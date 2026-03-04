Ile kosztował dom Zuckerberga i dlaczego pobił historyczny rekord?

Indian Creek – „bunkier miliarderów” przyciąga elitę świata

Indian Creek to zamknięta wyspa o powierzchni 119 hektarów. Mieszka tam zaledwie 84 osoby w 41 domach. Drogi, klub country i pole golfowe są dostępne wyłącznie dla właścicieli nieruchomości.

To właśnie ta ekskluzywność przyciąga najbogatszych ludzi świata. Na Indian Creek swoje posiadłości mają m.in. Jeff Bezos, Tom Brady i Carl Icahn. Teraz do tego grona dołączył Mark Zuckerberg wraz z żoną Priscillą Chan.

Rekordowa cena na rynku nieruchomości Miami

Mark Zuckerberg zapłacił 170 mln dol. za rezydencję przy 7 Indian Creek Island Road. To najdroższa transakcja nieruchomościowa w historii hrabstwa Miami-Dade.

Poprzedni rekord należał do Vlada Doronina. W ubiegłym roku sprzedał on swoją rezydencję na Star Island za 120 mln dol. Nowa nieruchomość Zuckerberga pobiła tę kwotę o ponad 40 procent.

Jak wygląda dom Zuckerberga za 170 mln dolarów?

Rezydencja robi wrażenie nawet jak na standardy Indian Creek. Stoi na działce o powierzchni 7400 m kw. z 60 metrami linii brzegowej. Wapienną fasadę i imponujące proporcje budynku dopełnia efektowna klatka schodowa pod 11-metrowym świetlikiem, który zalewa wnętrze naturalnym światłem. Projekt łączy klasyczną inspirację z nowoczesnym rzemiosłem i płynnie łączy przestrzeń wewnętrzną z zewnętrzną. Dom ma powierzchnię 2800 m kw. i oferuje:

9 sypialni

15 łazienek

prywatną przystań

basen i saunę

bibliotekę z ukrytym przejściem

salę kinową

akwarium o pojemności ponad 5600 litrów

Za projekt odpowiadał ceniony architekt Ferris Rafauli. Nieruchomość trafiła na rynek w listopadzie 2025 r. z ceną wywoławczą 200 mln dol. Dom ukończono zaledwie miesiąc temu. Zuckerbergowi udało się wynegocjować cenę niższą o 30 mln dolarów.

Poprzedni właściciele kupili działkę za 30 mln dolarów

Dom należał wcześniej do dr. Aarona Rollinsa – cenionego chirurga medycyny estetycznej – oraz jego żony Marine Rollins, agentki nieruchomości. Para nabyła dwuakrową działkę w 2020 r. za 30 mln dol. W ciągu pięciu lat wartość nieruchomości wzrosła niemal sześciokrotnie.

Słynni sąsiedzi Marka Zuckerberga na Indian Creek

Indian Creek od lat przyciąga najbogatszych. W sąsiedztwie nowego domu Zuckerberga mieszkają:

Jeff Bezos – założyciel Amazona kupił już trzecią nieruchomość na wyspie. W 2024 r. zapłacił za nią 90 mln dol.

Tom Brady – legenda NFL posiada działkę wartą 17 mln dol.

Ivanka Trump i Jared Kushner – ich dom wyceniany jest na 40 mln dol.

Jaime Gilinski Bacal – kolumbijski bankier

Eddie Lampert – były dyrektor generalny sieci Sears

Zuckerberg inwestuje w Miami – nie tylko Indian Creek

Zakup na Indian Creek to kolejna duża transakcja Zuckerberga na Florydzie. Szef Meta konsekwentnie rozbudowuje swoje portfolio nieruchomości w USA. Wcześniej głośno było o jego posiadłości na Hawajach, gdzie buduje rozległy kompleks.

Wyspa Indian Creek zyskuje coraz większy prestiż jako adres dla technologicznych i finansowych elit. Obecność Zuckerberga z pewnością jeszcze bardziej umocni jej pozycję na mapie najdroższych nieruchomości świata.

