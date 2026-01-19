Sprawdź, z czego możesz skorzystać:

37 proc. zniżki na bilety kolejowe – dwa przejazdy rocznie w obie strony dla posiadaczy legitymacji emeryta-rencisty

– dwa przejazdy rocznie w obie strony dla posiadaczy legitymacji emeryta-rencisty Darmowa lub tańsza komunikacja miejska – w wielu miastach seniorzy płacą symboliczne kwoty za przejazdy lub nie płacą wcale

– w wielu miastach seniorzy płacą symboliczne kwoty za przejazdy lub nie Tysiące partnerów oferujących rabaty – Ogólnopolska Karta Seniora daje zniżki na zdrowie, kulturę, turystykę i codzienne usługi

– Ogólnopolska Karta Seniora daje zniżki na zdrowie, kulturę, turystykę i codzienne usługi Zwolnienie z abonamentu RTV – emeryci z niskimi świadczeniami mogą nie płacić opłat abonamentowych

Legitymacja emeryta-rencisty – ustawowe ulgi dla seniorów w 2026 roku

Legitymacja emeryta-rencisty to podstawowy dokument wydawany automatycznie przez ZUS wszystkim osobom pobierającym emeryturę lub rentę. Od 2023 roku dostępna jest w wersji cyfrowej jako mLegitymacja w aplikacji mObywatel. Plastikową kartę można otrzymać na wniosek.

Najważniejsze ulgi z legitymacji ZUS:

Kolej – 37 proc. rabatu na przejazdy

Posiadacze legitymacji emeryta-rencisty mają prawo do ustawowej zniżki 37 proc. na dwa przejazdy w roku kalendarzowym. Każdy przejazd w jedną stronę liczy się osobno, więc faktycznie można skorzystać z ulgi na jedną podróż tam i z powrotem. Zasady określa Urząd Transportu Kolejowego i przewoźnicy kolejowi.

Komunikacja miejska – rabaty zależne od miasta

Wysokość zniżek w autobusach i tramwajach ustala lokalny samorząd. W niektórych miastach seniorzy po 65. lub 70. roku życia korzystają z bezpłatnych przejazdów. W innych obowiązują bilety roczne za symboliczne kwoty. Legitymacja emeryta-rencisty służy jako potwierdzenie uprawnień. Warto sprawdzić zasady w ZTM lub MPK w swojej miejscowości.

Zwolnienie z abonamentu RTV

Osoby, które ukończyły 60 lat, pobierają emeryturę, a jej wysokość nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia, mogą być zwolnione z opłat abonamentowych. Wymaga to złożenia odpowiedniego oświadczenia. Progi dochodowe są aktualizowane corocznie.

Ogólnopolska Karta Seniora – dodatkowe rabaty dla osób 60+

Ogólnopolska Karta Seniora (OKS) to program rabatowy prowadzony przez Stowarzyszenie MANKO (Głos Seniora). Mogą z niego skorzystać wszystkie osoby po 60. roku życia, niezależnie od tego, czy pobierają świadczenia emerytalne.

Jak działa Karta Seniora?

OKS funkcjonuje jak typowa karta rabatowa. Przy zakupie produktu lub usługi wystarczy okazać kartę, aby skorzystać z warunków oferowanych przez danego partnera. Według informacji programu, zniżki obowiązują u tysięcy partnerów w całej Polsce.

Gdzie seniorzy zyskują rabaty z Kartą Seniora?

Zdrowie i profilaktyka – zniżki na wybrane usługi rehabilitacyjne, konsultacje medyczne, sprzęt ortopedyczny.

– zniżki na wybrane usługi rehabilitacyjne, konsultacje medyczne, sprzęt ortopedyczny. Kultura i rozrywka – tańsze bilety do teatrów, kin, muzeów, na koncerty i wydarzenia lokalne. Idealne dla osób chcących aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym bez nadmiernych wydatków.

– tańsze bilety do teatrów, kin, muzeów, na koncerty i wydarzenia lokalne. Idealne dla osób chcących aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym bez nadmiernych wydatków. Usługi codzienne – rabaty u fryzjerów, kosmetyczek, w serwisach motoryzacyjnych, punktach gastronomicznych.

– rabaty u fryzjerów, kosmetyczek, w serwisach motoryzacyjnych, punktach gastronomicznych. Turystyka i rekreacja – zniżki na noclegi, pobyty w uzdrowiskach, usługi turystyczne.

Pełną listę partnerów można znaleźć na oficjalnej stronie www.glosseniora.pl. Wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki według branży i lokalizacji.

Jak otrzymać Kartę Seniora i legitymację emeryta-rencisty?

Legitymacja emeryta-rencisty jest przyznawana automatycznie przez ZUS wraz z przyznanym świadczeniem. Nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Wersja cyfrowa mLegitymacja jest dostępna w aplikacji mObywatel.

Ogólnopolska Karta Seniora wymaga złożenia wniosku na stronie www.glosseniora.pl. Koszt karty to:

35 zł za rok

50 zł za dwa lata

Bezpłatnie w Gminach Przyjaznych Seniorom

Po wypełnieniu formularza i wniesieniu opłaty członkowskiej należy przesłać wniosek wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres wskazany w programie.

Ważne ograniczenia Karty Seniora

Ogólnopolska Karta Seniora nie zastępuje ulg ustawowych. Nie uprawnia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską ani gwarantowanej zniżki kolejowej. To wyłącznie program rabatowy oparty na współpracy z prywatnymi firmami i instytucjami. Jej wartość wynika z dostępu do różnorodnych zniżek w wielu sektorach gospodarki.

Dwa dokumenty – szersze możliwości oszczędzania

Łączne posiadanie legitymacji emeryta-rencisty i Ogólnopolskiej Karty Seniora daje najszerszy dostęp do ulg i rabatów. Pierwszy dokument zapewnia ustawowe przywileje, drugi – dodatkowe zniżki u tysięcy partnerów komercyjnych. Razem pozwalają seniorom realnie zmniejszyć wydatki na transport, kulturę, zdrowie i codzienne usługi.

