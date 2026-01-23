Kiedy pierwsza obniżka stóp procentowych w 2026? Padła odległa data

Grudniowe dane GUS wskazują na wzrost produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej.

Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły powyżej oczekiwań, choć zatrudnienie nadal spada.

Analitycy Credit Agricole sugerują, że te dane mogą wpłynąć na decyzję RPP w sprawie obniżek stóp procentowych.

Wyższa aktywność gospodarcza w IV kwartale może skłonić RPP do wstrzymania się z dalszymi cięciami stóp procentowych do marca.

RPP może wstrzymać obniżki stóp po zaskakujących danych z RPP

GUS poinformował, że produkcja przemysłowa w grudniu wzrosła o 7,3% rok do roku, choć w porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano niewielki spadek o 0,1%. Analitycy Credit Agricole zwracają uwagę, że na roczną dynamikę produkcji przemysłowej istotny wpływ miał efekt statystyczny związany z różnicą w liczbie dni roboczych. To z kolei może wpłynąć na tempo obniżek stóp procentowych.

W komentarzu do danych GUS, eksperci Credit Agricole podkreślili, że korzystne efekty kalendarzowe wpłynęły na wzrost dynamiki produkcji przemysłowej we wszystkich trzech głównych segmentach przemysłu:

Branże eksportowe: wzrost o 7,4% r/r w grudniu (wobec -0,6% w listopadzie)

Branże powiązane z budownictwem: wzrost o 18,9% r/r (wobec 0,6% w listopadzie)

Pozostałe branże: wzrost o 5,5% r/r (wobec -1,7% w listopadzie)

Analitycy Credit Agricole zwracają uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt – utrzymujący się od marca 2025 roku wzrost produkcji dóbr inwestycyjnych. W grudniu wyniósł on aż 17,1% rok do roku, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z 3,7% w listopadzie.

- W naszej ocenie są to głównie inwestycje firm skierowane na restrukturyzację i poprawę efektywności. Jest to spójne z naszą prognozą, zgodnie z którą inwestycje ogółem zwiększą się w 2026 r. o 8,5 proc. wobec 5,8 proc. w 2025 r. – dodają eksperci Credit Agricole.

Grudniowe dane GUS wskazują również na wzrost dynamiki produkcji budowlano-montażowej, która osiągnęła poziom 4,5% rok do roku (wobec 0,1% w listopadzie). Analitycy Credit Agricole prognozują, że głównym motorem wzrostu w tym sektorze będą publiczne inwestycje w infrastrukturę, wspierane dodatkowo przez inwestycje mieszkaniowe.

- Oczekujemy, że szczyt wykorzystania środków unijnych przypadnie w 2026 r. – podkreślają.

Wynagrodzenia rosną, zatrudnienie spada

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2025 roku wyniosło 9.583,31 zł, co oznacza wzrost o 8,6% rok do roku. Jest to wynik powyżej konsensusu PAP Biznes, który zakładał wzrost na poziomie 6,9%. Z drugiej strony, zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,7% rok do roku, zgodnie z oczekiwaniami.

Analitycy Credit Agricole zwracają uwagę, że zatrudnienie w polskim sektorze przedsiębiorstw jest ograniczane przez czynniki podażowe, takie jak zmniejszający się zasób siły roboczej związany z przechodzeniem na emeryturę osób z wyżu demograficznego.

- Oczekujemy, że obserwowana w ostatnich kwartałach tendencja do spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw utrzyma się w kolejnych miesiącach – prognozują.

Pozytywne dawne z gospodarki mogą opóźnić obniżki stóp procentowych? Padła data

Podsumowując, grudniowe dane z GUS przyniosły pozytywne zaskoczenia w zakresie produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej, a także wynagrodzeń.

- Opublikowane w czwartek dane o produkcji przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej oraz wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw stanowią lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w IV kw. (3,8 proc. r/r - brak zmiany w porównaniu do III kw.) oraz w całym 2025 r. (3,6 proc. wobec 3,0% w 2024 r.). Co więcej, wyższa aktywność gospodarcza w IV kw. może stanowić argument dla RPP na rzecz wstrzymania się z kolejną obniżką stóp procentowych do marca br. - piszą analitycy Credit Agricole.

