Wydziedziczenie to jedyny sposób na pozbawienie najbliższej rodziny prawa do zachowku , czyli minimalnego udziału w spadku, przysługującego dzieciom, małżonkowi i rodzicom.

Czym jest wydziedziczenie i kogo można wydziedziczyć?

Wydziedziczenie to pozbawienie najbliższych członków rodziny prawa do zachowku. Zachowek to minimalna część spadku, która z mocy ustawy przysługuje dzieciom, małżonkowi i rodzicom spadkodawcy. Wynosi on połowę tego, co przypadłoby tym osobom przy dziedziczeniu ustawowym (albo dwie trzecie, jeśli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy lub jest małoletni).

Bez wydziedziczenia, nawet jeśli w testamencie przekażesz cały majątek jednej osobie, pozostali uprawnieni mogą dochodzić swojego zachowku w pieniądzu. Wydziedziczenie jest więc jedynym sposobem, by całkowicie pozbawić ich tego prawa. Ale nie każdego można wydziedziczyć – prawo ogranicza tę możliwość wyłącznie do trzech grup: zstępnych (dzieci, wnuki), małżonka oraz rodziców.

Trzy podstawy wydziedziczenia według kodeksu cywilnego

Artykuł 1008 kodeksu cywilnego precyzyjnie określa, kiedy można kogoś wydziedziczyć. Podstaw jest tylko trzy i nie można ich dowolnie interpretować ani rozszerzać.

Można wydziedziczyć osobę, która wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Chodzi tu o długotrwałe, powtarzające się zachowania, które rażąco naruszają podstawowe normy społeczne. Przykładem może być syn prowadzący aspołeczny tryb życia, nadużywający alkoholu, dopuszczający się kradzieży wobec rodziców czy rażąco zaniedbujący swoje obowiązki. Podstawą wydziedziczenia jest dopuszczenie się względem spadkodawcy lub jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci. Może to być na przykład pobicie rodzica, groźby karalne, znęcanie się fizyczne lub psychiczne, a także ciężkie zniewagi i oszczerstwa. Wydziedziczyć można za uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy. Typowym przykładem jest całkowite zerwanie kontaktu z rodzicami, brak jakiejkolwiek pomocy mimo ich potrzeb, odmowa wsparcia finansowego czy opieki w chorobie, gdy osoba uprawniona miała taką możliwość.

Czy wystarczy napisać "wydziedziczam"? Stanowcze nie!

Wielu ludzi myśli, że wystarczy w testamencie napisać: "Wydziedziczam mojego syna Piotra, ponieważ uporczywie nie dopełnia obowiązków rodzinnych" lub po prostu "Córkę Grażynę pozbawiamy prawa do zachowku". To błąd, który może kosztować skuteczność całego wydziedziczenia.

Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie wielokrotnie podkreślał, że samo powtórzenie treści artykułu 1008 kodeksu cywilnego w testamencie nie wystarcza. Wydziedziczenie musi zawierać konkretne wskazanie faktów i okoliczności, które je uzasadniają. Inaczej mówiąc – trzeba opisać, co konkretnie dana osoba zrobiła, kiedy, w jaki sposób i dlaczego jej zachowanie wypełnia ustawową przesłankę wydziedziczenia.

UWAGA! Wydziedziczenie musi zawierać konkretne wskazanie faktów uzasadniających tę decyzję. Samo napisanie "wydziedziczam za niedopełnianie obowiązków rodzinnych" bez podania szczegółów sprawi, że wydziedziczony będzie mógł skutecznie domagać się zachowku w sądzie.

Dlaczego takie wymagania? Ponieważ po śmierci spadkodawcy to sąd będzie oceniał, czy wydziedziczenie było zasadne. Jeśli w testamencie nie ma żadnych konkretów, sąd nie będzie miał podstaw do weryfikacji prawdziwości zarzutów. A wydziedziczony spadkobierca zawsze może twierdzić, że oskarżenia są nieprawdziwe.

Dlatego w testamencie zawierającym wydziedziczenie powinny znaleźć się informacje takie jak: "Wydziedziczam syna Piotra, ponieważ od dziesięciu lat, mimo moich próśb i pogarszającego się stanu zdrowia, nie odwiedza mnie, nie interesuje się moją sytuacją, odmówił pomocy finansowej, gdy byłem w potrzebie w 2023 roku, mimo że sam ma stabilną sytuację materialną" lub "Wydziedziczam córkę Grażynę za to, że w latach 2020-2025 wielokrotnie mnie publicznie znieważała, szkalowała moje dobre imię wśród sąsiadów, w dniu 15 marca 2024 roku podniosła na mnie rękę, co skutkowało moim upadkiem i złamaniem ręki".

Wyłączna wina spadkobiercy – kluczowy warunek

Nawet jeśli w testamencie szczegółowo opiszesz zachowanie wydziedziczanego, wydziedziczenie może okazać się nieskuteczne, jeśli sąd ustali, że zerwanie więzi rodzinnych nastąpiło nie tylko z winy tej osoby. To bardzo ważna zasada, którą potwierdzał Sąd Najwyższy w wielu orzeczeniach.

Przykładem jest niedawne postanowienie Sądu Najwyższego z 31 lipca 2025 roku (sygn. I CSK 1992/24). Dotyczyło ono córki, którą rodzice wydziedziczyli za zerwanie więzi rodzinnych. W testamentach wskazali, że córka nie utrzymywała z nimi kontaktu i nie wypełniała obowiązków rodzinnych. Córka wystąpiła do sądu o zachowek.

Podczas postępowania wyszło na jaw, że w rodzinie przez lata dochodziło do przemocy fizycznej i psychicznej ze strony rodziców. To właśnie wydziedziczona córka, jako starsza, musiała znosić ciężar tej sytuacji. Sądy obu instancji, a następnie Sąd Najwyższy, zgodnie orzekły, że brak więzi z rodzicami nie był winą córki, lecz konsekwencją dramatycznych warunków w domu rodzinnym. W efekcie wydziedziczenie uznano za bezskuteczne, a córka otrzymała należny jej zachowek.

To orzeczenie jasno pokazuje, że wydziedziczenie nie może być narzędziem kary wobec ofiar przemocy ani sposobem na maskowanie własnej odpowiedzialności za zerwanie relacji rodzinnych. Sąd bada całokształt okoliczności i relacji rodzinnych, nie ograniczając się tylko do treści testamentu.

Kiedy wydziedziczenie będzie skuteczne?

Skuteczne wydziedziczenie wymaga spełnienia kilku warunków jednocześnie:

Musi być dokonane w testamencie – nie można wydziedziczyć kogoś ustnie ani w żadnej innej formie. Testament musi zawierać wyraźne oświadczenie o wydziedziczeniu konkretnej osoby. W testamencie muszą być opisane konkretne fakty i okoliczności uzasadniające wydziedziczenie, a nie tylko ogólne stwierdzenia. Opisane zachowanie musi rzeczywiście wypełniać jedną z trzech ustawowych przesłanek z artykułu 1008 kodeksu cywilnego. Zerwanie więzi lub naganne zachowanie musi być wyłącznie winą wydziedziczanego, bez współodpowiedzialności spadkodawcy.

Jeśli rozważasz wydziedziczenie, koniecznie skonsultuj się z notariuszem lub prawnikiem specjalizującym się w prawie spadkowym. Pomoże Ci sformułować testament w sposób, który będzie miał szansę ostać się w sądzie. Pomoże też ocenić, czy w Twojej sytuacji wydziedziczenie w ogóle ma szansę być skuteczne.

