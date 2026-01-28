W skrócie:

Polska posiada obecnie około 550 ton złota, a celem jest zwiększenie rezerw do 700 ton

NBP przechowuje kruszec w trzech lokalizacjach: Londynie, Nowym Jorku i w Polsce, docelowo 31 proc. ma być w kraju

Rezerwy złota zapewniają stabilność gospodarczą, bezpieczeństwo i zwiększają wiarygodność Polski na arenie międzynarodowej

Decyzja w sprawie obniżki stóp procentowych zapadnie na najbliższym posiedzeniu RPP, przestrzeń na cięcia istnieje

Rezerwy złota w Polsce – gdzie jesteśmy na tle Europy?

Artur Soboń, członek zarządu NBP, w rozmowie z Markiem Balawajderem w Porannym Ringu na antenie Radia VOX FM i kanale Youtube Super Ring poruszył kwestię polskich rezerw złota. Ekspert podkreślił, że w porównaniu do wiodących gospodarek Unii Europejskiej Polska wciąż ma stosunkowo niewielkie zasoby kruszcu.

Niemcy, Francja czy Włochy posiadają około 80 proc. swoich rezerw właśnie w złocie. Polska obecnie dysponuje około 550 tonami złota. Narodowy Bank Polski wyznaczył sobie cel osiągnięcia poziomu 700 ton, choć nie określono jeszcze konkretnego terminu realizacji tego planu.

Gdzie NBP przechowuje polskie złoto?

Kwestia bezpieczeństwa rezerw jest priorytetem dla NBP. Złoto przechowywane jest w trzech strategicznych lokalizacjach – w Londynie, Nowym Jorku oraz w Polsce.

Chcemy, aby 31 proc. było w Polsce, będziemy o tym informować. Dla nas kluczowe jest bezpieczeństwo i stabilność

– zaznaczył Artur Soboń.

Ekspert wyjaśnił, że decyzje dotyczące lokalizacji przechowywania kruszcu wynikają zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i aspektów technicznych związanych z zarządzaniem rezerwami.

Dlaczego Polska gromadzi złoto? NBP tłumaczy strategię

Członek zarządu NBP wprost odpowiedział na pytanie o sens zwiększania rezerw złota w obecnych czasach. Według Sobonia, kruszec pełni rolę długoterminowego zabezpieczenia na wypadek niestabilności geopolitycznej.

To zabezpieczenie na trudne geopolitycznie czasy. Definiuje je życie. Mamy okoliczności, jakie mamy, a cena złota pokazuje, że zdaniem inwestorów nie są one stabilne

– tłumaczył ekspert.

Soboń podkreślił, że NBP nie ustala na razie procentowej granicy udziału złota w rezerwach, szczególnie w kontekście rosnących cen kruszcu. Strategia banku centralnego jest elastyczna i dostosowana do zmieniającej się sytuacji międzynarodowej.

Korzyści z rezerw w złocie dla polskiej gospodarki

Artur Soboń wymienił trzy kluczowe korzyści płynące z gromadzenia rezerw złota przez Narodowy Bank Polski.

Po pierwsze, rosnące rezerwy zapewniają stabilność gospodarczą i bezpieczeństwo finansowe kraju. Po drugie, złoto wraz z rezerwami walutowymi tworzy zrównoważony portfel aktywów dla polskiej gospodarki. I po trzecie:

Dzięki temu jesteśmy bardziej wiarygodni jako gospodarka na całym świecie. Łatwiej wchodzić na inne rynki

– podkreślił członek zarządu NBP.

Wiarygodność finansowa przekłada się na lepsze warunki dla polskich przedsiębiorstw działających na rynkach zagranicznych oraz korzystniejsze postrzeganie Polski przez międzynarodowych inwestorów.

Stopy procentowe i kredyty – co czeka Polaków?

Temat obniżki stóp procentowych to jedna z najważniejszych kwestii dla polskich kredytobiorców. Artur Soboń zastrzegł, że decyzje w tej sprawie zależą od wielu czynników i podejmuje je Rada Polityki Pieniężnej.

Mamy radę w przyszłym tygodniu i wszystko zależy od Rady Polityki Pieniężnej, czy zmniejszymy stopy procentowe. Nie ma kotwicy, kiedy będzie decyzja

– zaznaczył ekspert.

Członek zarządu NBP podkreślił, że polska gospodarka działa korzystnie, a kredytobiorcy, choć generalnie ostrożni, coraz chętniej sięgają po kredyty.

Kiedy obniżka stóp procentowych? NBP wyjaśnia

Według Artura Sobonia, przestrzeń na obniżki stóp procentowych istnieje, jednak bank centralny musi dokładnie analizować wszystkie konsekwencje takich decyzji. Kompleksowa ocena sytuacji gospodarczej za ubiegły rok planowana jest na luty.

To nie jest tak, że będzie cyk i zapowiedź. To decyzja z miesiąca na miesiąc

– podsumował ekspert.

NBP nie chce dawać gwarancji dotyczących kierunku zmian stóp procentowych, aby nie wpływać na decyzje kredytobiorców w sposób, który mógłby okazać się nieadekwatny do przyszłej sytuacji gospodarczej. Każde posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej będzie okazją do oceny aktualnych danych i podjęcia odpowiednich decyzji.