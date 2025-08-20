• PKP Intercity wprowadza korektę rozkładu jazdy 31 sierpnia, przyspieszając połączenia i uruchamiając nowe trasy.• Pendolino Warszawa-Szczecin skróci czas przejazdu do 4h 12min, a "sprintery" Warszawa-Łódź pokonają trasę w 65 minut.• Przedłużono kursowanie pociągów sezonowych nad morze (do 5 października) oraz na Hel (do 28 września w weekendy).• Od 1 października pojawią się 4 nowe szybkie połączenia Kraków-Bielsko-Biała, ale przewidziano też utrudnienia z powodu prac torowych.

Po wakacyjnej przerwie PKP Intercity wprowadza szereg zmian, które mają na celu usprawnienie podróży koleją po Polsce. Korekta rozkładu jazdy, wchodząca w życie 31 sierpnia, to odpowiedź na rosnące potrzeby pasażerów i dążenie do jeszcze lepszego wykorzystania potencjału polskiej kolei. Zmiany obejmują zarówno przyspieszenie istniejących połączeń, jak i uruchomienie nowych tras, a także wydłużenie kursowania popularnych pociągów sezonowych.

Od września pociąg Pendolino na trasie Warszawa Centralna – Szczecin Główny osiągnie rekordowy czas przejazdu – zaledwie 4 godziny i 12 minut. To znacząca poprawa, która z pewnością ucieszy podróżujących między stolicą a Pomorzem Zachodnim. Na odcinku Warszawa – Łódź Fabryczna utrzymane zostaną szybkie kursy „sprinterów”: IC Esperanto i IC Prząśniczka, które pokonują trasę w 65 minut. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują szybko i sprawnie przemieścić się między tymi dwoma miastami.

Sezonowe hity

Dobra wiadomość dla miłośników podróży nad morze! PKP Intercity wydłuża kursowanie wybranych pociągów sezonowych. IC Gałczyński z Warszawy do Świnoujścia oraz IC Merkury z Wrocławia do tego nadmorskiego kurortu będą kursować aż do 5 października. To doskonała okazja, by przedłużyć wakacyjny klimat i nacieszyć się urokami polskiego wybrzeża jesienią.

Dodatkowo, do 28 września funkcjonować będzie także połączenie EIC Jantar z Warszawy na Hel, kursujące we wrześniowe weekendy. Przedłużono również terminy kursów Express Intercity Warszawa – Gdynia.

PKP Intercity nie zapomina o miłośnikach innych regionów Polski. Dojazd na Mazury zapewni pociąg IC Hańcza z Krakowa do litewskiej Mockavy, którego część składu będzie wciąż docierać bezpośrednio do Giżycka. Z kolei dla turystów wybierających góry codziennie kursować będzie IC Malinowski na trasie Kraków – Krynica-Zdrój.

Zmiany obejmą także połączenia cieszące się dużym zainteresowaniem. IC Lazur relacji Gdynia – Łódź oraz IC Zamenhof na trasie Białystok – Warszawa Zachodnia będą kursować codziennie. To z pewnością ucieszy osoby regularnie podróżujące na tych trasach.

Po zakończeniu prac modernizacyjnych przywrócono pełne kursy pociągów IC Hetman, IC Kasztelan i IC Górski z Hrubieszowa.

Nowe trasy i...utrudnienia

Od 1 października pojawią się cztery nowe szybkie połączenia między Krakowem a Bielskiem-Białą, z czasem przejazdu najkrótszego kursu wynoszącym 74 minuty. To znacząco skróci czas podróży między tymi dwoma miastami i ułatwi komunikację w regionie. Dodatkowo uruchomione zostanie nowe połączenie IC Pojezierze na trasie Olsztyn – Poznań.

Korekta rozkładu uwzględnia także prace torowe, które mogą powodować pewne utrudnienia. Część pociągów będzie kierowana trasami okrężnymi lub z wydłużonym czasem przejazdu, m.in. na trasach Szczecin – Olsztyn, Kraków – Warszawa oraz Warszawa – Wrocław. Na niektórych odcinkach, jak Lębork – Słupsk czy Tarnów – Jasło, wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Warto śledzić komunikaty PKP Intercity, aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami w rozkładzie jazdy.

W okresie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów edycji 2024/2025 zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe przewidział jeszcze dwie korekty związane m.in. z pracami remontowymi na liniach kolejowych. Kolejna zmiana zaplanowana jest na 31 sierpnia 2025 r., a następna na 26 października 2025 r.

Szacunki przewoźnika zakładają, że w tym roku zwiększy się liczba przewiezionych pasażerów do 88 mln, a w 2030 roku - do 110 mln. To ambitne plany, które świadczą o dynamicznym rozwoju PKP Intercity i rosnącym zainteresowaniu podróżami koleją w Polsce.

Mandaty za parkowanie na terenie PKP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.