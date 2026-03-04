Kursy walut 04.03.2026. Złoty odrabia straty po załamaniu

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2026-03-04 9:45

Kursy walut 04.03.2026. Za euro (EUR) zapłacimy 4,28 zł (PLN); za dolara (USD) 3,69 zł; za franka szwajcarskiego (CHF) 4,72 zł; a za funta szterlinga (GBP) 4,92 zł. Złoty po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie przechodzi przez spore wahania, teraz odrabia straty po załamaniu.

Stos banknotów dwustuzłotowych i stuzłotowych, rozłożonych na czerwonym tle, symbolizuje kursy walut i finanse. Temat wahań złotego po konflikcie na Bliskim Wschodzie oraz bieżące wartości euro, dolara, franka i funta znajdziesz na Super Biznes.

i

Autor: Grzegorz Kluczyński Stos banknotów dwustuzłotowych i stuzłotowych, rozłożonych na czerwonym tle, symbolizuje kursy walut i finanse. Temat wahań złotego po konflikcie na Bliskim Wschodzie oraz bieżące wartości euro, dolara, franka i funta znajdziesz na Super Biznes.

Kursy walut 04.03.2026

Euro na zamknięciu kosztowało 4,29 zł; rano wzrosło i przekroczyło granicę 4,30 zł. Później jednak zanotowało spory spadek, bo aż o dwa grosze do poziomu 4,28 zł!

Również dolar rano kosztował 3,6975 (3,70 zł); rano przekraczał granicę 3,70 zł i zbliżał się do 3,71 zł (kurs 3,7096). Potem zaliczył spadek o około dwa grosze do 3,6888. 

Inaczej wyglądał kurs franka szwajcarskiego, którego kurs względem złotego wynosił rano 4,7242. Rano wzrósł do 4,7469; a później spadł w pobliżu poziomu z zamknięcia na 4,7240.

Spadek zaliczył za to funt szterling, z 4,9390; rano rósł do granicy 4,94 zł. Później zaliczył jednak spadek o półtora grosza do 4,9267.

Kursy walut 04.03.2026 [09:20]

  • EUR/PLN 4,2814
  • USD/PLN 3,6888
  • CHF/PLN 4,7235
  • GBP/PLN 4,9265

Co wpłynie na kursy walut 04.03.2026?

Na kurs walut największy wpływ mogą mieć wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Z kolei dla polskiego złotego kluczowa będzie decyzja Rady Polityki Pieniężnej o stopach procentowych.

Dla euro istotna będzie publikacja indeksu PMI za luty w Niemczech, a dla franka szwajcarskiego dane o inflacji CPI w lutym.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Polski złoty załamał się! Ile kosztuje euro, dolar i frank szwajcarski?
Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz
QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Tak zmienił się Leszek Balcerowicz od czasu planu Balcerowicza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KURSY WALUT