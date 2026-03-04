Kursy walut 04.03.2026. Złoty odrabia straty po załamaniu

Kursy walut 04.03.2026

Euro na zamknięciu kosztowało 4,29 zł; rano wzrosło i przekroczyło granicę 4,30 zł. Później jednak zanotowało spory spadek, bo aż o dwa grosze do poziomu 4,28 zł!

Również dolar rano kosztował 3,6975 (3,70 zł); rano przekraczał granicę 3,70 zł i zbliżał się do 3,71 zł (kurs 3,7096). Potem zaliczył spadek o około dwa grosze do 3,6888.

Inaczej wyglądał kurs franka szwajcarskiego, którego kurs względem złotego wynosił rano 4,7242. Rano wzrósł do 4,7469; a później spadł w pobliżu poziomu z zamknięcia na 4,7240.

Spadek zaliczył za to funt szterling, z 4,9390; rano rósł do granicy 4,94 zł. Później zaliczył jednak spadek o półtora grosza do 4,9267.

Kursy walut 04.03.2026 [09:20]

EUR/PLN 4,2814

4,2814 USD/PLN 3,6888

3,6888 CHF/PLN 4,7235

4,7235 GBP/PLN 4,9265

Co wpłynie na kursy walut 04.03.2026?

Na kurs walut największy wpływ mogą mieć wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Z kolei dla polskiego złotego kluczowa będzie decyzja Rady Polityki Pieniężnej o stopach procentowych.

Dla euro istotna będzie publikacja indeksu PMI za luty w Niemczech, a dla franka szwajcarskiego dane o inflacji CPI w lutym.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz