Iran uderzył w jedną z największych rafinerii. Ras Tanura wyłączona

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-03-02 10:29

Szokujące doniesienia z Bliskiego Wschodu. Iran miał uderzyć w jedną z największych rafinerii w Arabii Saudyjskiej – Ras Tanura, która przerabia dziennie ponad pół miliona baryłek ropy. Rynek gwałtownie zareagował, a cena surowca wystrzeliła w górę.

  • Rafineria Ras Tanura w Arabii Saudyjskiej, należąca do Saudi Aramco, została zaatakowana dronami, co spowodowało wzrost cen ropy do 80 dolarów za baryłkę.
  • Atak wywołał pożar, który szybko opanowano, a produkcję wstrzymano prewencyjnie, choć skala zniszczeń nie jest jeszcze znana.
  • Dwa drony zostały zestrzelone, a ich szczątki spowodowały ograniczony pożar, co potwierdził minister obrony Arabii Saudyjskiej.
  • Incydent ten jest postrzegany jako znacząca eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie, przypominająca atak z 2021 roku.

Iran uderzył w jedną z największych rafinerii. Ras Tanura wyłączona

Informacja o ataku pojawiła się początkowo na platformie X. W sieci krążą nagrania, z widocznym czarnym dymem unoszącym się nad rafinerią należącą do Saudi Aramco. Jak informuje Business Insider, na wieść o ataku i wstrzymaniu produkcji przez naftowego molocha, cena za baryłkę ropy skoczyła do 80 dolarów.

Dziennikarz portalu Semafor podał w serwisie X, że w wyniku incydentu doszło do pożaru, który został szybko opanowany. Wstrzymanie produkcji miało charakter prewencyjny. Nie wiadomo na razie nic o skali zniszczeń.

Agencja Reuters podaje, że atak na rafinerię został przeprowadzony za pomocą dronów. Dodaje, że dwa drony zostały zestrzelone nad zakładem, a ich szczątki wywołały ograniczony pożar. Taką informację miał przekazać telewizji Al Arabiya minister obrony Arabii Saudyjskiej.

Polecany artykuł:

Tak wojna w Iranie uderza w giełdę. Skok cen ropy to nie jedyny efekt
Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael zaatakował Iran
Waloryzacja Rent
Galeria zdjęć 26
QUIZ. Co wiesz o wojnach na świecie?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wybuchła I wojna światowa?

Eksperci twierdzą, że atak jest znaczącą eskalacją napięcia na Bliskim Wschodzie. Ostatni raz kompleks naftowy był celem ataku w 2021 roku. Rafineria została wtedy zaatakowana przez wspieranych przez Teheran jemeńskich bojowników Huti.

Polecany artykuł:

Koniec lotów do Dubaju i Rijadu z Polski. Nawet do 8 marca 2026 roku
Waloryzacja emerytur 5,3%
Galeria zdjęć 26
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ARABIA SAUDYJSKA
IRAN