archeologiczne są więc elementem przygotowań do jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych w kraju. Ich wyniki pozwolą zabezpieczyć odkryte relikty i uporządkować teren tak, by dalsze prace mogły toczyć się zgodnie z planem.

PTNW - Modzelewski