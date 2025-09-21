Cyberatak na dostawcę systemów sparaliżował lotnisko w Brukseli, zmuszając do ręcznej obsługi pasażerów.

W niedzielę odwołano 38 lotów i przekierowano 6, a linie lotnicze anulowały połowę rejsów.

Pasażerowie muszą sprawdzać status lotu i przybywać z wyprzedzeniem (2-3 godziny) tylko przy potwierdzonym rejsie.

Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka dni, a lotnisko działa w trybie awaryjnym.

Cyberatak sparaliżował lotnisko w Brukseli

W piątkowy wieczór doszło do poważnego cyberataku, którego celem była amerykańska firma Collins Aerospace – dostawca systemów obsługujących odprawę i boarding pasażerów. Awaria objęła nie tylko port w Brukseli, ale także inne lotniska w Europie. Od tego czasu belgijski port funkcjonuje w trybie awaryjnym, a wiele procedur realizowanych jest ręcznie.

Odwołane i przekierowane loty

Według danych lotniska, w niedzielę zaplanowano 257 odlotów. Aby uniknąć całkowitego chaosu, linie lotnicze zostały poproszone o anulowanie połowy lotów z wyprzedzeniem. Ostatecznie 38 rejsów odwołano, a 6 maszyn przekierowano na inne lotniska.

Na miejscu pracuje dodatkowy personel, jednak manualna odprawa pasażerów znacząco wydłuża czas obsługi. – „Sytuacja jest bezprecedensowa. Robimy wszystko, by utrzymać ciągłość operacji, ale bez wsparcia systemów informatycznych procesy są dużo wolniejsze” – podkreślił rzecznik portu cytowany przez agencję Belga.

Zalecenia dla pasażerów

Władze lotniska zaapelowały, by podróżni przed przyjazdem sprawdzali status swojego lotu bezpośrednio u przewoźnika. Pasażerom zalecono, by pojawiać się w terminalu tylko w przypadku potwierdzonego rejsu. Przy lotach w obrębie strefy Schengen należy przybyć dwie godziny przed odlotem, natomiast przy trasach poza Schengen – co najmniej trzy godziny wcześniej.

Utrudnienia mogą potrwać kilka dni

Choć firma Collins Aerospace zapewnia, że pracuje nad przywróceniem pełnej funkcjonalności systemów, na razie nie podano konkretnego terminu rozwiązania problemu. Rzecznik portu ostrzega, że trudności mogą potrwać jeszcze kilka dni, a podróżni powinni liczyć się z kolejnymi utrudnieniami.

