Pensje Polaków w górę, ale wolniej niż oczekiwano. Alarmujące dane GUS

Przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw przekroczyła 9000 zł brutto.

Wzrost wynagrodzeń wyniósł 6,1 proc. rdr – wyraźnie poniżej konsensusu PAP Biznes zakładającego 7,2 proc.

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 0,8 proc. rok do roku, przekraczając pesymistyczne prognozy.

W ujęciu miesięcznym pensje były niższe aż o 6,1 proc. w stosunku do grudnia 2025 r.

Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach – 9002,47 zł brutto w styczniu 2026 r.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił 19 lutego 2026 r., że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2026 r. wyniosło 9002,47 zł brutto. Dane te publikowane są m.in. na potrzeby ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Rok do roku wynagrodzenia wzrosły o 6,1 proc. To wynik wyraźnie słabszy od oczekiwań rynkowych. Konsensus PAP Biznes zakładał wzrost na poziomie 7,2 proc. rok do roku (rdr). W grudniu 2025 r. dynamika wzrostu płac wynosiła 8,6 proc. rdr, co oznacza wyraźne wyhamowanie.

Styczeń zawsze przynosi korektę – co mówią dane miesięczne?

W porównaniu z grudniem 2025 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw spadło o 6,1 proc. To typowe dla stycznia zjawisko – w grudniu pracodawcy wypłacają premie i nagrody roczne, co sztucznie zawyża wyniki ostatniego miesiąca roku. Analitycy PAP Biznes spodziewali się spadku miesiąc do miesiąca (mdm) na poziomie 5,2 proc., więc rzeczywisty wynik okazał się nieco głębszy.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spada szybciej niż prognozowano

GUS podał, że liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw wyniosła w styczniu 2026 r. 6400,5 tys. osób. To oznacza spadek o 0,8 proc. rdr oraz o 0,2 proc. mdm.

Rynek oczekiwał spadku rdr na poziomie 0,6 proc. i stabilizacji zatrudnienia mdm. Wyniki okazały się gorsze na obu frontach. Dla porównania – w grudniu 2025 r. zatrudnienie spadało o 0,7 proc. rdr, a teraz dynamika spadku lekko przyspieszyła.

Co oznaczają te dane dla pracowników i rynku pracy?

Wyhamowanie wzrostu wynagrodzeń przy jednoczesnym spadku zatrudnienia to sygnał, że rynek pracy w Polsce stopniowo się schładza. Pracodawcy w sektorze przedsiębiorstw ostrożniej podchodzą do zatrudniania nowych pracowników, a dynamika podwyżek płac – choć wciąż dodatnia – traci impet.

Warto jednak pamiętać, że dane za styczeń są historycznie niższe ze względu na efekt bazy po grudniowych wypłatach premii. Pełniejszy obraz sytuacji przyniosą kolejne miesiące.

Źródło: GUS, PAP Biznes

Marek Cierpiał-Wolan, prezes GUS - Karpacz 2025