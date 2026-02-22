XXXIII edycja Welconomy Forum w Toruniu zgromadzi blisko 2 tysiące uczestników, w tym przedstawicieli rządu i naukowców.

Prof. Henryk Skarżyński wniesie cenną perspektywę w debatach, skupiając się na bezpieczeństwie demograficznym i roli innowacji medycznych.

Forum ma na celu wypracowanie strategii odporności na globalne kryzysy.

Jakie konkretne rozwiązania zostaną przedstawione, aby zapewnić stabilność państwa i społeczeństwa?

Welconomy Forum w Toruniu – bezpieczeństwo jako priorytet

Sesję inaugurującą Welconomy Forum w CKK Jordanki pod hasłem „Po pierwsze bezpieczeństwo…” otworzy marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. W dyskusji plenarnej udział wezmą między innymi minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz rektorzy czołowych uczelni.

Prof. Henryk Skarżyński o bezpieczeństwie demograficznym

Niezmiennym filarem merytorycznym toruńskich spotkań pozostaje prof. Henryk Skarżyński, twórca Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach oraz ekspert WHO. Profesor Skarżyński, będący autorytetem o światowej sławie, wniesie do programu bezcenną perspektywę na styku medycyny, demografii i gospodarki. Podczas tegorocznej edycji weźmie on udział w kluczowych panelach, w tym w debacie poświęconej bezpieczeństwu demograficznemu, wskazując na innowacje medyczne jako fundament stabilnego państwa odpornego na kryzysy. Jak zaznacza prof. Henryk Skarżyński:

- „WELCONOMY Forum to miejsce, w którym spotykają się przedstawiciele środowisk: samorządów, nauki, kultury, gospodarki, biznesu i administracji. Cieszę się, że mogę w tym roku włączyć się w debatę i wnieść głos środowiska medycznego oraz naukowego, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa demograficznego. To temat, który wymaga nie tylko diagnozy, ale przede wszystkim decyzji i konsekwentnych działań. Musimy widzieć perspektywy przed naszym społeczeństwem za 10, 20 czy 30 lat.

Bezpieczeństwo demograficzne nie zaczyna się w statystykach – zaczyna się w jakości i długości życia ludzi. Zdrowie, sprawność, samodzielność oraz komunikacja międzyludzka osób w różnym wieku to realne fundamenty odporności społecznej i gospodarczej. W debacie chcę podkreślić, że nowoczesna medycyna i dobrze zaprojektowane systemy opieki mogą wydłużać lata aktywności, w określonym dobrostanie a nie tylko życie rozumiane biologicznie.

Warto podkreślić, że nie ma nowoczesnej gospodarki bez zdrowego społeczeństwa i nie ma zdrowego społeczeństwa bez mądrej powszechnej profilaktyki i innowacji wdrażanych w praktyce. Dlatego takie fora jak WELCONOMY są potrzebne: pozwalają przełożyć wyniki badań, doświadczenia kliniczne i potrzeby obywateli na język strategii, inwestycji oraz polityk publicznych. Kiedy mówimy o zdrowiu publicznym, to powinniśmy umieć zarządzać naszym zdrowiem. Obecnie koncentrujemy się na zarządzaniu chorobami.

Cenię WELCONOMY także za to, że łączy perspektywę gospodarczą z refleksją kulturową. Rozwój nie jest tylko sumą wskaźników — to również ludzka wrażliwość, rozważna edukacja i stała zdolność prowadzenia dialogu. WelKultura przypomina, że siła wspólnoty bierze się także z kultury rozmowy i myślenia długofalowego.”

Strefa Kultury na Welconomy Forum

Wyjątkowym uzupełnieniem eksperckich debat jest Strefa Kultury zlokalizowana na pierwszym piętrze Hotelu Copernicus, która powstała we współpracy z wydawnictwem Fabryka Słów. To tutaj literatura spotka się z historią i polityką podczas autorskich spotkań.

PTNW - Miłosz Bembinow