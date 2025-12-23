Zaskakująca stopa bezrobocia w listopadzie. Wynik rozminął się z prognozami

Stopa bezrobocia w listopadzie 2025 roku utrzymała się na poziomie 5,6%, zgodnie z danymi GUS.

Najwyższe bezrobocie odnotowano w województwie podkarpackim (9,0%), a najniższe w wielkopolskim (3,5%).

W urzędach pracy zarejestrowano 93,0 tys. nowych bezrobotnych, a najczęstszą przyczyną wyrejestrowania było podjęcie pracy (65,0%).

Bezrobocie w Polsce: Najnowsze dane GUS za listopad 2025

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane dotyczące bezrobocia w Polsce za listopad 2025 roku. Stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 5,6%, identycznym jak w poprzednim miesiącu. Sytuacja na rynku pracy pozostaje stabilna, choć wcześniejsze szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sugerowały nieznaczny wzrost do 5,7%.

W listopadzie 2025 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 873,6 tys. bezrobotnych, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu do 867,3 tys. w październiku. Jednocześnie, liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych spadła do 93,0 tys. z 114,6 tys. w poprzednim miesiącu.

- Stabilizacja m/m i +0,6 p.p. r/r. Zmiana wynika głównie z nowych zasad rejestracji w UP. Polska wciąż w czołówce UE z najniższą stopą bezrobocia - czytamy we wpisie na profilu Alior Analizy Ekonomiczne.

Bezrobocie w poszczególnych województwach. 9% bezrobocia na Podkarpaciu

Sytuacja na rynku pracy różni się w poszczególnych województwach. Jak czytamy w raporcie GUS najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim (3,5%), a najwyższą w podkarpackim (9,0%). W porównaniu z październikiem 2025 roku, stopa bezrobocia wzrosła nieznacznie w województwach warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim (po 0,1 punktu procentowego), a spadła w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim i podlaskim (po 0,1 punktu procentowego).

W skali roku natężenie bezrobocia zwiększyło się we wszystkich województwach. Największy wzrost odnotowano w województwie lubuskim (o 1,1 punktu procentowego) oraz warmińsko-mazurskim (o 1,0 punktu procentowego).

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych kobiety stanowiły 49,9%, co oznacza spadek o 2,1 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim. Większość bezrobotnych nie miała prawa do zasiłku (85,9%), a znaczną część stanowili długotrwale bezrobotni (47,4%) oraz osoby bez kwalifikacji zawodowych (33,1%).

Wzrosła liczba bezrobotnych do 30. roku życia (z 24,3% do 24,9%), natomiast zmniejszyła się liczba bezrobotnych powyżej 50. roku życia (z 26,6% do 26,0%). Zmniejszył się również odsetek osób posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6. roku życia oraz osób niepełnosprawnych.

W listopadzie 2025 roku w urzędach pracy zarejestrowano 93,0 tys. nowych bezrobotnych, co stanowi spadek o 18,8% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 7,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Większość z nich rejestrowała się po raz kolejny (75,0%). Mieszkańcy wsi stanowili 41,7% ogółu rejestrujących się bezrobotnych.

Z ewidencji bezrobotnych skreślono 86,8 tys. osób, co stanowi spadek o 23,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 5,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Najczęstszą przyczyną wyrejestrowania było podjęcie pracy (65,0%).

Oferty pracy i zwolnienia

W listopadzie 2025 roku do urzędów pracy zgłoszono 25,0 tys. ofert zatrudnienia, z czego 18,8 tys. pochodziło z sektora prywatnego, a 6,2 tys. z sektora publicznego. Pod koniec listopada 47,3% ofert pozostawało niewykorzystanych dłużej niż jeden miesiąc.

W listopadzie 26 zakładów planowało zwolnienie 2,2 tys. pracowników. Na koniec listopada 159 zakładów zgłosiło zamiar zwolnienia 22,4 tys. pracowników w ramach planowanych zwolnień grupowych.

🇵🇱Bezrobocie w listopadzie: 5,6%Stabilizacja m/m i +0,6 p.p. r/r. Zmiana wynika głównie z nowych zasad rejestracji w UP. Polska wciąż w czołówce UE z najniższą stopą bezrobocia#rynekpracy #GUS #bezrobocie— Alior Analizy Ekonomiczne (@Analizy_Alior) December 23, 2025

Piotr Arak: Widzimy niepokojące sygnały. Bezrobocie może wzrosnąć