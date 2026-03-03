Polski złoty załamał się! Ile kosztuje euro, dolar i frank szwajcarski?

2026-03-03 13:48

Trudna sytuacja polskiego złotego! Po ataku USA i Izraela na Iran, polska waluta zaczęła tracić w relacji do euro i dolara. To efekt odpływania inwestorów do tzw. bezpiecznych przystani, czyli popularnych walut, które są stabilniejsze w czasach niepewności gospodarczej i geopolitycznej.

  • Osłabienie złotego w relacji do euro i dolara w wyniku napięć geopolitycznych.
  • Prognozy analityków PKO BP dotyczące potencjalnego wzrostu kursów EUR/PLN i USD/PLN.
  • Wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie na globalne rynki surowców energetycznych i łańcuchy dostaw.
  • Niepewność na krajowym rynku długu w związku z sytuacją geopolityczną.

Złoty traci od konfliktu na Bliskim Wschodzie

We wtorek polski złoty znalazł się pod presją, osłabiając się do poziomu 4,26 względem euro i 3,66 względem dolara. Dodatkowo, rentowności krajowych obligacji wzrosły o około 10 punktów bazowych. Analitycy rynku finansowego wskazują, że sytuacja geopolityczna, a zwłaszcza konflikt na Bliskim Wschodzie, może negatywnie wpływać na polską walutę w najbliższych dniach. 

Analitycy PKO BP zwracają uwagę na kilka kluczowych aspektów związanych z konfliktem na Bliskim Wschodzie, które będą miały istotny wpływ na rynki finansowe:

  • Dalszy przebieg konfliktu, w tym zakres i czas trwania operacji militarnych prowadzonych przez USA i Izrael.
  • Ewentualna blokada cieśniny Ormuz i wynikające z tego zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw.
  • Ocena ryzyka dalszych działań odwetowych Iranu, wymierzonych w krytyczną infrastrukturę w regionie.

Wszystkie te czynniki zwiększają niepewność na rynkach i mogą prowadzić do przepływu kapitału do tzw. bezpiecznych przystani, co z kolei osłabia waluty krajów postrzeganych jako bardziej ryzykowne, w tym polskiego złotego.

Prognozy dla polskiej waluty

W kontekście powyższych zagrożeń, analitycy PKO BP przedstawili swoje prognozy dla kursów EUR/PLN i USD/PLN:

- W naszej ocenie, przynajmniej w najbliższych dniach, bilans czynników ryzyka niekorzystnych dla złotego może się nasilać, wzmacniając przepływ globalnego kapitału do bezpiecznych przystani. Stąd w takim horyzoncie zakładamy asymetryczne ryzyko wzrostu kursów EUR/PLN oraz USD/PLN w kierunku odpowiednio 4,2550 oraz 3,66-3,67, gdzie przebiegają kluczowe strefy oporów - piszą analitycy PKO BP.

Oznacza to, że kurs euro może wzrosnąć do poziomu 4,2550 zł, a dolara do 3,66-3,67 zł. Warto jednak pamiętać, że prognozy te są obarczone ryzykiem i zależą od dalszego rozwoju sytuacji geopolitycznej.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa również na krajowy rynek długu. Analitycy PKO BP uważają, że na obecnym etapie rynek zakłada utrzymanie konfliktu w bieżącej formie, bez eskalacji trwale destabilizującej globalne przepływy surowców energetycznych.

- O ile nie pojawią się nowe sygnały wskazujące na eskalację konfliktu ze strony Iranu, bazowym scenariuszem na wtorek pozostaje konsolidacja rentowności w pobliżu bieżących poziomów, przy utrzymaniu podwyższonej wrażliwości na raporty odnośnie rozwoju sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu - piszą analitycy PKO BP.

Podobne wnioski płyną z analiz Banku Pekao, którego eksperci podkreślają, że tematem przewodnim na krajowym rynku jest niepewność.

- Inwestorzy wciąż mają nadzieję, że napięcie na Bliskim Wschodzie opadnie w perspektywie kilku tygodni, a wzrosty cen nośników energii okażą się umiarkowane – ale jeśli nie mają racji, to polskie aktywa czekają głębsze przeceny - piszą analitycy Pekao.

Kursy walut 03.03.2026 - 09:30

  • EUR/PLN 4,2566 (w pon. 4,2403)
  • USD/PLN 3,6581 (w pon. 3,6295)
  • CHF/PLN 4,6694  (w pon. 4,6509)
