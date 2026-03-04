Za „Bunkier miliarderów” Mark Zuckerberg zapłacił 170 mln dolarów

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
2026-03-04 10:35

Mark Zuckerberg i jego żona Priscilla Chan kupili luksusową rezydencję na prywatnej wyspie Indian Creek w Miami za 170 mln dolarów. To najdroższa transakcja nieruchomościowa w historii hrabstwa Miami-Dade. Nowy dom szefa Meta sąsiaduje z posiadłościami Jeffa Bezosa i Toma Brady'ego.

Mark Zuckerberg w okręgu, na tle luksusowej rezydencji i pola golfowego Indian Creek w Miami, nazywanej bunkrem miliarderów. Ten kontekst dostępny jest na portalu Super Biznes, gdzie opisano zakup posiadłości za 170 mln dolarów.

i

  • Ile kosztował dom Zuckerberga i dlaczego pobił historyczny rekord?
  • Co kryje się za nazwą „bunkier miliarderów" i kto tam mieszka?
  • Jak wygląda rezydencja za 170 mln dol. – liczba sypialni zaskoczy
  • Kim są słynni sąsiedzi szefa Meta na Indian Creek?
Wyspa Indina Creek - rezydencje miliarderów

i

Autor: Richard Cavalleri/ Shutterstock

Indian Creek – „bunkier miliarderów” przyciąga elitę świata

Indian Creek to zamknięta wyspa o powierzchni 119 hektarów. Mieszka tam zaledwie 84 osoby w 41 domach. Drogi, klub country i pole golfowe są dostępne wyłącznie dla właścicieli nieruchomości.

To właśnie ta ekskluzywność przyciąga najbogatszych ludzi świata. Na Indian Creek swoje posiadłości mają m.in. Jeff Bezos, Tom Brady i Carl Icahn. Teraz do tego grona dołączył Mark Zuckerberg wraz z żoną Priscillą Chan.

Rekordowa cena na rynku nieruchomości Miami

Mark Zuckerberg zapłacił 170 mln dol. za rezydencję przy 7 Indian Creek Island Road. To najdroższa transakcja nieruchomościowa w historii hrabstwa Miami-Dade.

Poprzedni rekord należał do Vlada Doronina. W ubiegłym roku sprzedał on swoją rezydencję na Star Island za 120 mln dol. Nowa nieruchomość Zuckerberga pobiła tę kwotę o ponad 40 procent.

Jak wygląda dom Zuckerberga za 170 mln dolarów?

Rezydencja robi wrażenie nawet jak na standardy Indian Creek. Stoi na działce o powierzchni 7400 m kw. z 60 metrami linii brzegowej. Wapienną fasadę i imponujące proporcje budynku dopełnia efektowna klatka schodowa pod 11-metrowym świetlikiem, który zalewa wnętrze naturalnym światłem. Projekt łączy klasyczną inspirację z nowoczesnym rzemiosłem i płynnie łączy przestrzeń wewnętrzną z zewnętrzną. Dom ma powierzchnię 2800 m kw. i oferuje:

  • 9 sypialni
  • 15 łazienek
  • prywatną przystań 
  • basen i saunę
  • bibliotekę z ukrytym przejściem
  • salę kinową
  • akwarium o pojemności ponad 5600 litrów

Za projekt odpowiadał ceniony architekt Ferris Rafauli. Nieruchomość trafiła na rynek w listopadzie 2025 r. z ceną wywoławczą 200 mln dol. Dom ukończono zaledwie miesiąc temu. Zuckerbergowi udało się wynegocjować cenę niższą o 30 mln dolarów.

Poprzedni właściciele kupili działkę za 30 mln dolarów

Dom należał wcześniej do dr. Aarona Rollinsa – cenionego chirurga medycyny estetycznej – oraz jego żony Marine Rollins, agentki nieruchomości. Para nabyła dwuakrową działkę w 2020 r. za 30 mln dol. W ciągu pięciu lat wartość nieruchomości wzrosła niemal sześciokrotnie.

Słynni sąsiedzi Marka Zuckerberga na Indian Creek

Indian Creek od lat przyciąga najbogatszych. W sąsiedztwie nowego domu Zuckerberga mieszkają:

  • Jeff Bezos – założyciel Amazona kupił już trzecią nieruchomość na wyspie. W 2024 r. zapłacił za nią 90 mln dol.
  • Tom Brady – legenda NFL posiada działkę wartą 17 mln dol.
  • Ivanka Trump i Jared Kushner – ich dom wyceniany jest na 40 mln dol.
  • Jaime Gilinski Bacal – kolumbijski bankier
  • Eddie Lampert – były dyrektor generalny sieci Sears

Zuckerberg inwestuje w Miami – nie tylko Indian Creek

Zakup na Indian Creek to kolejna duża transakcja Zuckerberga na Florydzie. Szef Meta konsekwentnie rozbudowuje swoje portfolio nieruchomości w USA. Wcześniej głośno było o jego posiadłości na Hawajach, gdzie buduje rozległy kompleks.

Wyspa Indian Creek zyskuje coraz większy prestiż jako adres dla technologicznych i finansowych elit. Obecność Zuckerberga z pewnością jeszcze bardziej umocni jej pozycję na mapie najdroższych nieruchomości świata.

