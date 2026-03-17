Rozwód jest stresującym doświadczeniem dla dzieci, ale kluczowe jest utrzymanie kontaktu z obojgiem rodziców.

W Polsce rocznie odnotowuje się około 15 tysięcy rozwodów, co podkreśla potrzebę systemowych rozwiązań.

Projekt zmian w prawie wprowadza pieczę współdzieloną, zakładającą podział czasu opieki nad dzieckiem między rodziców (min. 30% dla każdego), by dziecko nie traciło kontaktu z żadnym z nich.

Nowe regulacje dotyczące pieczy współdzielonej mogą wpłynąć na alimenty, które będą ustalane z uwzględnieniem wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania dziecka przez oboje rodziców.

Statystyki rozwodów w Polsce

Z danych GUS wynika, że liczba rozwodów w Polsce utrzymuje się na stabilnym poziomie. W Polsce rocznie dochodzi do około 15 tys. rozwodów. We wrześniu 2025 roku odnotowano około 14,5 tys. takich przypadków, podczas gdy rok wcześniej było to 13,1 tys. Współczynnik rozwodów osiągnął poziom 1,6%, a liczba separacji wyniosła około 400.

Rozwód rodziców jest ogromnym stresem dla dzieci. Szczególnie trudna jest sytuacja, gdy dziecko traci kontakt z jednym z rodziców. Może to prowadzić do poczucia odrzucenia oraz problemów emocjonalnych. Dlatego coraz większy nacisk kładzie się na utrzymanie stałych więzi rodzinnych mimo rozstania.

Piecza współdzielona – nowe podejście do opieki

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada wprowadzenie do prawa pojęcia pieczy współdzielonej. To rozwiązanie ma uporządkować praktykę opieki naprzemiennej, która już dziś bywa stosowana przez sądy, ale nie ma jednoznacznej definicji w przepisach.

Zmiany odzwierciedlają nowy model rodziny. Coraz częściej oboje rodzice angażują się w wychowanie dzieci – zarówno matki, jak i ojcowie łączą życie zawodowe z obowiązkami domowymi. Nowe przepisy mają to uwzględniać i wzmacniać równy udział w opiece.

W praktyce dziecko będzie spędzać znaczącą część czasu z każdym z rodziców – co najmniej około 30%. Podział ten obejmie zarówno dni powszednie, jak i weekendy oraz święta.

Alimenty a opieka naprzemienna

Wprowadzenie pieczy współdzielonej zmienia podejście do finansowania potrzeb dziecka. Oboje rodzice mają aktywnie uczestniczyć w jego utrzymaniu, pokrywając bieżące wydatki w czasie sprawowania opieki.

Nie oznacza to jednak automatycznej likwidacji alimentów. Sąd nadal będzie mógł je zasądzić, choć często w niższej wysokości niż dotychczas. W sytuacji, gdy możliwości finansowe rodziców są zbliżone, możliwe będzie całkowite odstąpienie od alimentów.

Rodzice mogą też samodzielnie ustalić zasady podziału kosztów. Jeśli jednak nie osiągną porozumienia, ostateczną decyzję podejmie sąd, kierując się przede wszystkim dobrem dziecka.

Projekt ustawy znajduje się obecnie na etapie opiniowania. Zgodnie z założeniami nowe przepisy mają wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia ustawy.

PTNW - Miłosz Bembinow