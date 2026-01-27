To nie Biedronka i Lidl mają najniższe ceny! Lider tanich zakupów nie ustępuje

W grudniu 2025 r. średnia wartość koszyka zakupowego wzrosła o 4,49 zł (1,38%), a w 8 z 13 analizowanych sieci ceny poszły w górę.

Auchan utrzymał najniższą średnią cenę koszyka (285,84 zł), podczas gdy Biedronka odnotowała największy wzrost cen (7,66%).

Pomidory podrożały o ponad 21% w grudniu, a Intermarche i Carrefour oferowały najwyższą dostępność produktów.

Badanie objęło 40 popularnych produktów w 13 sieciach handlowych, analizując ceny zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online.

Ceny w sklepach w grudniu pod presją inflacji

Grudniowe zakupy okazały się droższe niż miesiąc wcześniej. Z danych ASM SFA wynika, że średnia wartość koszyka zakupowego wzrosła o 4,49 zł, czyli 1,38 proc. Wzrosty cen odnotowano w 8 z 13 analizowanych sieci handlowych, a najdroższy koszyk przekroczył poziom 350 zł.

Autorzy raportu przypomnieli, że według GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2025 r. wzrosły rok do roku o 2,4 proc., natomiast w porównaniu z listopadem pozostały na niezmienionym poziomie.

Lider najniższych cen w grudniu bez zmian

Z badania ASM SFA wynika, że tylko jedna sieć utrzymała średnią cenę koszyka poniżej 300 zł. „Największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci Biedronka (7,66 proc.), natomiast największy spadek w sklepach Selgros Cash & Carry (1,59 proc.). Po raz kolejny tylko w jednej sieci (Auchan) średnia cena koszyka wyniosła poniżej 300 zł” – dodali autorzy.

Średni koszt koszyka zakupowego w Auchan wyniósł 285,84 zł, co oznacza spadek o 1,87 zł (0,65 proc.) w porównaniu z listopadem. Kolejne miejsca zajęły Selgros Cash & Carry oraz Makro Cash & Carry, gdzie różnice cenowe sięgały odpowiednio 27,58 zł i 31,47 zł. Najdroższy koszyk odnotowano w sieci POLOmarket – 358,31 zł.

Dostępność produktów i największe zmiany cen

„Wśród 40 badanych produktów, które zostały uwzględnione w badaniu, najwyższą dostępność miały sklepy: Intermarche (92 proc.), Carrefour (91 proc.), Kaufland i Selgros Cash & Carry (88 proc.). Najniższy poziom zanotowały natomiast sklepy Dino (64 proc.)” – przekazali autorzy raportu.

W grupie 15 produktów kluczowych dla konsumentów miesiąc do miesiąca najmocniej podrożały pomidory (21,08 proc.). Największe spadki cen dotyczyły natomiast herbaty (8,28 proc.) oraz pasty do zębów (5,19 proc.).

Jak powstało badanie ASM SFA

Analiza objęła ceny przykładowego koszyka zakupowego złożonego z 40 najpopularniejszych produktów z podstawowych kategorii, takich jak nabiał, mięso, chemia domowa, kosmetyki oraz owoce i warzywa. ASM SFA porównało ceny tych samych marek i gramatur w 13 sieciach handlowych, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w kanale e-commerce.

PTNW Balcerowicz