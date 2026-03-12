Rząd rozważa finansowanie zbrojeń z zysków NBP ze wzrostu wyceny złota, choć wiceminister obrony kwestionuje ten pomysł, nazywając go "kreatywną księgowością".

Potrzeby modernizacyjne polskiej armii są ogromne, a lista rezerwowa niezrealizowanych zakupów zbrojeniowych opiewa na około 80 mld zł.

Polska jest największym beneficjentem unijnego programu SAFE, z którego może pozyskać około 43,7 mld euro.

Projekt ustawy "Polski Fundusz Inwestycji Obronnych" (tzw. "polski SAFE 0 proc.") budzi kontrowersje, ponieważ według MON nie zawiera konkretnych źródeł finansowania.

Pieniądze z NBP na zbrojenia

Pełnomocniczka rządu ds. programu SAFE, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, odniosła się do propozycji finansowania obronności z zysków wynikających ze wzrostu wyceny złota w rezerwach Narodowego Banku Polskiego. Pomysł przedstawili prezes NBP Adam Glapiński oraz prezydent Karol Nawrocki.

W rozmowie w Radiu Zet podkreśliła, że rząd nie wyklucza wykorzystania takich środków.„Jak tylko się pojawią do dyspozycji, to z pewnością je spożytkujemy (…) Jeżeli są pieniądze na stole, bardzo dobrze. Dzisiaj potrzebne są każde środki na zbrojenia” – powiedziała.

Zaznaczyła, że potrzeby modernizacyjne polskiej armii są bardzo duże. Sama lista rezerwowa zakupów, które nie zostały objęte finansowaniem w ramach programu SAFE, opiewa na około 80 mld zł. Dotyczy ona głównie inwestycji w europejskim, w tym polskim przemyśle zbrojeniowym.

Spór o „polski SAFE 0 proc.”

Do propozycji tzw. „polskiego SAFE 0 proc.” odniósł się również wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej, Cezary Tomczyk, który ocenił jednak, że projekt nie zawiera konkretnych źródeł finansowania.„Po pierwsze nie jest to 0 proc., a po drugie, jest to 0 zł, bo tam nie ma żadnego źródła finansowania” – powiedział w Polsat News.

Odnosząc się do pomysłu sprzedaży części rezerw złota przez NBP, zaznaczył, że są one strategicznym zabezpieczeniem państwa.„Wiemy, że jest to operacja polegająca na właściwie kreatywnej księgowości (…) Przecież to jest manewr jednak raczej z takich republik bananowych (…) niż z poważnego kraju w centrum Europy” – stwierdził.

43,7 mld euro z programu SAFE

Polska pozostaje największym beneficjentem unijnego programu SAFE. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej kraj może skorzystać z około 43,7 mld euro (blisko 200 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek na rozwój obronności. Według zapowiedzi rządu aż 89 proc. tych środków ma trafić do polskich firm zbrojeniowych. Fundusze mają wesprzeć modernizację armii, działania Policji i Straży Granicznej oraz bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

Prezydent ma czas na decyzję w sprawie ustawy wdrażającej program SAFE do 20 marca.

PTNW - Miłosz Bembinow