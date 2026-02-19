Jakie podatki płaci Kościół za parafian? Ksiądz ujawnił kwoty

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2026-02-19 17:41

Proboszcz z Piotrkowa Trybunalskiego ujawnił ile naprawdę Kościół płaci na wiernych. Okazuje się, że parafię muszą płacić od każdego mieszkańca, niezależnie od tego, czy te osoby chodzą do kościoła czy nie. Ksiądz podał dokładne kowty.

Duchowny w złotym ornacie i czerwonej stule z wyhaftowanym złotym krzyżem, ze złożonymi dłońmi, symbolizujący temat podatków płaconych przez Kościół w Polsce. Więcej na Super Biznes.

i

Autor: Dziurek Duchowny w złotym ornacie i czerwonej stule z wyhaftowanym złotym krzyżem, ze złożonymi dłońmi, symbolizujący temat podatków płaconych przez Kościół w Polsce. Więcej na Super Biznes.
  • Proboszcz z Piotrkowa Trybunalskiego ujawnia szczegóły dotyczące podatków płaconych przez Kościół.
  • Podatki są naliczane od liczby zameldowanych mieszkańców, a nie tylko wiernych.
  • Roczna kwota podatków wynosi niemal 20 tys. zł.
  • Publikacja ma na celu transparentność i rzetelną debatę o finansach Kościoła.

Kościół płaci podatki od każdego zameldowanego wiernego

Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim, o. Jacek Burnus opublikował podsumowanie wizyt duszpasterskich 2025/2026, wraz z danymi dotyczącymi podatków. Jak pisze portal o2.pl, duchowny  wskazał, że na terenie parafii jest około 11 tys. osób, a w czasie tegorocznej kolędy księdza przyjęło jedynie 2276 rodzin.

- Jesteśmy parafią osób w podeszłym wieku, parafią emerytów i rencistów. Wiele osób nie uczęszcza do kościoła na mszę św. bo po prostu nie może (wiek, choroby, piętro bez windy, złe warunki atmosferyczne). Brak dzieci i młodzieży - pisze duchowny.

Ksiądz odniósł się do kwestii podatków i stwierdził, że to "nieprawda" jakoby Kościół nie płacił podatków. Wyjaśnił, że podatki są płacone od liczby zameldowanych mieszkańców parafii, a nie osób, które faktycznie uczęszczają do kościoła.

- Od każdego zameldowanego mieszkańca naszej parafii (tj. od 11 tysięcy), niezależnie od tego czy chodzi czy nie chodzi do kościoła, wierzy czy nie wierzy w Boga, Proboszcz Parafii i jego Wikariusz "musi" zapłacić podatek wyliczony przez Urząd Skarbowy" - mówi ksiądz.

Ile dokładnie płaci Kościół podatków?

O. Burnus wyjaśnił, że w skali roku Kościół płaci niemal 20 tys. zł podatku, nie wliczając w to opłat związanych z prowadzeniem parafii. Jednocześnie w ocenie duchownego z 11 tys. wiernych, realnie związanych z Kościołem jest ok. 4-4,5 tys. osób, czyli licząc od wszystkich zameldowanych 35-38 proc. 

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Nowy podatek na Kościół. Skarbówka zabierze 8 proc. z wypłaty
Zabytkowy kościół św. Mikołaja w Domoradzu – perła drewnianej architektury sakralnej
QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Tak zmienił się Leszek Balcerowicz od czasu planu Balcerowicza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KOŚCIÓŁ