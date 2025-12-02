Ministerstwo Rolnictwa rekomenduje przejęcie sieci Carrefour przez Krajową Grupę Spożywczą (KGS) w celu wzmocnienia polskiego handlu i rolnictwa.

Plan zakłada stworzenie "Polskiej Sieci Sklepów", która miałaby promować polskie produkty i kontrolować krajowy sektor handlu detalicznego.

Minister Dariusz Klimczak (PSL) wyraża wątpliwości, czy w praktyce państwowy Carrefour sprzedawałby wyłącznie polskie produkty z wysokimi marżami dla rolników.

KGS, z przychodami ponad 3,5 mld zł w 2022 r., ma na celu wzmocnienie pozycji polskich rolników i ochronę przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi

Co oznacza plan przejęcia Carrefoura przez KGS?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oficjalnie zarekomendowało ministrowi aktywów państwowych, aby państwowy holding spożywczy rozpoczął proces przejęcia sklepów Carrefour. Według resortu, Krajowa Grupa Spożywcza mogłaby w ten sposób stworzyć polskim produktom lepszy dostęp do półek sklepowych. Jak zauważa minister rolnictwa Stefan Krajewski, rynek handlu w Polsce jest w większości pokryty siecią zagranicznych dyskontów, co utrudnia krajowym producentom skuteczną konkurencję.

Realizacja tego planu ma przynieść wymierne korzyści. "Przejęcie sklepów Carrefour i budowa Polskiej Sieci Sklepów pozwoli jednocześnie na lepszą kontrolę krajowego sektora handlu detalicznego i stworzyć bardziej efektywny system dystrybucji dla polskich rolników i producentów" - podkreślił resort w oficjalnym komunikacie. Działania te mają na celu wzmacnianie pozycji rolników w całym łańcuchu dostaw, od produkcji aż po sprzedaż końcową.

Czy w państwowym Carrefourze będą tylko polskie produkty?

Pomysł, choć ambitny, budzi pewne wątpliwości nawet w koalicji rządzącej. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak z PSL, goszcząc na antenie Radia ZET, odniósł się do wizji, w której nowa sieć oferowałaby wyłącznie krajowe towary, zapewniając rolnikom wysokie marże.

"- Państwowy Carrefour? Marek Sawicki liczy na to, że w takiej dużej sieci będą wyłącznie polskie produkty, sadownicy, warzywnicy będą mieli wysoką marżę. To jest dobry plan, ale mam wątpliwości czy w praktyce by się tak zadziało" - skomentował w rozmowie z Radiem ZET minister Klimczak. Jego sceptycyzm pokazuje, że realizacja idei "sklepu tylko z polską żywnością" może napotkać na praktyczne trudności rynkowe, nawet jeśli sieć trafi w państwowe ręce.

Czym jest Krajowa Grupa Spożywcza?

Podmiotem, który miałby zrealizować przejęcie Carrefoura, jest Krajowa Grupa Spożywcza S.A. To państwowy holding, w którego skład wchodzi kilkanaście spółek z różnych segmentów, m.in. zbożowo-młynarskiego, cukrowego, skrobi ziemniaczanej, owocowo-warzywnego, nasiennego, a nawet słodyczy. Zgodnie z danymi przytoczonymi w komunikacie, w 2022 roku grupa zatrudniała 5 tys. osób, a jej przychody przekroczyły 3,5 mld zł.

Głównym celem utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej była chęć wzmocnienia pozycji polskiego rolnika oraz ochrona przed nieuczciwymi praktykami ze strony dużych kontrahentów, w tym dystrybutorów. Przejęcie dużej sieci detalicznej byłoby więc naturalnym rozszerzeniem jej strategicznych celów, dając grupie bezpośredni wpływ na ostatni i kluczowy etap sprzedaży produktów rolno-spożywczych.

PTNW - Modzelewski