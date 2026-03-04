XXXIII Welconomy Forum: Relacja i najważniejsze wnioski z toruńskich obrad

KK
2026-03-04 10:13

Tegoroczna edycja Welconomy Forum in Toruń potwierdziła swoją pozycję jednego z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W ciągu dwóch dni obrad do Torunia przyjechało ponad 2 000 uczestników z kraju i zagranicy, w tym przedstawiciele administracji publicznej, świata nauki, biznesu oraz organizacji branżowych.

Uczestnicy XXXIII Welconomy Forum w Toruniu, przedstawiciele biznesu, nauki i polityki, zasiadający na widowni podczas prelekcji. Na pierwszym planie widać prelegenta z tyłu. Więcej o wydarzeniu gospodarczym przeczytasz na portalu Super Biznes.

i

Autor: XXXIII Welconomy Forum Uczestnicy XXXIII Welconomy Forum w Toruniu, przedstawiciele biznesu, nauki i polityki, zasiadający na widowni podczas prelekcji. Na pierwszym planie widać prelegenta z tyłu. Więcej o wydarzeniu gospodarczym przeczytasz na portalu Super Biznes.

Program wydarzenia obejmował szerokie spektrum zagadnień strategicznych, w tym transformację energetyczną, bezpieczeństwo gospodarcze i surowcowe, rozwój innowacji i nowych technologii, rynek pracy i kompetencje przyszłości, inwestycje oraz współpracę międzynarodową. Dyskusje miały charakter ekspercki i koncentrowały się na analizie aktualnych trendów oraz praktycznych rozwiązaniach wspierających konkurencyjność gospodarki i stabilny rozwój społeczny.

Welconomy Forum in Toruń potwierdziło swoją rolę platformy dialogu łączącej środowiska decyzyjne, naukowe i biznesowe. Obecni byli m.in. Waldemar Żurek – Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, Marcin Kulasek – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Senator Krzysztof Kwiatkowski – przewodniczący senackiej Komisji Ustawodawczej, Ryszard Bober – wiceprzewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr hab. prof. SGH Piotr Wachowiak – Rektor SGH, dr Rafał Trzaskowski – Prezydent m.st. Warszawy oraz wybitni specjaliści ze Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach: prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński oraz prof. dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński.

- XXXIII edycja Welconomy Forum potwierdziła, że bezpieczeństwo w każdym jego aspekcie – od energetyki i obronności po demografię i zdrowie – jest dziś absolutnym priorytetem. Znakomita frekwencja 2000 gości oraz udział najwyższych przedstawicieli rządu, nauki i biznesu pokazują, że tylko wspólny, merytoryczny dialog pozwala na budowanie stabilnej i odpornej gospodarki, gotowej na wyzwania przyszłości – podkreślają organizatorzy

Ważnym i chętnie odwiedzanym elementem programu była Strefa Kultury, zorganizowana we współpracy z wydawnictwem Fabryka Słów. W jej ramach odbyły się liczne spotkania autorskie oraz debaty, w tym głośny panel „Anatomia upadku”, poświęcony historycznym i współczesnym zagrożeniom dla państwowości. Wszystkie rozmowy i panele zostały zarejestrowane, a ich nagrania zostaną wkrótce udostępnione na kanale YouTube Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Istotnym punktem Forum była także uroczystość wręczenia nagród Ambasador Instytutu Biznesu, honorując liderów promujących najwyższe standardy w polskiej gospodarce, gdzie również została wyróżniona Fabryka Słów.

Duże zainteresowanie wydarzeniem wykazały media – Forum relacjonowało ponad 100 dziennikarzy reprezentujących największe redakcje ogólnopolskie, regionalne i branżowe. Szeroka obecność medialna potwierdza znaczenie Welconomy jako jednego z głównych miejsc debaty o kierunkach rozwoju gospodarczego Polski.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom, panelistom, partnerom i przedstawicielom mediów za obecność oraz aktywny udział w dyskusjach. Tegoroczna frekwencja i zakres merytoryczny debat potwierdzają rosnącą rangę Forum oraz potrzebę prowadzenia otwartego dialogu o przyszłości gospodarki.

Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest na stronie: www.welconomy.pl i na social mediach wydarzenia.

Głównymi partnerami wydarzenia są Polska Spółka Gazownictwa, Gmina Miasta Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Światowe Centrum Mowy i Słuchu w Kajetanach, Syngenta S.A., Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ZUS oraz Agro-Ubezpieczenia. Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: welconomy.pl.

Stowarzyszenie Integracja i Współpraca w Toruniu – organizator Welconomy Forum in Toruń – to organizacja założona w roku 2000. Kontynuuje tradycje organizacji konferencji gospodarczych zainicjowanych przez Stowarzyszenie FORUM POLSKA – ZACHÓD, odbywających się w Międzyzdrojach w latach 1996-2000.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Rusza Welconomy Forum w Toruniu. Bezpieczeństwo i demografia w centrum XXXIII …
Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz
QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Tak zmienił się Leszek Balcerowicz od czasu planu Balcerowicza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki