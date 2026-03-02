Rafineria Ras Tanura w Arabii Saudyjskiej, należąca do Saudi Aramco, została zaatakowana dronami, co spowodowało wzrost cen ropy do 80 dolarów za baryłkę.

Atak wywołał pożar, który szybko opanowano, a produkcję wstrzymano prewencyjnie, choć skala zniszczeń nie jest jeszcze znana.

Dwa drony zostały zestrzelone, a ich szczątki spowodowały ograniczony pożar, co potwierdził minister obrony Arabii Saudyjskiej.

Incydent ten jest postrzegany jako znacząca eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie, przypominająca atak z 2021 roku.

Iran uderzył w jedną z największych rafinerii. Ras Tanura wyłączona

Informacja o ataku pojawiła się początkowo na platformie X. W sieci krążą nagrania, z widocznym czarnym dymem unoszącym się nad rafinerią należącą do Saudi Aramco. Jak informuje Business Insider, na wieść o ataku i wstrzymaniu produkcji przez naftowego molocha, cena za baryłkę ropy skoczyła do 80 dolarów.

Dziennikarz portalu Semafor podał w serwisie X, że w wyniku incydentu doszło do pożaru, który został szybko opanowany. Wstrzymanie produkcji miało charakter prewencyjny. Nie wiadomo na razie nic o skali zniszczeń.

Agencja Reuters podaje, że atak na rafinerię został przeprowadzony za pomocą dronów. Dodaje, że dwa drony zostały zestrzelone nad zakładem, a ich szczątki wywołały ograniczony pożar. Taką informację miał przekazać telewizji Al Arabiya minister obrony Arabii Saudyjskiej.

Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael zaatakował Iran

🚨 PILNE: Arabia Saudyjska wstrzymuje pracę gigantycznej rafinerii Ras Tanura. Powodem jest atak irańskiego drona.pic.twitter.com/sqMwsWZZFR— Mateusz Grzeszczuk - Podróż bez Paszportu (@PBPaszportu) March 2, 2026

26

QUIZ. Co wiesz o wojnach na świecie? Pytanie 1 z 10 Kiedy wybuchła I wojna światowa? 28 lipca 1914 1 września 1914 17 września 1914 Następne pytanie

Eksperci twierdzą, że atak jest znaczącą eskalacją napięcia na Bliskim Wschodzie. Ostatni raz kompleks naftowy był celem ataku w 2021 roku. Rafineria została wtedy zaatakowana przez wspieranych przez Teheran jemeńskich bojowników Huti.

26