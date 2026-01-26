W grudniu 2025 roku sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 5,3% rok do roku, co stanowi znaczne ożywienie i przewyższa oczekiwania ekonomistów.

Największe wzrosty odnotowano w kategoriach "Meble, rtv, agd" (19,8%) oraz "Pojazdy samochodowe, motocykle, części" (13,1%), co świadczy o silnym popycie konsumenckim.

Całoroczny wzrost sprzedaży detalicznej w 2025 roku wyniósł 4,3%, potwierdzając stabilną tendencję wzrostową w sektorze handlu.

Sprzedaż internetowa, choć nadal istotna, odnotowała nieznaczny spadek udziału w ogólnej sprzedaży (do 10,1%), co może sugerować powrót klientów do tradycyjnych sklepów.

Grudzień 2025: Boom w sprzedaży detalicznej

Grudzień 2025 roku zaskoczył ekonomistów i przedsiębiorców skokowym wzrostem sprzedaży detalicznej. Dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wskazują na znaczące ożywienie w handlu, które przekroczyło oczekiwania i zwiastuje pozytywne tendencje w gospodarce. Polacy ruszyli na zakupy.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu 2025 roku była wyższa niż przed rokiem aż o 5,3%. Dla porównania, w grudniu 2024 roku odnotowano wzrost na poziomie 1,9%. Tak znaczący wzrost w ostatnim miesiącu roku świadczy o silnym popycie konsumenckim i optymistycznych nastrojach wśród kupujących. Warto również zwrócić uwagę na porównanie z poprzednim miesiącem – w zestawieniu z listopadem 2025 roku, sprzedaż detaliczna wzrosła aż o 12,5%. To typowy efekt przedświątecznych zakupów, jednak skala wzrostu robi wrażenie.

Całoroczny wzrost sprzedaży

Okres styczeń-grudzień 2025 roku również zamknął się pozytywnym wynikiem. Sprzedaż wzrosła o 4,3% w skali roku, co stanowi poprawę w porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku, kiedy to odnotowano wzrost o 2,7%. Całoroczny wzrost potwierdza stabilną tendencję wzrostową w sektorze handlu detalicznego.

Szczegółowa analiza danych GUS pozwala zidentyfikować branże, które w grudniu 2025 roku odnotowały największe wzrosty sprzedaży. Na czele listy znalazły się:

Meble, rtv, agd” – wzrost o 19,8%: Ta kategoria produktów od lat cieszy się dużą popularnością, a grudzień to tradycyjnie czas wzmożonych zakupów sprzętu elektronicznego i wyposażenia domu.

Pojazdy samochodowe, motocykle, części – wzrost o 13,1%: Zakupy związane z motoryzacją zawsze generują duży obrót, a grudzień to często czas wyprzedaży rocznika i atrakcyjnych ofert.

Pozostałe – wzrost o 8,6%: Ta kategoria obejmuje różnorodne produkty, co wskazuje na szeroki zakres wzrostu popytu konsumenckiego.

Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny – wzrost o 8,4%: Produkty związane ze zdrowiem i urodą są zawsze w cenie, a grudzień to czas poszukiwania prezentów i dbania o siebie przed świętami.

Paliwa stałe, ciekłe i gazowe” – wzrost o 8,3%: Wzrost w tej kategorii może być związany z sezonowym wzrostem zapotrzebowania na energię.

Żywność i napoje – stabilny wzrost

W grupie o największym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem, czyli „żywność, napoje i wyroby tytoniowe”, zaobserwowano wzrost sprzedaży o 1,9%. To stosunkowo niewielki wzrost, ale biorąc pod uwagę duży udział tej kategorii w ogólnej sprzedaży, ma on istotny wpływ na ogólny wynik.

Sprzedaż internetowa – zmiany w strukturze

W grudniu 2025 roku wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących była o 4,5% wyższa niż przed rokiem. Jednak udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży ogółem zmniejszył się nieznacznie z 10,2% do 10,1%. To może wskazywać na powrót klientów do tradycyjnych sklepów stacjonarnych po okresie pandemii i związanych z nią ograniczeń.

Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet, spadek udziału raportowały przedsiębiorstwa z grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (z 25,3% przed rokiem do 20,2%). Z kolei wzrost udziału wykazały jednostki z grup:

Tekstylia, odzież, obuwie” – wzrost z 23,7% do 25,1%: Moda online nadal cieszy się dużą popularnością.

Meble, rtv, agd” – wzrost z 21,7% do 21,8%: Zakupy dużych gabarytów przez internet stają się coraz bardziej powszechne.

Marek Cierpiał-Wolan, prezes GUS - Karpacz 2025