- Od marca 2026 roku emerytura honorowa wzrosła do 6938,92 zł miesięcznie, co jest efektem corocznej waloryzacji świadczeń.
- Świadczenie honorowe przysługuje każdemu, kto ukończy 100 lat, niezależnie od stażu pracy, pod warunkiem posiadania polskiego obywatelstwa.
- Większość stulatków otrzymuje świadczenie automatycznie, jednak osoby nigdy niepobierające emerytury/renty muszą złożyć wniosek ESH.
- Liczba beneficjentów emerytury honorowej systematycznie rośnie, przekraczając 3,8 tys. osób w 2025 roku, co świadczy o wydłużającej się długości życia.
Emerytura honorowa 2026 – ile wynosi świadczenie
Od marca 2026 roku wysokość emerytury honorowej wynosi 6938,92 zł miesięcznie. To efekt corocznej waloryzacji świadczeń, która w tym roku zwiększyła kwotę dodatku o prawie 350 zł.
Do 2025 roku obowiązywała zasada, że raz przyznana emerytura honorowa pozostawała w tej samej wysokości przez cały okres pobierania. Wprowadzona w ubiegłym roku zmiana przepisów zniosła jednak ten zapis. Od tego czasu świadczenie podlega waloryzacji tak samo jak inne emerytury.
Kto może dostać emeryturę honorową z ZUS
Najważniejszym warunkiem przyznania dodatku jest ukończenie 100 lat. Co istotne, staż pracy nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia.
Świadczenie przysługuje osobom, które:
* mają obywatelstwo polskie,
* ukończyły 100 lat,
* pobierają emeryturę lub rentę albo spełniają dodatkowe warunki dotyczące miejsca życia w Polsce.
W przypadku seniorów otrzymujących już emeryturę lub rentę pieniądze przyznawane są automatycznie. Decyzję o przyznaniu dodatku wysyła instytucja wypłacająca podstawowe świadczenie, najczęściej Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Jeśli ktoś ma prawo do świadczeń z dwóch systemów, np. z ZUS i KRUS, wypłatą emerytury honorowej zajmuje się ZUS.
Kiedy trzeba złożyć wniosek o świadczenie honorowe
Nie każdy stulatek otrzyma pieniądze z urzędu. Wniosek jest konieczny, gdy dana osoba nigdy nie pobierała emerytury ani renty.
Dotyczy to seniorów, którzy: posiadają obywatelstwo polskie, ukończyli 100 lat, przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia mieli w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych.W takim przypadku świadczenie przyznawane jest dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Formularz ESH – wniosek o świadczenie honorowe można znaleźć na stronie zus.pl lub w placówkach ZUS.
Ilu seniorów otrzymuje emeryturę honorową
Liczba osób pobierających emeryturę honorową systematycznie rośnie. Według danych ZUS w 2025 roku świadczenie trafiało co miesiąc do ponad 3,8 tys. osób. Dla porównania w 2018 roku beneficjentów było około 1,9 tys., czyli niemal dwa razy mniej.