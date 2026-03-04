Prawie 7000 zł miesięcznie z ZUS. Wystarczy spełnić jeden warunek

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
2026-03-04 9:46

Każda osoba, która świętuje setne urodziny, może liczyć na comiesięczne świadczenie od państwa, nazywane emeryturą honorową. Od świadczenie wynosi prawie 7 tys. zł. Świadczenie wypłacane przez ZUS i KRUS trafia do wszystkich stulatków, nawet jeśli nigdy nie pracowali ani nie pobierali emerytury.

Pomarszczona dłoń starszej osoby z pierścionkiem, opierająca się na ozdobnej lasce. W czerwonym okręgu ujęcie banknotów stuzłotowych, symbolizujące świadczenia dla stulatków. Więcej o emeryturze honorowej przeczytasz na Super Biznes.

  • Od marca 2026 roku emerytura honorowa wzrosła do 6938,92 zł miesięcznie, co jest efektem corocznej waloryzacji świadczeń.
  • Świadczenie honorowe przysługuje każdemu, kto ukończy 100 lat, niezależnie od stażu pracy, pod warunkiem posiadania polskiego obywatelstwa.
  • Większość stulatków otrzymuje świadczenie automatycznie, jednak osoby nigdy niepobierające emerytury/renty muszą złożyć wniosek ESH.
  • Liczba beneficjentów emerytury honorowej systematycznie rośnie, przekraczając 3,8 tys. osób w 2025 roku, co świadczy o wydłużającej się długości życia.

Emerytura honorowa 2026 – ile wynosi świadczenie

Od marca 2026 roku wysokość emerytury honorowej wynosi 6938,92 zł miesięcznie. To efekt corocznej waloryzacji świadczeń, która w tym roku zwiększyła kwotę dodatku o prawie 350 zł.

Do 2025 roku obowiązywała zasada, że raz przyznana emerytura honorowa pozostawała w tej samej wysokości przez cały okres pobierania. Wprowadzona w ubiegłym roku zmiana przepisów zniosła jednak ten zapis. Od tego czasu świadczenie podlega waloryzacji tak samo jak inne emerytury.

Kto może dostać emeryturę honorową z ZUS

Najważniejszym warunkiem przyznania dodatku jest ukończenie 100 lat. Co istotne, staż pracy nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia.

Świadczenie przysługuje osobom, które:

* mają obywatelstwo polskie,

* ukończyły 100 lat,

* pobierają emeryturę lub rentę albo spełniają dodatkowe warunki dotyczące miejsca życia w Polsce.

W przypadku seniorów otrzymujących już emeryturę lub rentę pieniądze przyznawane są automatycznie. Decyzję o przyznaniu dodatku wysyła instytucja wypłacająca podstawowe świadczenie, najczęściej Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli ktoś ma prawo do świadczeń z dwóch systemów, np. z ZUS i KRUS, wypłatą emerytury honorowej zajmuje się ZUS.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o świadczenie honorowe

Nie każdy stulatek otrzyma pieniądze z urzędu. Wniosek jest konieczny, gdy dana osoba nigdy nie pobierała emerytury ani renty.

Dotyczy to seniorów, którzy: posiadają obywatelstwo polskie, ukończyli 100 lat, przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia mieli w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych.W takim przypadku świadczenie przyznawane jest dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Formularz ESH – wniosek o świadczenie honorowe można znaleźć na stronie zus.pl lub w placówkach ZUS.

Ilu seniorów otrzymuje emeryturę honorową

Liczba osób pobierających emeryturę honorową systematycznie rośnie. Według danych ZUS w 2025 roku świadczenie trafiało co miesiąc do ponad 3,8 tys. osób. Dla porównania w 2018 roku beneficjentów było około 1,9 tys., czyli niemal dwa razy mniej. 

PTNW - Miłosz Bembinow

