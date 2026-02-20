Waloryzacja emerytur może wynieść 2,96%, opierając się na danych GUS o wzroście przeciętnego wynagrodzenia (6,1%) i inflacji (2,2%).

Prognozowany wskaźnik 2,96% oznaczałby wzrost minimalnej emerytury o około 56 zł, do 1934,59 zł.

Waloryzacja obejmie również dodatki, z najwyższym nominalnym wzrostem dla renty inwalidy wojennego (około 40 zł), podczas gdy popularne dodatki, jak dodatek pielęgnacyjny, wzrosną o około 10 zł.

Minimalna waloryzacja emerytur i rent

Opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny informacje pokazują, że w styczniu 2026 roku przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej było wyższe o 6,1 proc. niż rok wcześniej i wyniosło 9 002,47 zł. To jeden z kluczowych wskaźników branych pod uwagę przy ustalaniu corocznej waloryzacji świadczeń wypłacanych przez ZUS.

Drugim elementem wpływającym na wysokość podwyżek jest inflacja. W lutym 2026 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,2 proc. Po uwzględnieniu obu wartości oraz zastosowaniu ustawowego algorytmu wyliczeń prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 2,96 proc.

Przy takim poziomie podwyżki minimalna emerytura, która obecnie wynosi 1879,91 zł, mogłaby wzrosnąć o około 56 zł, osiągając 1934,59 zł.

Waloryzacja z ZUS w 2026 roku wyższa niż prognoza

Warto jednak podkreślić, że tegoroczna waloryzacja jest znacznie korzystniejsza. Jak podał ZUS – od 1 marca 2026 roku emerytury i rent będą wyższe dzięki waloryzacji wynoszącej 5,3 proc. Oznacza to, że ewentualna przyszłoroczna podwyżka może być wyraźnie niższa od obecnej.

Dodatki do emerytur 2026. kto zyska najwięcej

Waloryzacja obejmuje nie tylko podstawowe świadczenia, lecz także dodatki do emerytur i rent. Choć procentowy wzrost będzie identyczny dla wszystkich uprawnionych, różnice pojawią się w kwotach.

Szacuje się, że przy wskaźniku 2,96 proc. dodatki zwiększą się od 0,52 zł do około 40 zł miesięcznie. Najwyższy nominalny wzrost dotyczyłby dodatku do renty inwalidy wojennego – z 1333,24 zł do 1372,75 zł, czyli o 39,51 zł.

Popularne dodatki, takie jak pielęgnacyjny, który otrzymują wszyscy seniorzy po ukończeniu 75 roku życia, kombatancki, czy za tajne nauczanie, które obecnie wynoszą 348,22 zł, wzrosłyby jedynie o 10,32 zł miesięcznie. Z kolei dodatek dla sieroty zupełnej – dziś na poziomie 654,48 zł – zwiększyłby się o 19,39 zł.

Szczegółowe wyliczenia prezentujemy w GALERII

PTNW - Miłosz Bembinow