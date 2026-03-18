Ceny energii elektrycznej — główny postulat Polski na szczycie UE

Wiceminister Ignacy Niemczycki nie pozostawił wątpliwości co do polskich priorytetów. Przed czwartkowym szczytem UE w Brukseli jasno wskazał: ceny energii elektrycznej to temat numer jeden dla Warszawy.

Posiedzenie Rady Europejskiej zaplanowano na czwartek. Oficjalnie w agendzie znalazła się m.in. konkurencyjność unijnej gospodarki. Polska chce jednak zadbać o to, by wysoki koszt energii nie był pomijany w tej dyskusji.

Ukraina i sankcje wobec Rosji — Polska nie odpuszcza

Niemczycki podkreślił, że sytuacja na Bliskim Wschodzie nie może odsunąć Ukrainy na drugi plan. To wyraźny sygnał dla unijnych partnerów.

„Ukraina pozostaje naszym priorytetem”

— zaznaczył wiceminister.

Polska wywiera presję w dwóch konkretnych sprawach:

uruchomienie pożyczki pomocowej dla Ukrainy

wdrożenie 20. pakietu sankcji wobec Rosji

Niemczycki mówił też o konieczności zwiększenia europejskiej produkcji obronnej. Narzędziem do tego ma być program SAFE — mechanizm wspierający zbrojeniowy przemysł UE.

Polityka przemysłowa UE: koniec z naiwnością

Wiceminister odniósł się też do unijnej polityki przemysłowej i handlowej. Jego ocena była jednoznaczna.

„Nie powinny być naiwne. Powinniśmy być bardziej realistyczni”

— powiedział Niemczycki.

Polska stawia jeden warunek: nowe przepisy unijne nie mogą tworzyć zwycięzców i przegranych na jednolitym rynku. Każde państwo członkowskie powinno mieć równe szanse w dostępie do możliwości, jakie daje wspólny rynek.

Unia rynków kapitałowych i kapitał ludzki — klucz do konkurencyjności Europy

Niemczycki zwrócił uwagę na jeszcze jeden element układanki. Konkurencyjność Europy zależy nie tylko od regulacji, ale też od dostępu do finansowania.

„Kapitał prywatny jest niezbędny dla szybkiego rozwoju i skalowania europejskich firm”

— ocenił wiceminister.

Unia rynków kapitałowych to inicjatywa mająca zintegrować rynki finansowe w całej UE. Jej realizacja mogłaby otworzyć nowe źródła finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw.

Niemczycki podkreślił jednak, że najważniejszym atutem Europy pozostają jej mieszkańcy.

„Kapitał ludzki to największy atut Europy. Dlatego musimy intensywnie inwestować w edukację i umiejętności cyfrowe”

— powiedział.

Bruksela jako arena polskich interesów

Ignacy Niemczycki wziął udział w konferencji „New Industrial Order – Competitiveness & Security Business Summit 2026”. Wydarzenie dotyczyło przyszłości europejskiej gospodarki i przemysłu w obliczu globalnej konkurencji oraz transformacji energetycznej. Organizatorem był Business & Science Poland — największa polska organizacja biznesowa w Brukseli.

Szczyt UE odbędzie się w czwartek. Polska przystępuje do niego z jasno określonymi celami: niższe ceny energii elektrycznej, realna pomoc dla Ukrainy i uczciwe zasady gry na jednolitym rynku.