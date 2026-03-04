Od marca 2026 roku emerytura honorowa wzrosła do 6938,92 zł miesięcznie, co jest efektem corocznej waloryzacji świadczeń.

Świadczenie honorowe przysługuje każdemu, kto ukończy 100 lat, niezależnie od stażu pracy, pod warunkiem posiadania polskiego obywatelstwa.

Większość stulatków otrzymuje świadczenie automatycznie, jednak osoby nigdy niepobierające emerytury/renty muszą złożyć wniosek ESH.

Liczba beneficjentów emerytury honorowej systematycznie rośnie, przekraczając 3,8 tys. osób w 2025 roku, co świadczy o wydłużającej się długości życia.

Emerytura honorowa 2026 – ile wynosi świadczenie

Od marca 2026 roku wysokość emerytury honorowej wynosi 6938,92 zł miesięcznie. To efekt corocznej waloryzacji świadczeń, która w tym roku zwiększyła kwotę dodatku o prawie 350 zł.

Do 2025 roku obowiązywała zasada, że raz przyznana emerytura honorowa pozostawała w tej samej wysokości przez cały okres pobierania. Wprowadzona w ubiegłym roku zmiana przepisów zniosła jednak ten zapis. Od tego czasu świadczenie podlega waloryzacji tak samo jak inne emerytury.

Kto może dostać emeryturę honorową z ZUS

Najważniejszym warunkiem przyznania dodatku jest ukończenie 100 lat. Co istotne, staż pracy nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia.

Świadczenie przysługuje osobom, które:

* mają obywatelstwo polskie,

* ukończyły 100 lat,

* pobierają emeryturę lub rentę albo spełniają dodatkowe warunki dotyczące miejsca życia w Polsce.

W przypadku seniorów otrzymujących już emeryturę lub rentę pieniądze przyznawane są automatycznie. Decyzję o przyznaniu dodatku wysyła instytucja wypłacająca podstawowe świadczenie, najczęściej Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli ktoś ma prawo do świadczeń z dwóch systemów, np. z ZUS i KRUS, wypłatą emerytury honorowej zajmuje się ZUS.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o świadczenie honorowe

Nie każdy stulatek otrzyma pieniądze z urzędu. Wniosek jest konieczny, gdy dana osoba nigdy nie pobierała emerytury ani renty.

Dotyczy to seniorów, którzy: posiadają obywatelstwo polskie, ukończyli 100 lat, przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia mieli w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych.W takim przypadku świadczenie przyznawane jest dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Formularz ESH – wniosek o świadczenie honorowe można znaleźć na stronie zus.pl lub w placówkach ZUS.

Ilu seniorów otrzymuje emeryturę honorową

Liczba osób pobierających emeryturę honorową systematycznie rośnie. Według danych ZUS w 2025 roku świadczenie trafiało co miesiąc do ponad 3,8 tys. osób. Dla porównania w 2018 roku beneficjentów było około 1,9 tys., czyli niemal dwa razy mniej.

PTNW - Miłosz Bembinow