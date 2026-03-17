Kierowniczka marketu Dino w Sochaczewie została zwolniona po interwencji poselskiej, mimo że była objęta ochroną związkową i pełniła rolę sygnalistki.

Interwencja posła Adriana Zandberga ujawniła problem "nieludzkich warunków pracy i bardzo niskich temperatur" w setkach sklepów Dino w całej Polsce.

Związkowcy zarzucają Dino poważne naruszenia prawa pracy, w tym zignorowanie ochrony sygnalistów i związkowej.

We wtorek rozpoczną się mediacje między związkowcami a zarządem Dino, podczas których będą omawiane m.in. podwyżki, zwiększenie zatrudnienia i utworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Interwencja poselska w Dino i jej konsekwencje

Kierowniczka marketu Dino w Sochaczewie, Katarzyna Kiwerska, umożliwiła posłowi Adrianowi Zandbergowi przeprowadzenie interwencji dotyczącej warunków pracy. Wkrótce potem została zwolniona, co – według OPZZ Konfederacja Pracy – może mieć bezpośredni związek z tą sytuacją.

– Interwencja dotyczyła nieludzkich warunków pracy i bardzo niskich temperatur w sklepach, w których marzli ludzie. W dodatku nie tylko w jednym markecie, ale w setkach sklepów w całej Polsce – mówi Bankier.pl Wojciech Jendrusiak, przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy.

Dzięki tej interwencji poznaliśmy, w jakich warunkach pracują ludzie w handlu, a sprawą zajęły się instytucje państwowe: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Zwolnienie mimo ochrony sygnalistki

Jak wskazują związkowcy, Katarzyna Kiwerska pełniła rolę sygnalistki, czyli osoby zgłaszającej nieprawidłowości. Dodatkowo była objęta ochroną związkową. Oznacza to, że jej zwolnienie powinno zostać poprzedzone odpowiednimi procedurami oraz zgodą związku.

Zwolnienie miało nastąpić dzień po tym, jak pracodawca dowiedział się o jej udziale w mediacjach jako reprezentantki pracowników. Według związkowców mogło dojść do pominięcia obowiązkowych konsultacji.

Mediacje w Dino i postulaty pracowników

17 marca 2026 r. rozpoczynają się mediacje między stroną społeczną a zarządem Dino. Spotkania prowadzone będą z udziałem mediatora wskazanego przez resort pracy, a następnie odbędzie się rozmowa z władzami spółki. Związkowcy zapowiadają przedstawienie licznych zgłoszeń od pracowników z całej Polski. Wśród kluczowych postulatów znajdują się m.in. podwyżki wynagrodzeń, zwiększenie liczby pracowników oraz utworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W spotkaniu weźmie udział również Katarzyna Kiwerska.

PTNW - Miłosz Bembinow