Raptem 50 zł podwyżki dla seniorów? Szokująca waloryzacja rent i emerytur

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent, obliczony na podstawie danych GUS (wzrost płac o 6,1% i inflacja 2,2%), wyniesie 2,96%.

Jest to znacznie mniej niż przyjęty przez ZUS wskaźnik waloryzacji przeprowadzanej w marcu 2026 wynoszący 5,3%, głównie z powodu niższej inflacji i wolniejszego wzrostu płac.

Celem waloryzacji jest utrzymanie realnej wartości świadczeń, a nie ich podwyższenie w klasycznym sensie.

Przykładowo, przy waloryzacji 2,96%, minimalna emerytura wzrośnie o ok. 56 zł, a przeciętna o ok. 119 zł.

Waloryzacja emerytur i rent a dane GUS

Najnowsze informacje opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny pokazują, że w styczniu 2026 roku przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło o 6,1 proc. rok do roku i osiągnęło poziom 9 002,47 zł. To jeden z dwóch najważniejszych elementów branych pod uwagę przy ustalaniu wskaźnika waloryzacji świadczeń wypłacanych przez ZUS.

Drugim filarem wyliczeń jest inflacja. W lutym 2026 roku wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 2,2 proc. Po zestawieniu obu parametrów i zastosowaniu ustawowego mechanizmu obliczeń otrzymujemy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na poziomie 2,96 proc.

To wyraźnie mniej niż wyniesie tegoroczna podwyżka świadczeń. Jak podał ZUS - od 1 marca 2026 roku emerytury i rent będą wyższe dzięki waloryzacji wynoszącej 5,3 proc. W wyniku waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie o 99,58 zł, osiągając kwotę 1 978,49 zł brutto.

Skąd różnica w wyliczeniach waloryzacji ZUS?

Rozbieżności wynikają przede wszystkim z niższej inflacji oraz wolniejszego tempa wzrostu płac, niż wcześniej zakładano. Choć zarówno wynagrodzenia, jak i ceny nadal rosną, dynamika tych zmian osłabła.

Niższa inflacja oznacza mniejszą presję cenową w sklepach i punktach usługowych, co z perspektywy seniorów jest pozytywną informacją. Warto pamiętać, że waloryzacja nie stanowi klasycznej podwyżki świadczeń. Jej celem jest zachowanie realnej wartości emerytur i rent poprzez uwzględnienie wzrostu cen oraz części wzrostu wynagrodzeń.

Jakie podwyżki dla seniorów?

Przy założeniu waloryzacji na poziomie 2,96 proc. minimalna emerytura wynosząca obecnie 1879,91 zł mogłaby wzrosnąć o około 56 zł, do kwoty 1934,59 zł. W przypadku przeciętnego świadczenia w wysokości około 4 000 zł miesięcznie podwyżka wyniosłaby około 119 zł. Osoby otrzymujące wyższe świadczenia, rzędu 6 000 zł, mogłyby liczyć na wzrost o około 178 zł.

Szczegółowe wyliczenia prezentujemy w GALERII.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025