XXXIII Welconomy Forum: Relacja i najważniejsze wnioski z toruńskich obrad

Program wydarzenia obejmował szerokie spektrum zagadnień strategicznych, w tym transformację energetyczną, bezpieczeństwo gospodarcze i surowcowe, rozwój innowacji i nowych technologii, rynek pracy i kompetencje przyszłości, inwestycje oraz współpracę międzynarodową. Dyskusje miały charakter ekspercki i koncentrowały się na analizie aktualnych trendów oraz praktycznych rozwiązaniach wspierających konkurencyjność gospodarki i stabilny rozwój społeczny.

Welconomy Forum in Toruń potwierdziło swoją rolę platformy dialogu łączącej środowiska decyzyjne, naukowe i biznesowe. Obecni byli m.in. Waldemar Żurek – Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, Marcin Kulasek – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Senator Krzysztof Kwiatkowski – przewodniczący senackiej Komisji Ustawodawczej, Ryszard Bober – wiceprzewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr hab. prof. SGH Piotr Wachowiak – Rektor SGH, dr Rafał Trzaskowski – Prezydent m.st. Warszawy oraz wybitni specjaliści ze Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach: prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński oraz prof. dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński.

- XXXIII edycja Welconomy Forum potwierdziła, że bezpieczeństwo w każdym jego aspekcie – od energetyki i obronności po demografię i zdrowie – jest dziś absolutnym priorytetem. Znakomita frekwencja 2000 gości oraz udział najwyższych przedstawicieli rządu, nauki i biznesu pokazują, że tylko wspólny, merytoryczny dialog pozwala na budowanie stabilnej i odpornej gospodarki, gotowej na wyzwania przyszłości – podkreślają organizatorzy

Ważnym i chętnie odwiedzanym elementem programu była Strefa Kultury, zorganizowana we współpracy z wydawnictwem Fabryka Słów. W jej ramach odbyły się liczne spotkania autorskie oraz debaty, w tym głośny panel „Anatomia upadku”, poświęcony historycznym i współczesnym zagrożeniom dla państwowości. Wszystkie rozmowy i panele zostały zarejestrowane, a ich nagrania zostaną wkrótce udostępnione na kanale YouTube Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Istotnym punktem Forum była także uroczystość wręczenia nagród Ambasador Instytutu Biznesu, honorując liderów promujących najwyższe standardy w polskiej gospodarce, gdzie również została wyróżniona Fabryka Słów.

Duże zainteresowanie wydarzeniem wykazały media – Forum relacjonowało ponad 100 dziennikarzy reprezentujących największe redakcje ogólnopolskie, regionalne i branżowe. Szeroka obecność medialna potwierdza znaczenie Welconomy jako jednego z głównych miejsc debaty o kierunkach rozwoju gospodarczego Polski.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom, panelistom, partnerom i przedstawicielom mediów za obecność oraz aktywny udział w dyskusjach. Tegoroczna frekwencja i zakres merytoryczny debat potwierdzają rosnącą rangę Forum oraz potrzebę prowadzenia otwartego dialogu o przyszłości gospodarki.

Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest na stronie: www.welconomy.pl i na social mediach wydarzenia.

Głównymi partnerami wydarzenia są Polska Spółka Gazownictwa, Gmina Miasta Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Światowe Centrum Mowy i Słuchu w Kajetanach, Syngenta S.A., Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ZUS oraz Agro-Ubezpieczenia. Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: welconomy.pl.

Stowarzyszenie Integracja i Współpraca w Toruniu – organizator Welconomy Forum in Toruń – to organizacja założona w roku 2000. Kontynuuje tradycje organizacji konferencji gospodarczych zainicjowanych przez Stowarzyszenie FORUM POLSKA – ZACHÓD, odbywających się w Międzyzdrojach w latach 1996-2000.

